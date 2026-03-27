காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது வெளியாகும்? செல்வப்பெருந்தகை கொடுத்த அப்டேட்

கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை மன நிறைவோடு சுமூகமாக நடைபெற்றுள்ளது. வேட்பாளர் பட்டியல் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் வெளியிடப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 27, 2026 at 6:24 PM IST

சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த 28 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 23 தொகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் மார்ச் 30- ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இதனால் அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது என்பது தொடர்பாக சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக குழுவினருடன் காங்கிரஸ் கட்சியின் தமிழ்நாடு மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் ராஜேஷ்குமார் ஆகியோர் இன்று (மார்ச் 27) ஆலோசனை நடத்தினர். சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ஆலோசனை நடைபெற்றது.

இதையும் படிங்க: சேகர்பாபு தற்போதும் அமைச்சர் என்ற நினைப்பிலேயே உள்ளார்: ஆதவ் அர்ஜுனா தாக்கு

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை, "தென்காசி, விருத்தாச்சலம் தவிர 16 தொகுதிகளை நாங்கள் மீண்டும் திரும்பப் பெற்றுள்ளோம். ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி நாங்கள் ஏற்கனவே போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தொகுதி என்பதால் மீண்டும் அதை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம்; 28 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 23 தொகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டது. மீண்டும் ஐந்து தொகுதிகள் குறித்து மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாங்கள் மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறோம். அதில் ஒரு தொகுதியை வேண்டும் என்று திமுக கேட்டுள்ளது. இது குறித்து எங்கள் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமையிடம் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்வோம். அந்த தொகுதியில் தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்தவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். அந்த தொகுதியைக் கொடுப்பது கடினம். தவெகவில் இணைந்தவர்கள் ஏற்கனவே கட்சியில் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு பின்னர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள் ஆவர். கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள்தான் தவெக கட்சியில் சேர்ந்து உள்ளனர். அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமையுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. அந்தக் கூட்டம் முடிந்த பிறகு தொகுதிக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்படும். கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை மன நிறைவோடு சுமூகமாக நடைபெற்றுள்ளது. வேட்பாளர் பட்டியல் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் வெளியிடப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

