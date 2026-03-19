உரிய ஆவணங்கள் சமர்ப்பித்தால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் திரும்ப தரப்படும் - தேர்தல் அதிகாரி தகவல்

கால்நடைகளை சந்தைக்கு கொண்டு வருவோர் விற்பனையாளரிடம் இருந்தும், பயனாளரிடமிருந்தும் உரிய ஆவணங்களைப் பெற்று பணப்பரிவர்த்தனைக்கான ரசீதுகளை முறையாக பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என தேர்தல் செலவினப் பார்வையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் செலவினப் பார்வையாளர் ஸ்ரீதர் டோரா
தேர்தல் செலவினப் பார்வையாளர் ஸ்ரீதர் டோரா
Published : March 19, 2026 at 9:03 PM IST

கோயம்புத்தூர்: உரிய ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும் பட்சத்தில் உரிய நபர்களிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் ஒப்படைக்கப்படும் என்று தேர்தல் செலவினப் பார்வையாளர் ஸ்ரீதர் டோரா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும், தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் மார்ச் 30- ஆம் தேதி தொடங்கும் எனவும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 04- ஆம் தேதி நடைபெறும் எனவும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், அரசியல் கட்சியினர் வாக்காளர்களுக்கு பரிசுப் பொருட்கள் மற்றும் பணம் வழங்குவதைத் தடுக்கும் வகையில் துணை ராணுவப் படையினருடன் இணைந்து தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தமிழ்நாடு முழுவதும் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சுங்கச்சாவடி உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து தணிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தேர்தல் பறக்கும் படையினரை அந்தந்த மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரிகள் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர். ரூபாய் 50,000- க்கு மேல் பணத்தை உரிய ஆவணங்களுடன் கொண்டு செல்ல வேண்டும்; அதேபோல், அளவுக்கு அதிகமான பொருட்கள் எடுத்துச் சென்றாலும் உரிய ஆவணங்களுடன் கொண்டு செல்ல வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பணத்தையோ அல்லது பொருட்களையோ பறிமுதல் செய்தால் அதை வீடியோ பதிவுச் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சி சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தேர்தல் பார்வையாளர் (செலவினம்) ஸ்ரீதர் டோரா, "தேர்தல் நடத்தை விதிகள் காரணமாக வணிகம் மற்றும் சொந்த பயன்பாட்டிற்கு நிதி எடுத்து செல்வோர் ரூபாய் 50,000 மட்டும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்; அதற்கு மேல் எடுத்துச் சென்றால் உரிய ஆவணங்களை களத்தில் இருக்கும் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வரும் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உரிய ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு முறையாக உரிய நபர்களிடம் திருப்பி அளிக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

கால்நடைகள் வியாபாரம் சார்ந்த பொள்ளாச்சியில் வாரம் ஒருமுறை நடைபெறும் மாட்டுச் சந்தையில் ஒரே நாளில் இரண்டு முதல் ஐந்து கோடிக்கு மேல் வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையில் கிராமப்புறங்களில் இருந்து வரும் விவசாயிகளின் பணப்பரிவர்த்தனை குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அவர், "வியாபாரம் நிமித்தமாக ஆடு, மாடு, கோழி உள்ளிட்ட கால்நடைகளை சந்தைக்கு கொண்டு வருவோர் விற்பனையாளரிடம் இருந்தும், பயனாளரிடமிருந்தும் உரிய ஆவணங்களைப் பெற்று பணப்பரிவர்த்தனைக்கான ரசீதுகளை முறையாக பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இது குறித்து வணிக ரீதியான பணப்பரிவர்த்தனைகள் நடைபெறும் இடங்களில் உரிய அறிவிப்பு செய்யப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.

