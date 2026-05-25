குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பது எப்படி? முதல்வர் விஜய் தலைமையில் முக்கிய ஆவோசனை
கோயம்புத்தூர் சிறுமி கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்று தரப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய்யும் சிறுமியின் பெற்றோரிடம் உறுதிப்படத் தெரிவித்துள்ளார்
Published : May 25, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: கடும் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது துரிதமாக வழக்குப்பதிந்து, கடும் தண்டனை பெற்றுத் தர வேண்டும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், தமிழ்நாடு முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் கண்டனம் தெரிவித்து, குற்றமிழைத்தவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழக்குவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான இதுபோன்ற குற்றங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க உரிய பாதுகாப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதனையடுத்து கோயம்புத்தூர் சிறுமி கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்று தரப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய்யும் சிறுமியின் பெற்றோரிடம் உறுதிப்படத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இன்று (மே 25) தலைமைச் செயலகத்தில், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்தும், வழக்கினை விரைவுபடுத்துவது குறித்தும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது குறித்தும், காவல்துறை, சமூகநலத்துறை மற்றும் அரசு தலைமை வழக்கறிஞருடன் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதில் முதலமைச்சர் பாலியல் குற்ற வழக்குகளை விரைவாக நடத்தி, குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை பெற்றுத்தர வலியுறுத்தினார். மேலும் வழக்கை முறையாக நடத்தி, கடும் தண்டனை பெற்றுத் தருவது குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடத் திட்டமிடுவோரைத் தடுக்கும் விதமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் விஜய் அறிவுறுத்தினார்.
இக்கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் மு.சாய்குமார், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் டாக்டர் க. மணிவாசன், அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை செயலாளர் மரியம் பல்லவி பல்தேவ், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் டாக்டர் சந்தீப் ராய் ரத்தோர், காவல்துறை கூடுதல் இயக்குநர் (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) முனைவர் மஹேஷ்வர் தயாள் உள்ளிட்ட அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.