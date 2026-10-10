தமிழக அமைச்சர்களின் செல்போன் எண்கள் வெளியீடு: பொதுமக்கள் நேரடியாக குறைகளை தெரிவிக்கலாம்
பொதுமக்கள் தங்கள் குறைகளை அமைச்சர்களிடம் நேரடியாக கூற வழிசெய்யும் வகையில் அவர்கள் செல்போன் எண்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
Published : October 10, 2026 at 7:38 PM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களின் அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் முகவரிகள் மற்றும் அமைச்சர்களின் தொடர்பு எண்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கைகள், புகார்கள் மற்றும் குறைகளை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்ல முடியும்.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வரும் வகையில் பொதுமக்கள் தங்களது குறைகளை தெரிவிப்பதற்கான வழிமுறைகளை எளிதாக்கும் வகையில், முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களின் அதிகாரப்பூர்வ தொடர்பு விவரங்களைப் பொதுவெளியில் வெளியிட்டுள்ளது.
இதில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கான அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் முகவரி இடம் பெற்றுள்ளது. மற்ற அமைச்சர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிகளுடன் அவர்களது தொடர்பு எண்களும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களின் தொடர்பு விவரங்கள்:
சி. ஜோசப் விஜய் – முதலமைச்சர்: mlaperambur@tn.gov.in
என். ஆனந்த் – ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர்: mlathiyagarayanagar@tn.gov.in தொலைபேசி எண்: 90039 339643.
ஆதவ் அர்ஜுனா – பொதுப்பணித் துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்: mlavillivakkam@tn.gov.in தொலைபேசி எண்: 99624 995994.
கே.ஜி. அருண்ராஜ் – சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்: mlathiruchengodu@tn.gov.in தொலைபேசி எண்: 94459 539765.
கே.ஏ. செங்கோட்டையன் – வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர்: mlagobichettipalayam@tn.gov.in தொலைபேசி எண்: 63852 493936.
பி. வெங்கடராமணன் – உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர்: mlamylapore@tn.gov.in தொலைபேசி எண்: 98412 734547.
ஆர். நிர்மல்குமார் – எரிசக்தி மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சர்: mlathiruparankundram@tn.gov.in தொலைபேசி எண்: 99625 663418.
ராஜ்மோகன் – பள்ளிக் கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, தகவல் மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர்: mlaegmore@tn.gov.in தொலைபேசி: 90030 836029.
டி.கே. பிரபு – இயற்கை வளத் துறை அமைச்சர்: mlakaraikudi@tn.gov.in தொலைபேசி: 95853 6521710.
எஸ். கீர்த்தனா – தொழில் துறை அமைச்சர்: mlasivakasi@tn.gov.in தொலைபேசி: 97902 7354411.
பி. விஸ்வநாதன் – உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர்: mlamelur@tn.gov.in தொலைபேசி: 96002 1444212.
எஸ். ராஜேஷ் குமார் – சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர்: mlakilliyoor@tn.gov.in தொலைபேசி: 94431 0353913.
ஏ.எம். ஷாஜஹான் – சிறுபான்மையினர் நலத் துறை அமைச்சர்: mlapapanasam@tn.gov.in தொலைபேசி: 99659 0455314.
வன்னி அரசு – சமூக நீதி துறை அமைச்சர்: mlatindivanam@tn.gov.in தொலைபேசி: 95515 1100615.
ஏ. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் – போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர்: mlasalemsouth@tn.gov.in தொலைபேசி: 99421 9899916.
பி. ராஜ்குமார் – வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்: mlacuddalore@tn.gov.in தொலைபேசி: 99422 2453217.
வி. சம்பத்குமார் – பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத் துறை அமைச்சர்: mlacoimbatorenorth@tn.gov.in தொலைபேசி: 98422 60733, 86681 8115518.
எம். விஜய் பாலாஜி – கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் கதர் துறை அமைச்சர்: mlaerodeeast@tn.gov.in தொலைபேசி: 98947 2346019.
கே. விக்னேஷ் – மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர்: mlakinathukadavu@tn.gov.in தொலைபேசி: 99448 1741720.
கே. தென்னரசு – வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத் துறை அமைச்சர்: mlasriperumbudur@tn.gov.inதொலைபேசி: 99406 1926821.
ஜே. முகமது பர்வேஸ் – தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்: mlaaranthangi@tn.gov.in தொலைபேசி: 96005 9872922.
வி. காந்திராஜ் – கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர்: mlaarakkonam@tn.gov.in தொலைபேசி: 94439 1438323.
கே. ஜெகதேஸ்வரி – சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை அமைச்சர்: mlarajapalayam@tn.gov.in தொலைபேசி: 95978 6863324.
வினோத் – வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத் துறை அமைச்சர்: mlakumbakonam@tn.gov.in தொலைபேசி: 63820 1040825.
சி. விஜயலட்சுமி – பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்: mlakumarapalayam@tn.gov.in தொலைபேசி: 70100 1200226.
டி. சரத்குமார் – மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர்: mlatambaram@tn.gov.in தொலைபேசி: 96001 3354627.
ரமேஷ் – இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர்: mlasrirangam@tn.gov.in தொலைபேசி: 85240 8841028.
பி. மதன் ராஜா – குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர்: mlaottapidaram@tn.gov.in தொலைபேசி: 90257 9510029.
என். மரிய வில்சன் – நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்: mlaradhakrishnannagar@tn.gov.in தொலைபேசி: 98409 4177030.
ஸ்ரீநாத் – மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத் துறை அமைச்சர்: mlathoothukudi@tn.gov.in தொலைபேசி: 98844 8163631.
எஸ். கமலி – கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர்: mlaavanashi@tn.gov.in தொலைபேசி: 73588 6331432.
ஆர். குமார் – செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்: mlavelachery@tn.gov.in தொலைபேசி: 90920 6010033.
ஆர்.வி. ரஞ்சித்குமார் – வனத் துறை அமைச்சர்: mlakancheepuram@tn.gov.in தொலைபேசி: 95001 11371, 94432 5620234.
டி. லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் – வணிக வரிகள் மற்றும் பதிவுத் துறை அமைச்சர்: mlarasipuram@tn.gov.in தொலைபேசி: 99944 7727235.
ராஜீவ் – சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர்: mlatiruvadanai@tn.gov.in தொலைபேசி: 99946 72212