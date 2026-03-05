காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை வேட்பாளர் அறிவிப்பு - யார் இந்த கிறிஸ்டோபர் திலக்?
கிறிஸ்டோபர் திலக் மணிப்பூர், நாகலாந்து ஆகிய வட கிழக்கு மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொறுப்பாளராகப் பதவி வகித்து வருகிறார்.
Published : March 5, 2026 at 9:50 AM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கான வேட்பாளராக கிறிஸ்டோபர் திலக் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
திமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சட்டமன்றத் தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்களவை இடமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு நேற்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ஆறு மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் இன்றுடன் (மார்ச் 05) நிறைவு பெறுகிறது. ஏற்கனவே திமுக சார்பில் திருச்சி சிவா மற்றும் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். தேமுதிகவுக்கு ஒரு இடத்தை திமுக தலைமை அளித்துள்ளது.
அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவைக்கு 2 பேர் தேர்வு செய்யப்படலாம் என்ற நிலையில், ஒரு இடத்தை கூட்டணி கட்சியான பாமகவுக்கு அந்த கட்சி அளித்துள்ளது. மேலும், ஒரு இடத்திற்கான வேட்பாளராக தம்பிதுரையை அறிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியும் வேட்பாளரை அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, சத்தீஸ்கர், ஹரியானா, ஹிமாச்சலப்பிரதேசம், தமிழ்நாடு, தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடும் ஆறு மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான வேட்பாளர்களை அக் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் இன்று வெளியிட்டார்.
தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மாநிலங்களவை இடத்திற்கு திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கிறிஸ்டோபர் திலக் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
புலோ தேவி நேதம் (சத்தீஸ்கர்) , கரம்வீர் சிங் (ஹரியானா) , அனுராக் சர்மா (ஹிமாச்சல் பிரதேசம்) மற்றும் தெலங்கானாவில் காலியாகும் இரு இடங்களுக்கான வேட்பாளர்காக அபிஷேக் மானு சிங்வி மற்றும் வெம் நரேந்திரர் ரெட்டி ஆகியோர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
யார் இந்த கிறிஸ்டோபர் திலக்?
திருச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் கிறிஸ்டோபர் திலக். அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்களுக்கு நம்பிக்கைக்குரியவர். இவர் தற்போது மணிப்பூர், நாகலாந்து ஆகிய வட கிழக்கு மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொறுப்பாளராகப் பதவி வகித்து வருகிறார். அத்துடன் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் செயலாளராகவும் உள்ளார்.
தமிழகத்தில் கட்சியை வலுப்படுத்தும் வகையில் புதிய முகம் மட்டுமல்லாமல் இளைஞர் ஒருவருக்கு காங்கிரஸ் தலைமை வாய்ப்பு அளித்துள்ளது. தமிழகத்தில் காலியாகும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கான தேர்தலில், அபிஷேக் சிங்வி, தெலங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த மீனாட்சி நடராஜன் மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த செல்லக்குமார் ஆகியோரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், வேட்பாளராக கிறிஸ்டோபர் திலக் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் காலியாகும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களான தேர்தலுக்கு வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டவர்கள் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்கின்றனர். மேலும், இவர்கள் அனைவரும் போட்டியின்றி ஒருமனதாகத் தேர்வாகவுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.