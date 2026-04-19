தமிழகத்தில் பாஜக நுழைந்தால் மாநிலத்தின் அமைதி சீர்குலைந்து விடும்: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

தமிழகத்தின் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மத்திய அரசு தொடர்ந்து தடுத்து வருவதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டினார்.

ஓசூரில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரச்சாரம்
Published : April 19, 2026 at 10:47 PM IST

கிருஷ்ணகிரி: தமிழகத்திற்குள் பாஜக நுழைந்தால் மாநிலத்தின் அமைதி சீர்குலைந்து விடும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓசூர் அந்திவாடியில் திமுக தலைமையிலான மதச் சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், திமுக வேட்பாளர்கள் சத்யா, சீனிவாசன், மதியழகன், காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் செல்லகுமார், குப்புசாமி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் ராமச்சந்திரன் ஆகியோரை ஆதரித்து தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியோர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டர்.

கூட்டத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகையில், "தமிழகம் முழுவதும் பயணம் செய்து விட்டு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு வந்துள்ளோம். 2 நாட்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தின் உரிமையை திமுகவால் காப்பற்ற முடியும் என முடித்து விட்டு கெத்தாக வந்து இங்கு நிற்கிறேன்.

தமிழகத்தில் ராகுல் காந்தி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசும்போது, பிரதமர் மோடியால் ஸ்டாலினை கண்ரோல் செய்ய முடியாது என்றார். நானும் ராகுல் காந்தியும் சுற்றி சுற்றி பிரச்சாரம் செய்து வெற்றியை உறுதிப்படுத்தி வருகிறோம்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ரூ.100 கோடியில் பிரம்மாண்ட மருத்துவமனை, தேன்கனிக்கோட்டை மருத்துவமனை, ஆலியாலம் அணைக்கட்டு, எண்ணேகோல் புதூர் திட்டம், பாரூர் ஏரியிலிருந்து 33 ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் திறப்பு திட்டம், ஓசூரில் பாளதசாக்கடை திட்டம் என பல்வேறு திட்டங்களை கொடுத்துள்ளோம். இதனால் கிருஷணரி மாவட்டம் பெரும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. ஓசூர் பெருந்தொழில் நகரமாக வளர்ந்து வருவதால் பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் ஓசூரில் தொழில் தொடங்க ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். ஓசூரில் பன்னாட்டு விமானம் நிலையம் அமைக்க மத்திய அரசு தடையாக உள்ளது.

தமிழகத்தில் 40 ஆயிரம் தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. ஆனால், தமிழகத்தின் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மத்திய அரசு தடுக்கிறது. ஆனால் இதனை தட்டிக்கேட்க முடியாமல் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார்.

காரில் நான் கிரிக்டெ் பார்த்தது தப்பு என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுகிறார். முதலமைச்சர் கிரிக்கெட் பார்ப்பது தப்பு இல்லை, ஆனால் தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கி சூட்டை டிவியில் பார்த்து தெரிந்து கொண்டதாக கூறினாரே அதுதான் தவறு" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் பேச வேண்டிதை அரசு நிகழ்வில் நேற்று பிரதமர் மோடி பேசியிருக்கிறார். அவருடைய பேச்சு, தேர்தல் விதிகளை மீறியதாக உள்ளது. மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை நாங்கள் தடுப்பதாக அபாண்டமாக சொல்கின்றனர். என்டிஏ கூட்டணி ஏப்ரல் 17-ம் தேதியுடன் காலியாகி விட்டது.

தொகுதி வரையறை சட்ட மசோதாவால், நாடாளுமன்றத்தை நிலைய குலைய வைத்துள்ளோம். நமது திராவிட மாடல் அரசின் திட்டங்கள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை சென்றுள்ளது.

பிறந்த பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டசத்து திட்டம், காலை உணவு திட்டம், பள்ளிக் கல்வி முடித்த பிறகு நான் முதல்வன் திட்டம், புதுமை பெண் திட்டம், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 10 லட்சம் மடிக்கணினிகள் வழங்கி உள்ளோம். மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தால் மேலும் 35 லட்சம் பேருக்கு மடிக்கணினி வழங்க உள்ளோம். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 10 லட்சம் வீடுகள் கட்டித் தரப்படும். இல்லத்தரசி தி்டடத்தின் கீழ் கூப்பன் தர உள்ளோம் இதனால் மாற்று கட்சியினர் கதறுகின்றனர்.

நாங்கள் திமுகவின் வெற்றிக்காக போராடவில்லை. உறுதியான தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த வெற்றிக்காக போராடுகிறோம். நான் எனது சக்தியை மீறி பிரச்சாரம் செய்கிறேன். வரும் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும். திமுக தவிர மற்றவர்களுக்கு போடுகிற ஓட்டு பாஜவிற்கு போடுகிற ஓட்டாக மாறும்.

தமிழகத்தில் ஏற்கெனவே தஞ்சை, மதுரை ஆகிய பகுதிகளில் பாஜக மதக் கலரவத்தை தொடங்கி விட்டது. இப்படிப்பட்டவர்களிடம் ஆட்சி சென்றால் என்ன நடக்கும்? பாஜக நுழையும் மாநிலங்கள் முன்னேறவில்லை. திமுக அரசு இருப்பதால்தான் தமிழகம் காப்பாற்றப்படுகிறது. அழிவு மதவாத சக்திகளை உள்ளே வி்ட்டால் தமிழகம் இருக்காது. அந்த சக்திகள், இந்தியை திணிக்கும். ஜம்மு-காஷ்மீர், மணிப்பூர் போன்று தமிழகம் மாறி விடும். தமிழகத்தில் திமுகவிற்கும் என்டிஏ கூட்டணிக்கும் இடையே ஜனநாயகப் போர் நடக்கிறது. நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து தாய்த் தமிழ்நாட்டை காற்ற வேண்டும்" என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

முன்னதாக பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, கன்னட மொழியில் பேசி பொதுமக்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.

அவர் பேசும்போது, "முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தன்மானத்திற்காக போராடக்கூடியவர். அண்ணா, பெரியார் ஆகியோர் மூட நம்பிக்கைக்கு எதிராக போராடி நீதி, நேர்மை என வாழ்ந்தனர். நாங்கள் தொகுதி மறுவரையைத் தான் எதிர்த்தோம், மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டை அல்ல. இவர்களின் நோக்கம் தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கத்தில் எதிர்க்கட்சிகளை வெல்ல வேண்டும். அதற்காக பெண்கள் இட ஒதுக்கீடு விவகாரத்தை கையிலெடுத்துள்ளனர்.

மணிப்பூரில் கலவரம் நடந்தபோது பிரதமர் மோடி எங்கே சென்றார்? அவர் நாட்டை வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்பவர் அல்ல. ஆனால் காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி குமரி முதல் காஷ்மீர் வரை நடந்தார். பிரதமர் மோடியோ, தியானம், பூஜை உள்ளிட்டவற்றை செய்து வருகிறார்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தனி ஒருவராக போராடவில்லை. அவருக்கு பின்னால் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு இயக்கங்கள் உள்ளன என்பதை மறுக்க கூடாது. ஸ்டாலினுக்கு நாடே ஆதரவு அளித்து வருகிறது. 12 ஆண்டுகளில் மோடிக்கு முதல் தோல்வி கிடைத்துள்ளது. இனி அனைத்திலும் அவருக்கு தோல்வியை வழங்க வேண்டும்" என்று அவர் பேசினார்.

