தமிழ்நாடு தினம்: பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து
"நம் தமிழகத்தின் தனிப்பெருமைகளையும், வரலாற்றுச் சிறப்புகளையும் போற்றி மகிழ்வதோடு, அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு நாள் நல்வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என முதலமைச்சர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 12:04 PM IST
சென்னை: "தொழில்முனைவோடு கடின உழைப்பும் மிக்கவர்களாய் விளங்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு மகத்தான பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர்" என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழ்நாடு தின வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு தினத்தை முன்னிட்டு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் தமிழர்களின் பங்களிப்பு
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், "தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த சிறப்பான தமிழ்நாடு தினத்தில் மனம் நிறைந்த நல்வாழ்த்துகள்!தொழில்முனைவோடு கடின உழைப்பும் மிக்கவர்களாய் விளங்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு மகத்தான பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர்.
Warm greetings to the people of Tamil Nadu on the special occasion of Tamil Nadu Day! The hardworking and enterprising people of Tamil Nadu have made outstanding contributions to India’s progress. From manufacturing, automobiles and textiles to electronics, space technology, healthcare and emerging industries, the state has distinguished itself through innovation, skill and industrial excellence. The people of Tamil Nadu take immense pride in their cultural identity and traditions. Tamil culture has enriched our nation’s civilisational journey in innumerable ways. May this occasion bring happiness, success and new opportunities to every person of Tamil Nadu in the times to come. தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த சிறப்பான தமிழ்நாடு தினத்தில் மனம் நிறைந்த நல்வாழ்த்துகள்! தொழில்முனைவோடு கடின உழைப்பும் மிக்கவர்களாய் விளங்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு மகத்தான பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர். உற்பத்தித் துறை முதல் வாகனங்கள் மற்றும் ஜவுளித்துறை, மின்னணுவியல், விண்வெளி தொழில்நுட்பம், மருத்துவம் மற்றும் வளர்ந்துவரும் தொழில்துறைகள் வரை, தமிழகம் தனித்துவமிக்க கண்டுபிடிப்பு, திறன் மற்றும் தொழில்துறை சிறப்புகளை தன்னகத்தே கொண்டு சிறந்து விளங்குகிறது. தமிழ்நாட்டு மக்கள் தங்கள் பண்பாடு, தனித்துவம் மற்றும் பாரம்பரியம் குறித்து பெருமிதம் கொள்கின்றனர். தமிழ் கலாச்சாரம் நம் நாட்டின் நாகரிகப் பயணத்தைப் பல வழிகளில் செழுமையாக்கியுள்ளது. இந்த நன்னாள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றும் வரும் காலங்களிலும் மகிழ்ச்சியையும், வெற்றியையும், புதிய வாய்ப்புகளையும் வாரி வழங்கட்டும்.— Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2026
உற்பத்தித் துறை முதல் வாகனங்கள் மற்றும் ஜவுளித்துறை, மின்னணுவியல், விண்வெளி தொழில்நுட்பம், மருத்துவம் மற்றும் வளர்ந்துவரும் தொழில்துறைகள் வரை, தமிழ்நாடு தனித்துவமிக்க கண்டுபிடிப்பு, திறன் மற்றும் தொழில்துறை சிறப்புகளை தன்னகத்தே கொண்டு சிறந்து விளங்குகிறது.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் தங்கள் பண்பாடு, தனித்துவம் மற்றும் பாரம்பரியம் குறித்து பெருமிதம் கொள்கின்றனர். தமிழ் கலாச்சாரம் நம் நாட்டின் நாகரிகப் பயணத்தைப் பல வழிகளில் செழுமையாக்கியுள்ளது. இந்த நன்னாள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் இனிவரும் காலங்களிலும் மகிழ்ச்சியையும், வெற்றியையும், புதிய வாய்ப்புகளையும் வாரி வழங்கட்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆளுநர் வாழ்த்து
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு மாநில நாள் விழாவை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு. ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் அவர்கள் தமது உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறார். On the occasion of Tamil Nadu State Day, Thiru. Rajendra Vishwanath Arlekar, Hon’ble Governor of Tamil Nadu, extends his heartfelt greetings to the people of Tamil Nadu and Tamils living across various States of India and around the world. #TamilNaduDay #TamilNaduStatehoodDay #தமிழ்நாடுநாள் #தமிழ்நாடுதினம் #TamilNadu #தமிழ்நாடு #GovernorOfTamilNadu #LokBhavanTamilNadu #TamilPride #தமிழர்பெருமை #VanakkamTamilNadu @rashtrapatibhvn @VPIndia @PMOIndia @HMOIndia @rajendraarlekar @MIB_India @PIB_India @pibchennai @DDNewslive @PTI_News @airnewsalert @ani_digital @DDTamilNews @AIRNews_Chennai— LOK BHAVAN, TAMIL NADU (@lokbhavan_tn) November 1, 2026
அதில், "தமிழ்நாடு மாநில நாள் விழாவை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் தமது உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறார்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து
தமிழரின் பாரம்பரியத்தை விளக்கும் காணொளியுடன் தமது வாழ்த்துகளை முதலமைச்சர் விஜய் பகிர்ந்துள்ளார். இதுதொடர்பாக, முதலமைச்சர் அலுவலக அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், "மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு மாநிலம் உருவான இந்நன்னாளில், நம் தமிழகத்தின் தனிப்பெருமைகளையும், வரலாற்றுச் சிறப்புகளையும் போற்றி மகிழ்வதோடு, அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு நாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு மாநிலம் உருவான இந்நன்னாளில், நம் தமிழகத்தின் தனிப்பெருமைகளையும், வரலாற்றுச் சிறப்புகளையும் போற்றி மகிழ்வதோடு, அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு நாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தாய்மொழியாம் தமிழைக் காக்கவும், தமிழர் வாழும் பகுதிகளைத் தமிழ்நாட்டுடன் இணைக்கவும் போராடிய தியாகிகளின் வரலாறு தமிழினத்தின் உரிமை உணர்வுக்கும், ஒற்றுமைக்கும் என்றென்றும் வழிகாட்டியாகத் திகழும். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்நன்னாளில், அன்னைத் தமிழுக்கு நாளும் புகழ் சேர்த்து, தமிழர்களின் கலை, பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியத்தைப் பேணிக் காத்து, நமது மாநிலத்தின் பெருமைகளைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்திட உறுதியேற்போம்! #CMJosephvijay #தமிழ்நாடு_நாள்— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) November 1, 2026
தாய்மொழியாம் தமிழைக் காக்கவும், தமிழர் வாழும் பகுதிகளைத் தமிழ்நாட்டுடன் இணைக்கவும் போராடிய தியாகிகளின் வரலாறு தமிழினத்தின் உரிமை உணர்வுக்கும், ஒற்றுமைக்கும் என்றென்றும் வழிகாட்டியாகத் திகழும்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்நன்னாளில், அன்னைத் தமிழுக்கு நாளும் புகழ் சேர்த்து, தமிழர்களின் கலை, பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியத்தைப் பேணிக் காத்து, நமது மாநிலத்தின் பெருமைகளைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்திட உறுதியேற்போம்!" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நிலம் காத்த தியாகிகளுக்கு நன்றி
திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், "இன்று நாம் காணும் தமிழ்நாட்டின் நிலப்பரப்பை நமக்குப் பெற்றுத் தந்த எல்லைப் போராட்டத் தியாகிகள் நினைவுநாளில் அவர்களுக்கு என் வீரவணக்கத்தைச் செலுத்துகிறேன். "மாலவன் குன்றம் (திருப்பதி) போனால் என்ன, வேலவன் குன்றமாவது (திருத்தணி) எங்களுக்கு வேண்டும்" என முழக்கமிட்டுப் போராடியதால்தான் திருத்தணி, ஓசூர், கன்னியாகுமரி, செங்கோட்டை முதலிய பல ஊர்கள் இன்று நம்மிடம் உள்ளன.
இன்று நாம் காணும் தமிழ்நாட்டின் நிலப்பரப்பை நமக்குப் பெற்றுத் தந்த எல்லைப் போராட்டத் தியாகிகள் நினைவு நாளில் அவர்களுக்கு என் வீரவணக்கத்தைச் செலுத்துகிறேன். "மாலவன் குன்றம் (திருப்பதி) போனால் என்ன, வேலவன் குன்றமாவது (திருத்தணி) எங்களுக்கு வேண்டும்" என முழக்கமிட்டுப் போராடியதால்தான் திருத்தணி, ஓசூர், கன்னியாகுமரி, செங்கோட்டை முதலிய பல ஊர்கள் இன்று நம்மிடம் உள்ளன. சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சிவஞானம், மார்ஷல் நேசமணி, மங்கலங்கிழார், தாணுலிங்க நாடார், பொன்னப்ப நாடார், அப்துல் ரசாக் என எத்தனையோ தீரர்கள் முன்னின்று நடத்திய இப்போராட்டங்களில் தங்கள் இன்னுயிரையும் இழந்தவர்கள் பலர். எல்லைப் போராட்டத்தில் பங்கெடுத்துச் சிறையேகி, இப்போது வாழ்ந்து வரும் 110 தியாகிகளுக்கு 2021-ஆம் ஆண்டு நமது #DravidianModel ஆட்சியில்தான் ஒரு இலட்சம் ரூபாய் பொற்கிழியும் நினைவுப்பரிசும் வழங்கிப் போற்றினோம். தமிழ்நிலம் காத்த தியாகிகளுக்குத் தலைவணங்கி நன்றி செலுத்துவோம்!— M.K.Stalin (@mkstalin) November 1, 2026
சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சிவஞானம், மார்ஷல் நேசமணி, மங்கலங்கிழார், தாணுலிங்க நாடார், பொன்னப்ப நாடார், அப்துல் ரசாக் என எத்தனையோ தீரர்கள் முன்னின்று நடத்திய இப்போராட்டங்களில் தங்கள் இன்னுயிரையும் இழந்தவர்கள் பலர். எல்லைப் போராட்டத்தில் பங்கெடுத்துச் சிறையேகி, இப்போது வாழ்ந்து வரும் 110 தியாகிகளுக்கு 2021- ஆம் ஆண்டு நமது திராவிட மாடல் ஆட்சியில்தான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பொற்கிழியும் நினைவுப்பரிசும் வழங்கிப் போற்றினோம். தமிழ்நிலம் காத்த தியாகிகளுக்குத் தலைவணங்கி நன்றி செலுத்துவோம்!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சாதனை படைக்க உறுதியேற்போம்
பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு நாள்: இழந்த உரிமைகளை மீட்டு தமிழ்நாட்டை சமூகநீதி மற்றும் வளர்ச்சியில் சாதனை படைக்கச் செய்வதற்கு உறுதியேற்போம்!.
மொழிவாரி மாநிலங்கள் தத்துவத்தின்படி சென்னை மாகாணத்தின் பெரும் பகுதிகளையும், அண்டை மாநிலங்களின் சில பகுதிகளையும், இணைத்து தமிழ்நாடு என்றழைக்கப்படும் இன்றைய நிலப்பரப்பு 1956-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி இதே நாளில் தான் உருவாக்கப்பட்டது.
அதைக் குறிக்கும் வகையில் 70-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நாளைக் கொண்டாடும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தமிழ்நாடு நாள்: இழந்த உரிமைகளை மீட்டு தமிழ்நாட்டை சமூகநீதி மற்றும் வளர்ச்சியில் சாதனை படைக்கச் செய்வதற்கு உறுதியேற்போம்! மொழிவாரி மாநிலங்கள் தத்துவத்தின்படி சென்னை மாகாணத்தின் பெரும் பகுதிகளையும், அண்டை மாநிலங்களின் சில பகுதிகளையும் இணைத்து தமிழ்நாடு என்றழைக்கப்படும் இன்றைய நிலப்பரப்பு 1956-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி இதே நாளில் தான் உருவாக்கப்பட்டது. அதைக் குறிக்கும் வகையில் 70-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நாளைக் கொண்டாடும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாடு நாள் எது என்பதிலேயே குழப்பங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வந்த நிலையில், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தொடர் வலியுறுத்தலை ஏற்று நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தமிழ்நாடு நாளாகக் கொண்டாடப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்திருப்பதே நல்லத் தொடக்கம் தான். இனி தமிழ்நாட்டுக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் நல்லதே நடக்கும். மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டதில் நாம் இழந்த நிலப்பரப்பை விட, அதன் பிறகு நாம் இழந்த உரிமைகள் அதிகம். சகோதர மாநிலங்கள் என்று நாம் உறவு கொண்டாடினாலும் கூட அவற்றிடம் நாம் ஆற்று நீர் உரிமைகளை இழந்திருக்கிறோம். அண்டை நாடுகளிடம் கச்சத்தீவு உள்ளிட்ட உரிமைகளை இழந்திருக்கிறோம். சமூகநீதியை பாதுகாப்பதற்காக மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த உரிமைகள் கூட கடந்த காலங்களில் பயன்படுத்தப்படாமல் போனது. தமிழ்நாட்டின் உயிர்மூச்சுக் கொள்கை சமூகநீதி தான்; தமிழ்நாட்டின் இன்றையத் தேவை வளர்ச்சி தான். இந்த இரண்டும் தனித்தனியானவை அல்ல. இவை இரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிப் பிணைந்தவை தான். அதனால் சமூகநீதி உள்ளிட்ட தமிழகம் இழந்த உரிமைகள் அனைத்தையும் மீட்டெடுக்கவும், அதன் வாயிலாக தமிழகத்தை வளர்ச்சிப் பாதையில் நடைபோட வைப்பதற்காகவும் கடுமையாக உழைக்க தமிழ்நாடு நாளான இன்று அனைவரும் உறுதியேற்றுக் கொள்வோம். #TamilNaduDay #தமிழ்நாடுநாள்— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) November 1, 2026
தமிழ்நாடு நாள் எது என்பதிலேயே குழப்பங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வந்த நிலையில், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தொடர் வலியுறுத்தலை ஏற்று நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தமிழ்நாடு நாளாகக் கொண்டாடப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருப்பதே நல்லத் தொடக்கம் தான். இனி தமிழ்நாட்டுக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் நல்லதே நடக்கும்.
மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டதில் நாம் இழந்த நிலப்பரப்பை விட, அதன் பிறகு நாம் இழந்த உரிமைகள் அதிகம். சகோதர மாநிலங்கள் என்று நாம் உறவு கொண்டாடினாலும் கூட அவற்றிடம் நாம் ஆற்று நீர் உரிமைகளை இழந்திருக்கிறோம். அண்டை நாடுகளிடம் கச்சத்தீவு உள்ளிட்ட உரிமைகளை இழந்திருக்கிறோம். சமூகநீதியைப் பாதுகாப்பதற்காக மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த உரிமைகள் கூட கடந்த காலங்களில் பயன்படுத்தப்படாமல் போனது.
தமிழ்நாட்டின் உயிர்மூச்சுக் கொள்கை சமூகநீதி தான்; தமிழ்நாட்டின் இன்றையத் தேவை வளர்ச்சி தான். இந்த இரண்டும் தனித்தனியானவை அல்ல. இவை இரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிப் பிணைந்தவை தான். அதனால் சமூகநீதி உள்ளிட்ட தமிழகம் இழந்த உரிமைகள் அனைத்தையும் மீட்டெடுக்கவும், அதன் வாயிலாக தமிழகத்தை வளர்ச்சிப் பாதையில் நடைபோட வைப்பதற்காகவும் கடுமையாக உழைக்க தமிழ்நாடு நாளான இன்று அனைவரும் உறுதியேற்றுக் கொள்வோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு நாளாக அறிவித்தது அதிமுக அரசு
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், "உலகின் மூத்த மொழியாம் தமிழ் மொழியின் தொன்மையும், சங்க இலக்கியங்களின் செழுமையும், தமிழர் பண்பாட்டின் பெருமையும் போற்றிப் பாதுகாக்கும் பெருநிலமாம் நம் மாநிலம் நமக்கு அமைந்திட்ட வரலாற்று நாள் இன்று. நவம்பர் 1-ஆம் நாளை தமிழ்நாடு நாளாக அறிவித்தது எனது தலைமையிலான அதிமுக அரசு என்ற பெருமிதத்துடன், தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் எனது உளமார்ந்த தமிழ்நாடு நாள் நல்வாழ்த்துகளை உரித்தாக்குகிறேன்.
வீரத்திலும், அறிவிலும், கலை பண்பாட்டிலும், சமூக கல்வி தொழில் முன்னேற்றத்திலும், சிறந்து விளங்கும் நம் தாய்த்தமிழ்நாடு, அனைத்துத் துறைகளிலும் மேலும் பல உயரங்களைத் தொட்டு, உலக அரங்கில் தனிப்பெருமையுடன் திகழ்ந்திட, தமிழ் கூறும் நல்லுலகின் பிள்ளைகளாம் நாம் அனைவரும் ஓரணியாய் நின்று உழைப்போமென இந்நன்னாளில் உறுதியேற்போம்!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.