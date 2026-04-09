'டியூஷன் அக்கா' திட்டம், இருமொழிக் கொள்கை, இன்னும் பல... வெளியானது காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை
தமிழ்நாட்டின் 6 மண்டலங்களிலும் தனிச்சிறப்பு பள்ளிகள் உருவாக்கப்படும். இந்த பள்ளிகளில் இருமொழிக் கொள்கை அடிப்படையிலேயே கல்வி கற்பிக்கப்படும் என்று காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 9, 2026 at 4:54 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை காங்கிரஸ் கட்சி இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைமை அலுவலகமான சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று (ஏப்ரல் 09) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், கர்நாடகா மாநில துணை முதலமைச்சருமான டி.கே.சிவக்குமார், தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, காரைக்குடி காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம், காங்கிரஸ் கட்சியின் தமிழ்நாடு மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் திருநாவுக்கரசு, கே.வி.தங்கபாலு, பீட்டர் அல்போன்ஸ், அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
'தமிழ்நாட்டை முன்னேற்றுவோம்' என்ற தலைப்பில் 36 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை. இதில் 10 பிரிவுகளில் 50 வாக்குறுதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. தேர்தல் அறிக்கையில் உள்ள சிறப்பம்சங்கள்:
- 'டியூஷன் அக்கா' திட்டத்தில் படித்த உள்ளூர் பெண்கள் பணியமர்த்தப்படுவர்.
- ஆறு மண்டலங்களிலும் தனிச்சிறப்பு பள்ளிகள் உருவாக்கப்படும்.
- தனிச்சிறப்பு பள்ளிகளில் இருமொழிக் கொள்கை அடிப்படையிலேயே கல்வி கற்பிக்கப்படும்.
- அனைத்து குடும்ப அட்டைத்தாரர்களுக்கும் மாதந்தோறும் ரூபாய் 2,000 வழங்க வலியுறுத்துவோம்.
- தமிழ்நாட்டை உலகளாவிய ஆன்மீக சுற்றுலா மையமாக மேம்படுத்த வேண்டும்.
- தமிழ்நாடு அரசுத் துறைகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் உடனடியாக நிரப்பப்படும்.
- 2030- ஆம் ஆண்டிற்குள் 100% நாய்களுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் கருத்தடை மேற்கொள்ளப்படும்.
- தமிழ்நாட்டில் 38 மாவட்டங்களிலும் மனநல மருத்துவமனைகள் நிறுவப்படும்.
- மனநலனில் முதலுதவிச் செய்ய 10,000- க்கும் அதிகமான சமூக சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
- விவசாயப் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துதல் உள்ளிட்டவைகளுக்காக வாரியம் உருவாக்கப்படும்.
- பாசனக் கால்வாய்கள் மீட்டெடுக்கப்பட்டு நவீனமயமாக்கப்படும்.
- 2030- ஆம் ஆண்டுக்குள் ரேபிஸ் மரணங்கள் இலலாத தமிழ்நாடு உருவாக்கப்படும்.
- அனைத்து நியாய விலைக்கடைகளும் புதுப்பிக்கப்பட்டு தரமான அரிசி வழங்கப்படும்.
- குளிர்பதன கிடங்கு மற்றும் அறுவடைக்குப் பிந்தைய உள்கட்டமைப்பு அமைக்கப்படும் என்பன வாக்குறுதிகள் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன.
2026- ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி 28 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது