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தமிழகத்தில் விரைவில் விளையாட்டு நகரங்கள்: முதலமைச்சர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனை

தமிழகத்தில் இருந்து சர்வதேச தரத்திலான விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்றும், அதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தினார்.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 9:05 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் விளையாட்டு நகரங்களை அமைப்பது தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார்.

தமிழக அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இந்த மாத இறுதியில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் (பட்ஜெட்) இடம்பெற வேண்டிய புது திட்டங்கள், நிதி ஒதுக்கீடு உள்ளிட்டவை தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய், பல துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

வரும் 22ஆம் தேதி வரை இந்த ஆலோசனையில் முதலமைச்சர் விஜய் ஈடுபடுவார் எனக் கூறப்படுகிறது.

அந்த வகையில், இன்று (ஜூலை 15) இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

அப்போது, விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறையின் தற்போதைய செயல்பாடுகள், திட்டங்கள் மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சரிடம் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவும், அதிகாரிகளும் விளக்கம் அளித்தனர்.

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இதையடுத்து, தமிழகத்தில் இருந்து சர்வதேச தரத்திலான விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்றும், அதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தினார்.

மேலும், மாவட்ட வாரியாக விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்குவதற்கான கட்டமைப்புகள் வலுப்படுத்துவது தொடர்பாகவும் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் விவாதித்தார்.

மேலும், ஒலிம்பிக் அகாடமியை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்திய முதலமைச்சர், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் விளையாட்டு நகரங்களை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தினார்.

TAGGED:

CM VIJAY
விளையாட்டு நகரம்
விளையாட்டு துறை
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