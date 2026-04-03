தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு காங்கிரஸின் மாநிலத் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகுவேன்- செல்வப்பெருந்தகை

நான் எந்த பதவிக் கேட்டாலும் ராகுல்காந்தி வழங்குவார் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 3, 2026 at 9:30 PM IST

காஞ்சிபுரம்: தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகவுள்ளதாக செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதிக்குட்பட்ட மாங்காட்டில் கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் சந்திப்புக் கூட்டம் இன்று (ஏப்ரல் 03) நடைபெற்றது. இதில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியின் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் செல்வப்பெருந்தகை கலந்து கொண்டு திமுக, விசிக, தேமுதிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் உட்பட கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிர்வாகிகளைச் சந்தித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் மத்தியில் செல்வப்பெருந்தகை உரையாற்றினார். பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை, "திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் சந்திப்புக் கூட்டம், மாங்காடு நகராட்சியில் நடைபெற்றது. தேர்தல் வியூகம், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் செயல்படுத்திய திட்டங்களை புத்தகம் வடிவில் அச்சடித்து வீடு வீடாக சென்று பொதுமக்களுக்கு வழங்கி வாக்குச் சேகரிப்பது உள்ளிட்டவைக் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. பாஜக என்பது அதிமுக முகமூடியை அணிந்து தமிழ்நாட்டில் இறங்கியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது சித்து விளையாட்டுகளை செய்ய முடியுமா? என்று திட்டம் போட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாடு மக்கள் ஒருபோதும் ஏமாறமாட்டார்கள். ஸ்ரீபெரும்புதூரில் அதிமுக டெபாசிட் இழக்கப் போகிறது.

இதையும் படிங்க: எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் வழக்கம்போல் இயங்க தொடங்கிய புறநகர் ரயில் சேவை

அடுத்த தலைமுறையைப் பாதுகாக்க வேண்டுமென்றால், இந்த தலைமுறைப் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டுமென்றால் பாஜக முகமூடியோடு இறங்கியிருக்கின்ற அதிமுகவைத் தோற்கடிக்க வேண்டும். தேர்தல் முடிவுகள் வந்த பிறகு நான் அகில இந்திய தலைமையுடன் பேசி தொகுதி பணியையும், தமிழ்நாட்டு பணியையும் மட்டும் மேற்கொள்வேன். நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் 100% வெற்றியைப் பெற்று தந்தோம்.

இப்போதும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் 100% வெற்றியைத் தரப்போகிறோம். தேர்தல் முடிவுகள் வந்த பிறகு நான் மனநிறைவோடு கட்சியின் மாநில தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகுவேன்; எனக்கு எந்த அழுத்தமும் தரவில்லை. நான் எந்த பதவிக் கேட்டாலும் எங்கள் தலைவர் ராகுல்காந்தி வழங்குவார். ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதி மக்களுக்காக 24 மணிநேரமும் செலவிடத் தயாராகிவிட்டேன். ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதி மக்களின் பிள்ளையாக இருந்தவன், அதன்பின் தமிழ்நாட்டு மக்களின் பிள்ளையாகக் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இருந்தேன். தேர்தலுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டு மக்களின் பிள்ளையாக வேறு யாராவது வேலை செய்வார்கள்; நான் மீண்டும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதி பிள்ளையாக மாறுவேன்" எனத் தெரிவித்தார்.

