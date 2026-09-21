தமிழ்நாட்டில் சேவல் சண்டைக்கு தடை விதிக்கவில்லை: உயர் நீதிமன்றத்தில் டிஜிபி விளக்கம்
"உயர்நீதிமன்றம் 2014-ஆம் ஆண்டு பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில், சேவல் சண்டையை முறைப்படுத்தவே 2025ம் ஆண்டு சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டது" என டிஜிபி தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
Published : September 21, 2026 at 10:41 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் சேவல் சண்டையை நடத்த தடை விதிக்கவில்லை என்றும், முறைப்படுத்தவே சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டதாகவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் டிஜிபி சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரோடு, நாமக்கல் மாவட்டங்களில் கோயில் திருவிழாக்களில் சேவல் சண்டை நடத்த அனுமதி வழங்கக் கோரி ஈரோட்டைச் சேர்ந்த அருண்குமார் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், காவல்துறை சார்பில் விதிக்கப்படும் நிபந்தனைகளை பின்பற்றியே தகுந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் இந்தப் போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
இதில் சூதாட்ட நோக்கம் இல்லை. அதேபோல் விலங்குகள் துன்புறுத்தப்படுவதும் இல்லை. சேவல் சண்டைக்கு தடை விதித்து 2025ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் காவல்துறை இயக்குநர் பிறப்பித்த சுற்றறிக்கையை ரத்து செய்து, சேவல் சண்டை போட்டிகளை நடத்த அனுமதி வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த மனுவை அண்மையில் விசாரித்த நீதிமன்றம், "சேவல் சண்டைக்கு தடைவிதிக்க காவல்துறைக்கு அதிகாரம் இல்லை.
1960ம் ஆண்டு விலங்குகள் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் பிரிவு 22(ii)-ஐ ஆய்வு செய்ததில், விலங்குகளை பயிற்சி விலங்குகளாக பயன்படுத்துவதையோ? பயிற்சி அளிப்பதையோ? தடை செய்ய மத்திய அரசுக்கே அதிகாரம் உள்ளது என்பது தெரியவந்துள்ளது.
அதனால், மத்திய அரசு பதிலளிக்கும் வகையில் மத்திய அரசை தாமாக முன் வந்து இணைத்து வழக்கை ஒத்திவைத்திருந்தது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கு, நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
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அப்போது, டிஜிபி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதில் மனுவில், "உயர்நீதிமன்றம் 2014-ஆம் ஆண்டு பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில், சேவல் சண்டையை முறைப்படுத்தவே 2025ம் ஆண்டு சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டது. சேவல் சண்டைக்கு எந்த தடையும் விதிக்கவில்லை" என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதைப்பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, "டிஜிபியின் இந்த சுற்றறிக்கை குறித்து காவல்துறையினருக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும்" என உத்தரவிட்டார்.
மேலும், சேவல் சண்டைக்கு எந்த தடையும் இல்லாததால், மனுதாரர் சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறையினரை அணுகி அனுமதி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் உத்தரவிட்டார்.
அதே சமயத்தில், மத்திய அரசு தரப்பில், "சேவல் சண்டைக்கு தடை விதிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.