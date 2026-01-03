ETV Bharat / state

BREAKING: அரசு அலுவலர்களுக்கு புதிய ஓய்வூதிய திட்டம்: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவு

புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், குடும்ப ஓய்வூதியம் 60 சதவீதமும், அரசு அலுவலர்கள் உயிரிழந்தால் ரூ.20 லட்சத்துக்கு மிகாமலும், அரசு ஊழியர்களுக்கு கடைசி மாத ஊதியத்தில் 50 சதவீத ஓய்வூதியமும் வழங்கப்படும்.

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 3, 2026 at 12:49 PM IST

1 Min Read
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தின் பலன்களை வழங்கக் கூடிய "தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம்" செயல்படுத்தப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இது தொடர்பான உத்தரவையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தக் கோரி அரசு அலுவலர்களும், ஆசிரியர்களும் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில், இந்த உத்தரவை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று பிறப்பித்துள்ளார்.

இந்த உறுதியளிக்கப்பட்ட புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், குடும்ப ஓய்வூதியம் 60 சதவீதம் வழங்கப்படும். அரசு அலுவலர்கள் உயிரிழந்தால் ரூ.20 லட்சத்துக்கு மிகாமல் நிதி வழங்கப்படும். அரசு ஊழியர்களுக்கு கடைசி மாத ஊதியத்தில் 50 சதவீத ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். பணிக்காலத்தை நிறைவு செய்யாமல் ஓய்வு பெற்றாலும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

