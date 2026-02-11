ETV Bharat / state

'மிசா' கொடுமைகள் - தொழுநோயாளிகள் சிறை; நிரம்பி வழியும் சிறுநீர் - நினைவுகளை பகிர்ந்த ஸ்டாலின்

"சிறை சுடுகாடு மாதிரி இருந்தது. கைதிகள் பயங்கரமாக சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். தொழு நோயாளிகளை வைக்கும் சிறையில் என்னை அடைத்தார்கள். அறையின் சுவரில் ரத்தம் தோய்ந்த பஞ்சுகள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன"

விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனுடன் உரையாடும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனுடன் உரையாடும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (X/@mkstalin)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 11, 2026 at 11:40 AM IST

சென்னை: மிசா காலக்கட்டத்தில் சிறையில் தான் அனுபவித்த கொடுமைகளையும், தான் சந்தித்த சவால்களையும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பகிர்ந்து கொண்டார். தொழுநோயாளிகள் சிறையில் அடைப்பட்டு கிடந்ததையும், அங்கு தான் அனுபவதித்த வேதனைகளையும் அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கியுள்ள நிலையில், சமூக வலைதளங்களிலும் தனது பிரச்சாரங்களை திமுக தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், 'வைப் வித் எம்.கே.எஸ்.' என்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பங்கேற்று வருகிறார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் இந்நிகழ்ச்சியில் இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனுடன் ஸ்டாலின் கலந்துரையாடினார். அப்போது, மிசா கால அனுபவம் குறித்து நம்பி நாராயணன் கேட்க, அதனை பகிர்ந்து கொண்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த கருணாநிதி

அவர் கூறுகையில், "1975ஆம் ஆண்டு எமர்ஜென்சி வந்தது. 1976ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31ஆம் என்னை கைது செய்கிறார்கள். அன்றைக்கு திமுக ஆட்சி கலைக்கப்பட்டதுமே தலைவர் (கருணாநிதி) வீட்டுக்கு போலீசார் வந்தார்கள்.

உங்களை கைது செய்ய வரவில்லை. உங்கள் மகனைதான் கைது செய்ய வந்திருக்கிறோம் என தலைவரிடம் கூறினார்கள். அதற்கு அவர், "இப்போது ஸ்டாலின் நாடகம் போடுவதற்காக போயுள்ளார். நாளை இரவுதான் வருவார். வந்ததும் நானே உங்களுக்கு போன் செய்கிறேன். வந்து கைது செய்யுங்கள்" எனக் கூறினார்.

பிறகு, நான் வீட்டிற்கு சென்றதும் அதுகுறித்து தலைவர் என்னிடம் கூறினார். பிறகு "கமிஷனருக்கு போன் செய்ய போகிறேன். கைதாக தயாராக இரு" என்றார். நானும் குளித்துவிட்டு ரெடியானேன். அதுதான் எனக்கு முதல் சிறை.

'சுடுகாடு மாதிரி இருந்தது'

சட்டப்படி, கைதிகளை இரவு நேரத்தில் சிறைக்கு அழைத்து செல்லக்கூடாது என்பது விதிமுறை. ஆனாலும், என்னை இரவோடு இரவாக அழைத்து சென்றனர். சிறை சுடுகாடு மாதிரி இருந்தது. கைதிகள் பயங்கரமாக சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள்.

என்னை கடைசியாக இருந்த 9வது பிளாக்குக்கு அழைத்து சென்றனர். உள்ளே போன பிறகுதான் தெரிந்தது, அது தொழு நோயாளிகளை அடைத்து வைக்கும் சிறை என்பது. சுவரில் ரத்தம் தோய்ந்த பஞ்சுகள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன.

அந்த அறையில் இருவர் மட்டுமே படுக்க முடியும். ஆனால், ஒவ்வொரு அறையிலும் 9 பேரை அடைத்து வைத்திருந்தார்கள். நான் உள்ளே போனேன். அப்போது இருட்டில் தெரியாமல் ஒருவரை மிதித்துவிட்டேன். யாரென பார்த்தால் கி. வீரமணி. அவரிடம் பேசிவிட்டு சென்றேன்.

சென்னை சிறையில் மட்டும் மிசா காலத்தில் கடுமையான அடக்குமுறை இருந்தது. ஏனெனில், அந்த சிறைச்சாலையில் வித்யாசாகர் என்ற ஒரு எஸ்.பி. இருந்தார். அவர் பச்சையப்பா கல்லூரி தேர்தலில் நின்றபோது திமுகவின் சோமு அவரை தோற்கடித்துவிட்டார். இதனால் அவருக்கு கோபம்.

'அடி சத்தத்தை கேட்டு பயப்படுவோம்'

மிசா கைதிகள் அரசியல் கைதிகள் என்பதால் அவர்களுக்கு தினமும் ரூ.40 முதல் ரூ.60 வரை செலவழிக்க வேண்டும். ஃபேன், படுக்கை, கொசுவலை எல்லாம் தர வேண்டும். ஆனால் எங்களுக்கு எதுவும் கிடையாது. சிறுநீர் கழிக்க ஒரே ஒரு பானை. பக்கத்திலேயே குடிநீர் பானையும் இருக்கும்.

9 பேர் இருப்பதால் சிறுநீர் பானை இரவில் நிரம்பி வழியும். கழிவறையும் வசதியாக இருக்காது. நள்ளிரவு ஆனதும், ஆயுள் கைதிகளை வைத்து எங்களை அடிக்க வைப்பார்கள். பக்கத்து அறைகளில் அடி சத்தமும், அலறல் சத்தமும் கேட்கும். கடைசியில் எங்கள் அறை என்பதால் நாங்கள் பயந்து கொண்டே இருப்போம்.

ஓராண்டு சிறைவாசம்

கடுமையாக அடித்து முடித்ததும், கட்சியில் இருந்து விலகி விடுகிறேன் என எழுதிக் கொடுக்குமாறு கேட்பார்கள். சிலர் அடிக்கு பயந்து எழுதிக் கொடுத்துவிட்டார்கள். நாங்கள் உயிரே போனாலும் முடியாது என சொல்லவிட்டோம். மிசாவில் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதால் நீதிமன்றத்திற்கும் எங்களை அழைத்து செல்ல மாட்டார்கள். சுமார் ஓராண்டு வரை சிறையில் இருந்தேன். அதன் பிறகு வெளியே வந்து, தேர்தலில் ஜெயித்ததும் சட்டமன்றத்தில் சிறைக் கொடுமைகளை பதிவு செய்தேன்" என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறினார்.

