புத்தாண்டில் அரசு ஊழியர்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்: பொங்கல் போனஸ் அறிவிப்பு

‘சி’ மற்றும் ‘டி’ பிரிவைச் (C & D Group) சார்ந்த பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு ரூபாய் 3,000 என்ற உச்சவரம்பிற்குட்பட்டு மிகை ஊதியம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 1, 2026 at 2:56 PM IST

சென்னை: அரசு பணியாளர்களுக்கு 2024-2025ஆம் ஆண்டிற்கான பொங்கல் பொனஸ் அறிவிப்பை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.

அரசு துறையில் பணியாற்றி வரும் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகியோருக்கு தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருவிழாவினை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடும் வகையில், 2024-2025ஆம் ஆண்டிற்கான மிகை ஊதியம் மற்றும் பொங்கல் பரிசு வழங்கிட உத்தரவிட்டார். அதற்காக, ரூ.183 கோடியே 86 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார். புத்தாண்டு தினமான இன்று இந்த இனிப்பான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

அதன்படி, சுமார் 9 லட்சத்து 90 ஆயிரம் பேர் பயனடைவார்கள். அந்த வகையில், ‘சி’ மற்றும் ‘டி’ பிரிவைச் (C & D Group) சார்ந்த பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.3,000 என்ற உச்சவரம்புக்கு உட்பட்டு மிகை ஊதியம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் தொகுப்பூதியம், சிறப்பு கால முறை ஊதியம் பெறும் பணியாளர்கள் மற்றும் 2024-2025ஆம் நிதியாண்டில் குறைந்தபட்சம் 240 நாட்கள் அல்லது அதற்கு மேலாகபணிபுரிந்து சில்லரைச் செலவினத்தின் கீழ் மாத அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஊதியம் பெறும் முழுநேர மற்றும் பகுதி நேரப் பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு ரூபாய் 1,000 சிறப்பு மிகை ஊதியம் வழங்கப்படும்.

"சி" மற்றும் "டி" பிரிவைச் சார்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள், முன்னாள் கிராம பணியமைப்பு (முன்னாள் கிராம அலுவலர்கள், கிராம உதவியாளர்கள்) மற்றும் அனைத்து வகை தனி ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகியோருக்கு ரூபாய் 1,000 பொங்கல் பரிசாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 183 கோடியே 86 இலட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மாதம் முதல் நாளான இன்று, அரசு ஊழியர்களுக்கு மாத ஊதியம் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டிருக்கும். இந்நிலையில், இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பொங்கல் போனஸ், அரசு ஊழியர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். மேலும், தமிழ்நாட்டில் அரசு ஊழியராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் 6 லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நிலையில், இவர்களுக்கும் பொங்கல் போனஸ் அவர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

