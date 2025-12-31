2026 பொங்கலை திராவிட பொங்கலாக கொண்டாடுங்கள் - புத்தாண்டு வாழ்த்தில் முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தல்

2026 பொங்கலை திராவிட பொங்கலாக கொண்டாடுங்கள் - புத்தாண்டு வாழ்த்தில் முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தல்
‘திராவிடப் பொங்கல்’ வைத்துக் கொண்டாட வேண்டும். அனைத்து வீடுகள் முன்பும், ‘சமத்துவம் பொங்கட்டும்! தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்!’ என்ற முழக்கங்களுடன்கோலமிட வேண்டும் என முதலைமைச்சர் ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
Published : December 31, 2025 at 10:27 AM IST
சென்னை: 2026-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வரவுள்ள பொங்கல் பண்டிகையை, திராவிட பொங்கலாக கொண்டாடுமாறு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
2026 புதிய ஆண்டு நாளை மலரவுள்ள நிலையில், புத்தாண்டு வாழ்த்து மடலை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார். அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
நம் உயிருடன் கலந்திருக்கும் தலைவர் கலைஞரின் அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கு உங்களில் ஒருவன் எழுதும் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்து மடல் இது. உலக மக்கள் அனைவருமே ஒவ்வொரு புத்தாண்டுப் பிறப்பையும் நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கின்றனர். தமிழ்நாட்டு மக்களின் நம்பிக்கை மிகுந்த புத்தாண்டாக 2026-ஆம் ஆண்டு நிச்சயமாக அமையும் என்ற உறுதியினை வழங்கி, கழக உடன்பிறப்புகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை உரித்தாக்குகிறேன்.
இந்தப் புத்தாண்டு நம் கழக உடன்பிறப்புகளுக்கு வெற்றிக்கான புத்தாண்டு. திராவிட மாடல் அரசின் சாதனைகள் தொடர்கின்ற புத்தாண்டு. தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன் காக்கும் திட்டங்கள் தொடர்ந்திடும் புத்தாண்டு.
சொன்னதை மறக்கவில்லை
2021-ஆம் ஆண்டு மே 2-ஆம் நாள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 6-ஆவது முறையாக ஆட்சி அமைப்பதற்கான வெற்றியை தந்த நேரத்தில், செய்தியாளர்களிடம் உங்களில் ஒருவனான நான் சொன்ன சொற்களை, நானும் மறக்கவில்லை; நீங்களும் மறந்திடவில்லை; தமிழ்நாட்டு மக்களும் மறந்திருக்க மாட்டார்கள்.
“எங்களுக்கு வாக்களித்தவர்கள் சரியாகத்தான் வாக்களித்திருக்கிறோம் என்று மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய வகையிலும், வாக்களிக்காதவர்கள் இவர்களுக்கு வாக்களிக்கத் தவறிவிட்டோமே என்று நினைக்கக்கூடிய அளவிலும் தி.மு.க.வின் ஆட்சி இருக்கும்” - இதுதான் உங்களில் ஒருவனான நான் அன்று அளித்த வாக்குறுதி. இதைத்தான், ‘எல்லார்க்கும் எல்லாம்’ என்கிற திராவிட மாடல் ஆட்சியின் இலக்கணமாகக் கொண்டு நமது அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.
உங்களில் ஒருவனான நான், முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற நாள் முதல் மக்கள் நலனுக்கான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறேன். மகளிருக்கு நகரப் பேருந்துகளில் கட்டணமில்லா விடியல் பயணத்திற்கான கையெழுத்தில் தொடங்கி, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம், புதுமைப்பெண், நான் முதல்வன், மக்களைத் தேடி மருத்துவம், முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம், தோழி விடுதி, அன்புச்சோலை, அன்புக்கரங்கள், தாயுமானவர் திட்டம், கலைஞர் கனவு இல்லம் எனப் பல முன்னோடி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
உங்களில் ஒருவனான நான், 2026-ஆம் ஆண்டிலும் இந்தச் சாதனைகள் தொடர வேண்டும் என்றும், மேலும் ஐந்தாண்டுகள் புதிய புதிய சாதனைத் திட்டங்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்றும் உறுதி ஏற்றிருக்கிறேன். கழகத்தின் அன்பு உடன்பிறப்புகளான உங்கள் மீதுள்ள நம்பிக்கைதான் என்னுடைய உறுதிக்குக் காரணம்.
சரணாகதி அடைந்த எதிர்க்கட்சி
ஆளுங்கட்சி நிம்மதியாக தனது பணிகளைக் கவனிப்பதும், எதிர்க்கட்சி களத்தில் நின்று போராடுவதும்தான் அரசியலின் இயல்பு. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கட்சி சரணாகதி அடைந்து சாய்ந்து கிடக்கிறது. தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கும் ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசுடன், ஆளுங்கட்சியான திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்தான் தொடர்ந்து உறுதியாக போராடிக் கொண்டிருக்கிறது.
தேசியக் கல்விக் கொள்கை வழியாகத் தமிழ்நாட்டின் மீது இந்தியையும் சமஸ்கிருதத்தையும் திணிக்கும் நோக்கத்தை எதிர்த்து, பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா அவர்கள் வகுத்துத் தந்த இருமொழிக் கொள்கையில் உறுதியாக நாம் நிற்பதால், தமிழ்நாட்டிற்குரிய கல்வி நிதியை வழங்காமல் வஞ்சிக்கும் ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசை எதிர்த்துப் போராடுவதும் தி.மு.கழகம்தான்.
தேர்தல் முடியும் நமக்கு ஓய்வில்லை
உடன்பிறப்புகளான உங்களுக்கும், உங்களில் ஒருவனான எனக்கும் தேர்தல் முடியும்வரை ஓய்வில்லை; உழைப்பு.. உழைப்பு.. கழகத்தின் வெற்றிக்கான உழைப்புதான்! அந்த உழைப்பு மக்களுடன் இணைந்த, அவர்களின் பங்கேற்புடனான நிகழ்வுகளாக அமைய வேண்டும். ஏனெனில், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்பது அனைத்து மக்களுக்குமான இயக்கம்! தமிழர்களின் நலன் காக்கும் இயக்கம்!
திராவிட பொங்கல்
திராவிட இயக்கத்தின் தனிப்பெரும் விழாவாக, தமிழர் திருநாளாகப் பொங்கல் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடச் செய்தவர் கருணாநிதி. தந்தை பெரியார் – பேரறிஞர் அண்ணா – முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் வழியில், தமிழரின் பண்பாட்டு அடையாளமான பொங்கல் நன்னாளைக் கழகத்தின் சார்பில், 2026 புத்தாண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே ‘திராவிடப் பொங்கல்’ விழாவை, சமூகநீதிக்கான கொண்டாட்டமாக உடன்பிறப்புகள் முன்னெடுக்க வேண்டும் என உங்களில் ஒருவன் என்ற உரிமையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
கழக நிர்வாகிகள் தங்களுடன் பணியாற்றும் உடன்பிறப்புகளுக்கு பொங்கல் பரிசுகள் வழங்கி மகிழ்வதுடன், தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் பங்கேற்றிடும் வகையில் கலை - இலக்கிய நிகழ்வுகளை நடத்திட வேண்டும். குறிப்பாக, இளைய தலைமுறை ஆண்களும் பெண்களும் கலந்துகொள்ளும் விளையாட்டுப் போட்டிகளைச் செம்மையாக நடத்தி, வெற்றியாளர்களுக்கும் பங்கேற்பாளர்களுக்கும் பரிசுகளை வழங்கிட வேண்டும்.
மாநிலம் முழுவதும் கழகத்தின் சார்பில் மூன்று கட்டங்களாக விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட வேண்டும். கபடி, கிரிக்கெட், வாலிபால், கால்பந்தாட்டம், ஓட்டப்பந்தயம், மிதிவண்டிப் போட்டி, கோ-கோ என ஆண்-பெண் இருபாலருக்கும் தனித்தனியாக விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் குறைந்தபட்சம் 3 விளையாட்டுப் போட்டிகளை, ஒருங்கிணைந்த ஒன்றியம், ஒருங்கிணைந்த நகரம், ஒருங்கிணைந்த பகுதி (மண்டல) அளவில் ஜனவரி 3-ஆம் நாள் முதல் ஜனவரி 9 வரை நடத்திட வேண்டும்.
கலந்துகொள்ளும் அனைத்து அணிகளும் www.dravidapongal.in என்ற தளத்தில் பதிவு செய்திட வேண்டும்.
இதில் வெற்றிபெற்ற அணிகளைக் கொண்டு ஜனவரி 10-ஆம் நாள் முதல் பொங்கல் திருநாள் வரை கழக மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளை நடத்தி பரிசுகளை வழங்கிட வேண்டும். கழக மாவட்ட அளவில் வெற்றி பெறும் அணிகளைக் கொண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் மாநில அளவிலான பிரம்மாண்ட போட்டிகள் நடைபெறும்.
‘சமத்துவம் பொங்கட்டும்! தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்!’
ஜனவரி 14-15 ஆகிய நாட்களில் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஊராட்சிகள்-வார்டுகள் அளவில் மகளிரைத் திரட்டி சாதி, மத ஏற்றத்தாழ்வற்ற ‘திராவிடப் பொங்கல்’ வைத்துக் கொண்டாட வேண்டும். அனைத்து வீடுகள் முன்பும், ‘சமத்துவம் பொங்கட்டும்! தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்!’ என்ற முழக்கங்களுடன் ‘திராவிடப் பொங்கல்’ கோலமிட்டு, பெண்களும் குழந்தைகளும் பங்கேற்கும் வகையிலான சிறுசிறு போட்டிகளை நடத்திப் பரிசளிக்க வேண்டும்.
ஜனவரி 16-17 ஆகிய இரு நாட்களும் ஊரின் பொதுவான இடத்தில் தமிழர் பெருமை சொல்லும் கலை - இலக்கிய விழாக்களை நடத்துவதுடன், திரை அமைத்து, திராவிட மாடல் அரசின் பொங்கல் சிறப்புச் செய்தியை அனைவரும் காணும்படி செய்யவேண்டும். இந்த நிகழ்வுகளை ஒன்றிய-நகர-பகுதிக் கழகச் செயலாளர்களும் சார்பு அணி நிர்வாகிகளும் இணைந்து எழுச்சியுடன் நடத்துவதற்கான முழு விவரங்களும் தலைமைக் கழகத்தால் மாவட்டக் கழகங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும்.
அந்த வழிகாட்டுதல்களின்படி, திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சாதனைகளை விளக்கிடும் வகையிலும், தமிழர்கள் அனைவரும் பங்கேற்றிடும் வகையிலான கலை – இலக்கிய - விளையாட்டுப் போட்டிகளுடன் திராவிடப் பொங்கல் விழாவை ஊர்தோறும் சிறப்பாக நடத்திடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
பிறக்கின்ற புத்தாண்டு 2026 - அது, திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி அமைந்திடும் ஆண்டு! இருளில் பிறக்கும் புத்தாண்டை விடியச் செய்யும் உதயசூரியன் போல, தமிழ்நாட்டின் விடியல் வெளிச்சமாகக் கழக ஆட்சி தொடர்ந்திடும். அனைவருக்கும் மீண்டும், உங்களில் ஒருவனான என்னுடைய இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள். இவ்வாறு தனது வாழ்த்து செய்தியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.