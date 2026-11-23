'ஒரே மாதத்தில் ரூ.258 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருட்கள், தங்கம் பறிமுதல்'- டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் தகவல்
நவம்பர் 1 முதல் 18 ஆம் தேதி வரை சென்னை மாதவரம் பகுதியில் டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் ரூபாய் 140 கோடி மதிப்பிலான 71 கிலோ ஹெராயின் போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
Published : November 23, 2026 at 7:23 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த அக்டோபர் 16 முதல் நவம்பர் 15 வரையிலான கால கட்டத்தில் அதாவது ஒரு மாதத்தில் ரூ. 258 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருட்கள், தங்கம், செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
வெளிநாடுகளில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு போதைப்பொருட்கள், தங்கம் உள்ளிட்டக் கடத்தல் பொருட்கள் கொண்டு வரப்படுவதையும், அவற்றை வெளிநாடுகளுக்குக் கடத்திச் செல்வதையும் தடுக்கும் வகையில் டிஆர்ஐ என அழைக்கப்படும் மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் தொடர் கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், அக்டோபர் 16, 17 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாட்டின் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் சுமார் ரூபாய் 100 கோடி மதிப்பிலான மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுதொடர்பான வழக்கில் தவெக நிர்வாகி உள்பட நான்கு பேரை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 9 முதல் நவம்பர் 11 வரை சென்னை துறைமுகத்தில் டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் மலேசியாவுக்கு கடத்த முயன்ற சுமார் ரூபாய் 7 கோடி மதிப்பிலான செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
அதன் தொடர்ச்சியாக, நவம்பர் 12- ஆம் தேதி ராமநாதபுரம் மாவட்டம், மண்டபம் பகுதியில் டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் ரூபாய் 10 கோடி மதிப்பிலான 17 கிலோ கடத்தல் தங்கம் கைப்பற்றப்பட்டது. அதே போல், நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 18 வரை சென்னை மாதவரம் பகுதியில் டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் ரூபாய் 140 கோடி மதிப்பிலான 71 கிலோ ஹெராயின் போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
நேற்று (நவம்பர் 22) புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கீரனூரில் டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் ரூபாய் 1 கோடி மதிப்பிலான 1.5 கிலோ கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் ரூபாய் 258 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருட்கள், கடத்தல் தங்கம், செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக டிஆர்ஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டவிரோதக் கடத்தல்களைத் தடுக்கும் பொருட்டு தமிழ்நாட்டில் டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் நடத்திய, இந்த சோதனையின் மூலம் இவ்வளவு மதிப்பிலான பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதுவே முதல்முறை என்று டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். போதைப்பொருட்கள் மற்றும் தங்கக்கடத்தலைத் தடுக்கும் வகையில் கண்காணிப்பும், அதிரடி சோதனைகளும், தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.