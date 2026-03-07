ETV Bharat / state

ஆளுநரை சந்தித்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

மேற்குவங்க ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்திப்பு.

ஆளுநருடன் முதலமைச்சர் சந்திப்பு
ஆளுநருடன் முதலமைச்சர் சந்திப்பு
ETV Bharat Tamil Nadu Team

March 7, 2026

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை மரியாதை நிமித்தமாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்துப் பேசினார்.

சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகைக்கு இன்று (மார்ச் 07) சென்ற தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் 55-வது தலைமை நீதிபதியாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மதிகாரியை நேரில் சந்தித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்துப் பேசினார். மேற்கு வங்க மாநில ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்துள்ளது.

சந்திப்பின் போது தமிழ்நாட்டிற்கு சேவையாற்றிய ஆளுநர்.ஆர்.என்.ரவியை முதலமைச்சர் பாராட்டியதாகவும், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நினைவுப் பரிசு வழங்கியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த சந்திப்பின் போது அமைச்சர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

