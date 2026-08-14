கோட்டையில் தேசியக் கொடியேற்றும் முதலமைச்சர் விஜய்; முதல்வர்களுக்கு கொடியேற்றும் உரிமையை பெற்றுக்கொடுத்த தமிழ்நாடு!

கோட்டையில் தேசியக் கொடியேற்றும் முதலமைச்சர் விஜய்; முதல்வர்களுக்கு கொடியேற்றும் உரிமையை பெற்றுக்கொடுத்த தமிழ்நாடு!
இன்று வரை தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து மாநிலங்களிலும் சுதந்திர தினத்தன்று முதலமைச்சர்கள் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைப்பதற்கு பின்னணியில் கருணாநிதியின் உரிமைப் போராட்டம் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.
Published : August 14, 2026 at 7:51 PM IST
சென்னை: சுதந்திர தினத்தையொட்டி, சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கோத்தளத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் நாளை முதன்முறையாக தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து உரையாற்றுகிறார்.
நாட்டின் 80-வது சுதந்திர தினம் நாளை (ஆக.15) கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி, டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய், கோட்டை கொத்தளத்தில் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைக்கவுள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் வேகமாக செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
நாளை காலை சென்னை கோட்டை கோத்தளம் பகுதிக்கு வரும் முதலமைச்சர் விஜய்யை, தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் வரவேற்பார்.
பின்னர், தென்னிந்திய பகுதிகளின் ராணுவத் தலைமையக படைத் தலைவர், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி கடற்படை அதிகாரி, தாம்பரம் விமானப்படைத் தள அதிகாரி, கிழக்கு மண்டல கடலோர காவல்படை இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல், தமிழக டி.ஜி.பி., சென்னை போலீஸ் கமிஷனர், கூடுதல் டி.ஜி.பி. (சட்டம் ஒழுங்கு) ஆகியோரை மரபுப்படி முதலமைச்சருக்கு தலைமைச் செயலாளர் அறிமுகம் செய்து வைப்பார்.
தொடர்ந்து, காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை முதலமைச்சர் ஏற்பார். அதைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், திறந்த ஜீப்பில் ஏறிச் சென்று போலீஸ் அணிவகுப்பை பார்வையிடுவார்.
இந்த அணிவகுப்பில் சிறப்பு காவல் படைகள், கேரளா சிறப்பு காவல்படை, காவல் பெண் கமாண்டோக்கள், சென்னை பெண்கள் காவல் பிரிவு, கடலோர பாதுகாப்பு குழுமம், நீலகிரி படைப்பிரிவு, குதிரைப்படை போலீசார் பங்கேற்பர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, காலை 8.45 மணிக்கு கோட்டை கொத்தளத்தில் உள்ள கொடி கம்பத்தில் மூவர்ண தேசியக் கொடியை முதலமைச்சர் விஜய் ஏற்றி வைத்து சுதந்திர தின உரையாற்றுவார்.
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தொடர்ந்து நடைபெறும் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு, தகைசால் தமிழர் விருது, டாக்டர் ஏ.பிஜே. அப்துல்கலாம் விருது, துணிவு மற்றும் சாகச செயலுக்கான கல்பனா சாவ்லா விருது, முதலமைச்சரின் நல் ஆளுமை விருது, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக மிகச்சிறந்த சேவை புரிந்தோருக்கான தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள், சிறந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான முதலமைச்சர் விருது உள்ளிட்டவற்றை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்குவார்.
தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்று, அவர் பங்கேற்கும் முதல் சுதந்திர தின விழா இது என்பதால் அவர் தேசியக் கொடி ஏற்றுவதை காண பலரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
கருணாநிதி போட்ட விதை
இது ஒருபுறம் இருக்க, சுதந்திர தினத்தன்று மாநில முதலமைச்சர்கள் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைப்பதற்கு பின்னால் ஒரு வரலாறே இருக்கிறது. அதுகுறித்து இங்கு காண்போம்.
ஒருகாலத்தில், சுதந்திர தினத்தன்றும், குடியரசு தின நாள் அன்றும் மாநிலங்களின் தலைநகரங்களில் ஆளுநர்களே தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து வந்தனர்.
இந்த சூழலில்தான், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதமர் டெல்லியில் தேசியக் கொடியை ஏற்றும்பொழுது, மாநிலங்களில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர்கள் ஏன் தலைநகரங்களில் தேசியக் கொடியை ஏற்றக்கூடாது என முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி 1969 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவில் சென்னை கோட்டை கொத்தளத்தில் உரையாற்றினார்.
சுதந்திர தினத்தன்று மாநிலங்களில் முதல்வர்கள்தான் தேசியக் கொடியை ஏற்ற வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு கடிதம் வாயிலாகவும், நேரிலும் சென்று கருணாநிதி தொடர் கோரிக்கைகளை முன் வைத்தார். மேலும், இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதன் பலனாக, 1974 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி, கருணாநிதியின் கோரிக்கையை ஏற்று, தேசியக் கொடியை ஏற்றும் உரிமையை மாநில முதலமைச்சர்களுக்கு வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி, சுதந்திர தின விழாவில் மாநிலங்களின் முதல்வர்களும், குடியரசு தின விழாவில் மாநிலங்களின் ஆளுநர்களும் தேசிய கொடியை ஏற்றலாம் என பிரதமர் இந்திரா காந்தி உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, அதே ஆண்டு (1974) ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தின விழாவில் சென்னை கோட்டையில் முதன்முறையாக முதலமைச்சர் கருணாநிதி தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
இன்று வரை தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து மாநிலங்களிலும் சுதந்திர தினத்தன்று முதலமைச்சர்கள் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைப்பதற்கு பின்னணியில் கருணாநிதியின் உரிமைப் போராட்டம் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.