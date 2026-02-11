'ஆட்சியில் பங்கு' கோரிக்கையை நிராகரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின் - காங்கிரஸுன் முடிவு என்ன?
கூட்டணி ஆட்சியா? அல்லது ஒரு கட்சி ஆட்சியா? என்பதை மக்கள் முடிவு செய்வார்கள் என்றும், 2006-இல் மக்கள் தீர்பை செயல்படுத்தாதது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தவறு என்றும் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 11, 2026 at 4:12 PM IST
சென்னை: கூட்டணி ஆட்சி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒத்துவராது என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ள நிலையில், டெல்லி காங்கிரஸ் தலைமை என்ன முடிவு எடுக்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் திருவிழா தமிழ்நாட்டில் துவங்கியுள்ளது. இம்முறை சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் என நான்கு முனை போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. தேர்தலை எதிர்கொள்ள அனைத்து கட்சிகளும் கூட்டணி, தொகுதி பங்கீடு, தேர்தல் பிரச்சாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் மும்முரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் அதிமுக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணி ஏறக்குறைய முடிவாகிவிட்டது.
தவெக தலைவர் விஜய், சட்டமன்றத் தேர்தலில் தன்னுடன் கூட்டணி அமைப்பவர்களுக்கு ’ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு’ வழக்கப்படும் என்ற புதிய யுக்தியை கையில் எடுத்துள்ளார். விஜயின் இந்த புதிய யுக்தியை காங்கிரஸ் கட்சி கையில் எடுத்து திமுகவிற்கு தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி பொருத்தவரை கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பாக அக்கட்சி சார்பில் ஐவர் குழுவை அமைத்து கடந்த ஒரு மாதமாக, திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுத்து வந்தது.
கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி
ஆனால் திமுகவை பொருத்தவரை இதுவரையில் பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்கப்படாமல் உள்ளது. காங்கிரஸ் ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்கு என்ற கோரிக்கை வைப்பதால் தான் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவாவதில் தாமதம் ஏற்படுவதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டு வந்தது.
மேலும் காங்கிரஸ் கட்சி தங்களது தேசிய தலைமையுடன் தமிழ்நாட்டின் நிலவரங்களை கலந்த ஆலோசித்து, கூட்டணி தொடர்பான முடிவுகளை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்திருந்தது. குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிட பொறுப்பாளரான, க்ரிஷ் சோடங்கர், கூட்டணி தொடர்பான முடிவுகள் கட்சியின் தலைமை தான் முடிவு எடுக்கும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது ஒத்து வராது
ஆட்சியில் பங்கு எனும் கோரிக்கை காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து தொடர்ச்சியாக எழுந்து வரும் நிலையில், இன்று சென்னையில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சியில் ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. காங்கிரஸுடன் தேர்தலை சந்திக்க தயாராக உள்ளோம். ஆட்சியில் பங்கு எனும் முழக்கம் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒத்து வராது என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது ஒத்து வராது என்பது திமுகவிற்கும், காங்கிரசுக்கும் தெரியும். ஆட்சியில் பங்கு என்பது கூட்டணியை பிரிக்க இடையில் உள்ளவர்கள் மேற்கொள்ளும் சதி எனவும் சாடியுள்ளார். தமிழ்நாடு எப்போதும் மாநிலத்தில் சுயாட்சியும், மத்தியில் கூட்டாட்சி என்ற தத்துவத்தை வலியுறுத்தக்கூடிய மாநிலம். ஆகையால் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்கு என்பது ஒத்து வராது. இந்த தகவல் திட்டமிட்டு பரப்பப்படுகிறது. கூட்டணிக்குள் சலசலப்பு இருப்பதாக ஒரு மாயை உருவாக்குவதற்கான முயற்சி இது என்று முதலமைச்சர் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார்.
காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு என்ன?
முதலமைச்சர் பேச்சுக்கு கருத்து தெரிவித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, ”தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டின் சூழல் மற்றும் தனது கட்சியின் கருத்தை பேசியுள்ளார். ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒரு கருத்தும், எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது. அதன் எதிர்பார்ப்புகளை சொல்வது ஜனநாயகம். அதனை ஏற்றுக் கொள்வதும், மறுக்கப்படுவது குறித்தும் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக தலைமை தான் முடிவு எடுக்கும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் பேசுகையில், “இதனால் திமுக காங்கிரஸ் இடையே சிக்கல் ஏற்படுமா? என்று அனைவரும் காத்துக் கிடக்கின்றனர். இதன்மூலம் எந்த சிக்கலும் காங்கிரஸ், திமுக இடையே உருவாகாது. இந்தியா கூட்டணி ஒரு வலிமையான கூட்டணி. தமிழ்நாடு நலனுக்கு எது நல்லதோ அதை இரண்டு கட்சிகளும் சேர்ந்து முடிவு எடுப்பார்கள். முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், ராகுல் காந்தி, கார்கே ஆகியோர் கலந்து பேசி நல்ல முடிவு எடுப்பார்கள். இது தேசத்திற்கான தமிழ்நாட்டு மண்ணை பாதுகாக்க கூடிய முடிவாக இருக்கும்” என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில் முதலமைச்சரின் கருத்துக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற கொறடா மாணிக்கம் தாகூர், சமூக வலைதளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் "கூட்டணி ஆட்சியா? அல்லது ஒரு கட்சி ஆட்சியா? என்பதை மக்கள் முடிவு செய்வார்கள். 2006-யில் மக்கள் தீர்பை செயல்படுத்தாதது நம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தவறு" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
2006இல் நடந்தது என்ன?
2006 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. ஆனால், திமுக மைனாரிட்டி அரசு என்று அப்போதைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஜெயலலிதாவால் விமர்சனம் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. அதை மேற்கோள் காட்டி மாணிக்கம் தாகூர் 2006 இல் மக்களின் தீர்ப்பை செயல்படுத்தாமல் போனது காங்கிரஸ் கட்சியின் தவறு என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி ஆட்சி ஒத்து வராது என்று முதலமைச்சர் கூறியுள்ள நிலையில், மாணிக்கம் தாகூர் கருத்து காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன்மூலம், ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது ஒத்து வராது என்ற முதலமைச்சரின் கருத்தை காங்கிரஸ் கட்சியினர் முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்பது தெரிய வருகிறது. இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைமை என்ன முடிவெடுக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.