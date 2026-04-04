வெளியுறவுக் கொள்கையில் தோல்வி - மத்திய பாஜக அரசை விமர்சித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை இந்திய மீனவர்களாக நினைத்து மத்திய அரசு அக்கறை செலுத்தவில்லை என்பது வருத்தத்திற்குரியது என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 4, 2026 at 5:41 PM IST
நாகர்கோவில்: வெளியுறவுக் கொள்கையில் மத்திய அரசு தோல்வி அடைந்துள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நாகர்கோவிலில் திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (ஏப்ரல் 04) பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் சுமார் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "சூரியன் உதயத்தைப் பார்ப்பதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் வரும் மாவட்டம் குமரி. அப்படிப்பட்ட இந்த மாவட்டத்திற்கு உதயசூரியன் ஆட்சி மீண்டும் உதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆதரவு கேட்க வந்துள்ளேன். கன்னியாகுமரிக்கு நான் அடிக்கடி வந்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறேன். வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட போது நான் ஓடோடி வந்தேன். அதேபோன்று, 2025 புத்தாண்டுக்கு முந்தைய நாள் நம்முடைய திருவள்ளுவர் திருவுருச்சிலையின் வெள்ளி விழா கொண்டாடுவதற்காக இங்கு வந்தேன்.
நடப்பாண்டில் கூட பிப்ரவரி மாத இறுதியில் நாகர்கோவிலுக்கு வந்தேன். அதுவும் எப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சி தெரியுமா? மிகப்பெரிய சாதனை படைத்த அரசு நிகழ்ச்சி. அதாவது, 3 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 82 பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கும் ஒரு பிரமமாண்டமான நிகழ்ச்சிக்கு வந்தேன். மாவட்ட மக்கள் தொகையில் பாதி பேர் அன்று பயனாளிகள். உங்களுக்குத் தெரிந்து இதுவரை நாகர்கோவில் நகரத்தில் இப்படியொரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கிறதா? சொல்லுங்கள்.
மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சி மட்டுமல்ல; திராவிட மாடல் முதல் வெர்ஷனுடைய நிறைவான அரசு நலத்திட்ட நிகழ்ச்சியும், கன்னியாகுமரி மாவட்ட நிகழ்ச்சிதான். கிரிக்கெட்டில் கடைசிப் பந்தில் சிக்சர் அடிப்பது போன்று குமரி மாவட்டத்தில்தான் அந்த நிகழ்ச்சியோடு மேலும் பல நிகழ்ச்சிகளிலும் நான் கலந்து கொண்டேன். நாகர்கோவிலில் தெற்கு எல்லைப் போராட்ட நாயகர் மார்ஷல் நேசமணி அவர்களின் தளபதியான குமரிக் கோமேதகம் பொன்னப்ப நாடார் அவர்களுக்கு திருவுருவச்சிலையை நான் திறந்து வைத்தேன். அகஸ்தீஸ்வரத்தில் இலங்கைத் தமிழர்களுக்கான குடியிருப்புகளையும், குமரியில் தமிழர் பேரறிவுச் சிலையாக தலைவர் கலைஞர் அமைத்த திருவள்ளுவர் சிலையின் வெள்ளி விழா நினைவாக அலங்கார வளைவையும் திறந்து வைத்தேன்.
கன்னியாகுமரியில் இருந்து நாகர்கோவிலுக்கு வந்து சேரவே எனக்கு இரண்டு மணி நேரமானது. காரணம், அப்படி ஒரு அன்பான வரவேற்பால் என்னை திக்குமுக்காட வைத்துப் பெருமைப்பட்டது குமரி மக்களான நீங்கள்தான். ஒரு மாதம் சென்றதே தெரியவில்லை. அதற்குள், இதோ திரும்பவும் உங்களைப் பார்க்க வந்துவிட்டேன். தற்போது நடக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை ஏழாவது முறையாக ஆட்சியில் அமர்த்த நீங்கள் ரெடியா? திராவிட மாடல் 2.0-வுக்கு குமரி மாவட்டம் ரெடியா? திருவாரூர், திருச்சி, கரூர், ஈரோடு, கோவை, நெல்லை ஆகிய ஊர்களில் நான் பரப்புரையை முடித்துவிட்டுதான், இந்த மாவட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறேன். அவர்கள் எல்லாம் தயார் ஆகிவிட்டனர்.
200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று திராவிட மாடல் நல்லாட்சி மீண்டும் அமைய வேண்டும் என்றால், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கும் அனைத்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் நம்முடைய மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும். கன்னியாகுமரி சட்டமன்றத் தொகுதியின் வேட்பாளரும், மாவட்டச் செயலாளருமான சகோதரர் மகேஷ் போட்டியிடுகிறார். நான் இளைஞரணியில் இருந்த காலத்தில் இருந்தே, என்னுடன் சேர்ந்து பயணித்தவர். நாகர்கோவில் மாநகராட்சி மேயராக இருந்து நல்ல பல திட்டங்களைக் கொண்டு வந்து மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றிய மகேஷுக்கு, கன்னியாகுமரி தொகுதி மக்கள் உதயசூரியன் சின்னத்தில் உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை அளிக்க வேண்டும்.
நாகர்கோவில் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வேட்பாளர் எஸ்.ஆஸ்டின், திமுகவின் துணை அமைப்புச் செயலாளராகப் பொறுப்பேற்று பணியாற்றிக் கொண்டிருப்பவர். சட்டமன்ற உறுப்பினராக இரண்டு முறையும், மாநிலங்களவை உறுப்பினராக ஒரு முறையும் மக்கள் பணியாற்றியவர். சிறுபான்மைச் சமூக மக்களின் உரிமைக்காகத் தொடர்ந்து உழைப்பவர். சட்டமன்றத்தில் சிறப்பான வாதங்களையும், மக்களுக்கான கோரிக்கைகளையும் எடுத்து வைக்கும் ஆஸ்டினுக்கு, நாகர்கோவில் தொகுதி மக்கள் உதயசூரியன் சின்னத்தில் உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை வழங்கிட வேண்டும்.
கிள்ளியூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ராஜேஷ் குமார், அதே தொகுதியில் இரண்டு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்துள்ளார். உங்களுக்கு நன்றாக அறிமுகமானவர். சட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ் குழுவின் தலைவராகப் பணியாற்றிக் கொண்டிருப்பவர். இன்னும் சொன்னால் நான் சிலை திறந்து வைத்தேனே, விடுதலைப் போராட்ட வீரர் குமரிக் கோமேதகம் பொன்னப்ப நாடார் அவர்களின் அன்புப் பேரன். அது உங்களுக்குத் தெரியும். அப்படிப்பட்ட ராஜேஷ் குமாருக்குக் கை சின்னத்தில் கிள்ளியூர் மக்கள் மீண்டும் உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை வழங்கிட வேண்டும்.
குளச்சல் சட்டமன்றத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த தாரகை கத்பர்ட், மீனவப் பின்னணி கொண்டவர். கன்னியாகுமரி மேற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்திருக்கிறார். இன்னும் சொன்னால், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட முதல் பெண் மாவட்டத் தலைவர் தாரகை கத்பர்ட். 2024- ஆம் ஆண்டு நடந்த விளவங்கோடு இடைத்தேர்தலில் மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றவர். இப்போது குளச்சல் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அவருக்கு குளச்சல் தொகுதி மக்கள் கை சின்னத்தில் உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை அளிக்க வேண்டும்.
பத்மநாபபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த செல்வசுவாமி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர் ஆவார். ஏழுதேசம் பேரூராட்சித் தலைவராகப் பணியாற்றியவர். மக்களுக்காகவும், குறிப்பாக விவசாயிகளுக்காகவும் தொடர்ந்து போராடக் கூடியவர். அவருக்கு பத்மநாபபுர மக்கள் ஏற்கனவே சகோதரர் மனோ தங்கராஜூவுக்கு எவ்வாறு ஆதரவு அளித்தீர்களோ. அதேபோன்றே செல்வசுவாமிக்கும் ஆதரவளித்து அரிவாள் சுத்தியல் நட்சத்திரம் சின்னத்தில் உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை வழங்கிட வேண்டும்.
விளவங்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த பிரவீன், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நலிந்த பிரிவினருக்காகப் பல்வேறு உதவிகளை செய்யக் கூடியவர். தென்னிந்தியத் திருச்சபை தெற்கு கேரளத் திருமண்டலத்தின் செயலாளர் உள்ளிட்ட முக்கிய பொறுப்புகளை வகிக்கக் கூடியவர். பிரவீனுக்கு நீங்கள் எல்லாம் கை சின்னத்தில் உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை வழங்கிட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன். இந்த 6 வேட்பாளர்களையும் வெற்றி பெற வைப்பீர்களா?
குமரி மாவட்டத்திற்கு நாம் பல்வேறு திட்டங்களை உருவாக்கி பல்வேறு சாதனைகளை நாம் செய்து காட்டியிருக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் எனக்கு இந்த ஒரு நாள் போதாது. அதனால் சிலவற்றை மட்டும் நான் சுருக்கமாக குறிப்பிட்டுச் சொல்கிறேன். குமரிக்குச் சுற்றுலாப் பயணிகளைச் சுண்டி இழுக்கும் வகையில், வள்ளுவர் சிலையையும், விவேகானந்தர் பாறையையும் இணைக்க அமைக்கப்பட்டிருக்கும் கண்ணாடிப்பாலம். பல்லாயிரம் பேர் தினமும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
கன்னியாகுமரி பேரூராட்சி என்பது நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. மார்த்தாண்டத்தில் தினசரி சந்தை, குளச்சல், பத்மநாபபுரத்தில் புதிய பேருந்து நிலையங்கள், 283.69 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலைகள் மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. திமுகவின் மீனவரணிச் செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலினும் என்னிடம் சில கோரிக்கைகளைச் சொன்னார். அதன் அடிப்படையில் சில புதிய வாக்குறுதிகளையும், மீனவர்கள் நிறைந்த குமரி மாவட்டத்தில் இருந்து உங்களுக்கு நான் வழங்குகிறேன். மீனவர் நலவாரியத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கான வயது வரம்பு 65-லிருந்து 70 வயதாக உயர்த்தப்படும்.
வெளியுறவுக் கொள்கையைக் கையில் வைத்திருக்கும் ஒன்றிய பாஜக அரசு, கடல் கடந்து மீன்பிடிக்கச் செல்லும் நம்முடைய மீனவர்களைக் காக்கத் தவறிவிட்டது; தவறியது மட்டுமல்ல; வெளியுறவுக் கொள்கையில் தோல்வி அடைந்திருக்கிறது. சிறிய அண்டை நாடுகளிடம்கூட இந்தியாவிற்குச் செல்வாக்கு இல்லாத நிலையைப் பிரதமர் மோடி உருவாக்கி இருக்கிறார். தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மீனவர்களை இந்திய மீனவர்களாக நினைத்து பாஜக அரசு அக்கறை செலுத்தவில்லை என்பதுதான் வருத்தத்திற்குரியது" எனத் தெரிவித்தார்.