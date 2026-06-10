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இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் இறுதி பயணத்துக்கு அரசு மரியாதை - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு

இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று காலை அஞ்சலி செலுத்தி அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி
இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 11:26 AM IST

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சென்னை: மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். அவரது இறுதி பயணத்துக்கு அரசு மரியாதை செலுத்தப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

பிரபல இயக்குநர் பாரதிராஜா சென்னையில் உள்ள நீலாங்கரை இல்லத்தில் உடல் நலக் குறைவால் காலமானார். அவருக்கு வயது 84. இந்நிலையில், வயது மூப்பு மற்றும் கடுமையான நுரையீரல் பிரச்சினை காரணமாக இயக்குநர் பாரதிராஜா சென்னையில் உள்ள எம்.ஜி.எம். மருத்துவமனையில் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், மருத்துவர்கள் வீட்டிலேயே ஓய்வு எடுக்கும்படி தெரிவித்திருந்தனர். இந்நிலையில் நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் ஓய்வில் இருந்த பாரதிராஜா இன்று உயிரிழந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து இன்று காலை 8 மணியளவில் முதலமைச்சர் விஜய் நீலாங்கரையில் உள்ள இயக்குநர் பாரதிராஜா இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று, அவரது உடலுக்கு மலர் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார். தொடர்ந்து அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். அவரது உடலுக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த நடிகை ராதிகாவிற்கும் ஆறுதல் தெரிவித்து சென்றார்.

தொடர்ந்து, பாரதிராஜா உடல் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். மேலும் பாரதிராஜாவின் இறப்புக்கு முதலமைச்சர் விஜய் தனது சமூக வலைதளத்தில் இரங்கல் தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளார்.

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அந்த பதிவில், “தமிழ்த் திரையுலகின் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த மனவேதனையும் துயரமும் அடைந்தேன்.

கிராமியப் பின்னணியில் வாழ்வியல் உயிரோட்டத்துடன் பல வெற்றிப் படங்களை உருவாக்கி, தமிழ்த் திரைப்பட உலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் இயக்குநர் பாரதிராஜா.

தனது படைப்புகளுக்காக நாட்டின் உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ உள்ளிட்ட பல்வேறு தேசிய, மாநில விருதுகளைப் பெற்றவர். பல தலைமுறைக் கலைஞர்களை உருவாக்கிய அவரது பங்களிப்பு தமிழ்த் திரைப்பட வரலாற்றில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்.

இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவின் மறைவு, தமிழ்த் திரையுலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும், நண்பர்களுக்கும், திரைப்படத் துறையினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது ஆன்மா இறைவன் திருவடி நிழலில் இளைப்பாற பிரார்த்திக்கிறேன்.

திரைத்துறையில் பாரதிராஜாவின் பங்களிப்பைப் போற்றி, அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

BHARATHIRAJA DEATH
CM VIJAY
இயக்குநர் பாரதிராஜா
முதலமைச்சர் விஜய்
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