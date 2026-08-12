சவுதியில் ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு: தமிழக மீனவர் உயிரிழப்பு
தங்கள் படகில் கொள்ளையடிக்க முயன்ற ஈரான் கடற்கொள்ளையர்களை தடுத்ததால், அவர்கள் மீனவர் மாவீரனை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்றுள்ளனர்.
Published : August 12, 2026 at 7:41 PM IST
மயிலாடுதுறை: சவுதி அரேபியா கடற்பகுதியில் ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதில் மயிலாடுதுறையை சேர்ந்த மீனவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தாலுக்கா தொடுவாய் சுனாமி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாவீரன் (40). மீனவரான இவர், கீழமூவர்கரை கிராமத்தை சேர்ந்த சங்கர், திருமுல்லைவாசலை சேர்ந்த பால்ராஜ், கடலூர் மாவட்டம் சொத்திகுப்பத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன் ஆகியோருடன் சவுதி அரேபியா நாட்டில் தங்கி மீன்பிடி தொழில் செய்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கடந்த 10 ஆம் தேதி நள்ளிரவு, ஈரான் எல்லையையொட்டிய சவுதி அரேபியா கடற்பகுதியில் அவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு திடீரென வந்த ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்கள், மாவீரன் உள்ளிட்டோர் சென்ற படகில் கொள்ளையடிக்க முயன்றுள்ளனர். இதனை மீனவர்கள் தடுக்க முயன்றதால், அவர்களுக்கு இடையே சண்டை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதில் ஆத்திரமடைந்த ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்கள், மீனவர்களை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டனர். இதில் படுகாயம் அடைந்த மாவீரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. உடனிருந்த மீனவர் சங்கர் பலத்த காயமடைந்தார். மற்ற இருவருக்கும் லேசான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தகவல் அறிந்து வந்த சவுதி அரேபியா கடற்படை வீரர்கள், காயமடைந்த மூவரையும் மீட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தொடர்ந்து, உயிரிழந்த மாவீரனின் உடலை கைப்பற்றி அவர்கள் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதுகுறித்த செய்தி கிடைத்ததும், மயிலாடுதுறை மாவட்ட மீன்வளத்துறை மற்றும் திருமுல்லைவாசல் கடலோர காவல் குழும போலீசார், இந்திய வெளியுறவுத் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த மாவீரனின் உடலை உடனடியாக சொந்த ஊர் கொண்டு வர மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
உயிரிழந்த மாவீரனுக்கு நீலவேணி என்ற மனைவியும், ஒரு மகன் மற்றும் ஒரு மகளும் உள்ளனர் . கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சவுதி அரேபியாவில் வேலை செய்து வந்த மீனவர் மாவீரன், தற்போது மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு தான் விடுமுறைக்கு சொந்த ஊருக்கு வந்துவிட்டு மீண்டும் பணிக்குச் சென்றுள்ளார்.
மீனவர் மாவீரன் உயிரிழந்த தகவல் அறிந்து, தொடுவாய் கிராம மக்கள் மிகுந்த சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.