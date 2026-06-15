'பதவி உயர்வு வேண்டும்': போராட்டத்தில் இறங்கிய 'கேங்மேன்கள்' - மிரண்ட மின்சார வாரியம்
கடந்த 5 ஆண்டுகளாக கள உதவியாளர்களின் அனைத்து பணிகளையும் செய்து வரும் கேங்மேன்களை புறக்கணித்து விட்டு, புதியவர்களை நியமனம் செய்வதை ஏற்க முடியாது என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : June 15, 2026 at 2:28 PM IST
சென்னை: களப்பணியாளர்களாக தங்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கக் கோரி மின்சார வாரியத்தில் பணிபுரியும் கேங்மேன்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளனர். நியாயப்படி தங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமையை பெற்றே தீருவோம் என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மின்சார வாரியத்தில் பணிபுரியும் கேங்மேன் மற்றும் பணியாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் சென்னையில் இன்று போராட்டம் நடைபெற்றது. களப்பணியாளர்களாக தங்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கக் கோரி அவர்கள் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து கேங்மேன் மற்றும் பணியாளர்கள் சங்கத்தை சேர்ந்த சத்யா கூறுகையில், "தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 9,613 கேங்மேன் பணியாளர்கள் வேலை செய்து வருகிறோம். 2021ஆம் ஆண்டு பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் இன்று வரை, வாரியத்தில் கடுமையான ஆள் பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது.
ஆனாலும், அதனை ஈடு செய்யும் வகையில் கள உதவியாளர்கள், வயர்மேன்கள் மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பெரும்பாலான களப்பணிகளையும் நாங்கள் செய்து வருகிறோம்.
மின் தடையை சரி செய்தல், உயர் மற்றும் தாழ்வழுத்த மின்பாதை பராமரிப்பு, விவசாய மின் இணைப்பு பணிகள், துணை மின் நிலைய பணிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய பணிகளை கேங்மேன்களாகிய நாங்கள் செய்து வருகிறோம்.
ஆனால், எங்களுக்கு கள உதவியாளர்களாக பதவி உயர்வு கிடைப்பதில்லை. கள உதவியாளர்கள் பதவிக்கு நேரடியாக ஆட்களை நியமிக்கும் முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன.
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இது, கேங்மேன்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாங்கள் நேரடி நியமனத்திற்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. ஆனால், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக கள உதவியாளர்களின் அனைத்து பணிகளையும் செய்து வரும் எங்களை புறக்கணித்து விட்டு, புதியவர்களை நியமனம் செய்வது எந்த வகையில் நியாயம்?
எனவே, புதிய நியமனங்களை இனியும் மேற்கொள்ள கூடாது. அனைத்து கேங்மேன் பணியாளர்களையும் கள உதவியாளர்களாக மாற்ற வேண்டும். அதன் பிறகு, தேவைக்கேற்ப, களப்பணியாளர்கள் பதவிக்கு நேரடி நியமனங்களை செய்து கொள்ளலாம்.
அது மட்டுமின்றி, புதிய கள உதவியாளர் நியமனங்களில் உடற்திறன் சோதனைகளில் தளர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. தற்போது பணிபுரியும் கேங்கமேன்களில் பெண்களும் இருக்கிறோம். நாங்கள் வாரியம் நிர்ணயித்த உடற்திறன் மற்றும் கம்பம் ஏறும் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று பணியில் சேர்ந்துள்ளோம். எனவே புதிய நியமனங்களில் உடற்திறன் சோதனையில் தளர்வு தரக் கூடாது.
அதே போல், நாங்கள் பெறும் ஊதியமானது, கள உதவியாளர் ஊதிய நிலையை விட மிக குறைந்த அளவிலேயே உள்ளது. எனவே, 9,613 கேங்மேன் பணியாளர்களையும் கள உதவியாளர்களாக மாற்றுவதால் அரசிற்கு கூடுதல் நிதிச் சுமை ஏற்படாது.
எங்களின் இந்த கோரிக்கையை உடனடியாக நிறைவேற்றாவிட்டால், தமிழ்நாடு முழுவதும் பணிபுரியும் கேங்மேன் பணியாளர்கள் தீவிர போராட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோம்" எனத் தெரிவித்தார்.