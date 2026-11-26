தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் இருந்து வியட்நாமிற்கு விமான சேவை- இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் அதிரடி அறிவிப்பு
சென்னை மட்டுமின்றி மதுரை- ஹனாய்- மதுரை, திருச்சி- ஹனாய்- திருச்சி, புதுச்சேரி- ஹனாய்- புதுச்சேரி ஆகிய வழித்தடங்களிலும் தினசரி விமான சேவையை இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் வழங்கவுள்ளது.
Published : November 26, 2026 at 9:54 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் இருந்து வியட்நாம் தலைநகர் ஹனாய்க்கு இருமார்க்கத்திலும் விமான சேவையைத் தொடங்கவுள்ளதாக இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருச்சி ஆகிய நகரங்களில் இருந்தும், புதுச்சேரியில் இருந்தும் பெங்களூரு வழியாக தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான வியட்நாம் தலைநகர் ஹனாய்க்கு இருமார்க்கத்திலும் விமான சேவையை வரும் டிச.20- ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளதாக இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் (Indigo Airlines) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
சென்னை- ஹனாய் விமான சேவை
அத்துடன், தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஹனாய்க்கான விமான சேவைத் தொடர்பான நேர விவரங்கள் அடங்கிய பட்டியலையும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னை- ஹனாய்- சென்னை இடையே தினசரி விமான சேவை வழங்கப்படவுள்ளது.
நாள்தோறும் இரவு 08.45 மணிக்கு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம், பெங்களூரு வழியாக மறுநாள் காலை 05.55 மணிக்கு வியட்நாம் தலைநகர் ஹனாய் விமான நிலையத்தைச் சென்றடைகிறது.
அதேபோல், மறுமார்க்கத்தில், நாள்தோறும் காலை 06.55 மணிக்கு ஹனாயில் இருந்து புறப்படும் இண்டிகோ விமானம், பிற்பகல் 03.35 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தை வந்தடையும்.
கோயம்புத்தூர்- ஹனாய் விமான சேவை
கோயம்புத்தூர்- ஹனாய்- கோயம்புத்தூர் இடையே தினசரி விமான சேவையை இண்டிகோ நிறுவனம் வழங்கவுள்ளது. அதன்படி, நாள்தோறும் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் இருந்து மாலை 04.35 மணிக்கு புறப்படும் இண்டிகோ விமானம், பெங்களூரு வழியாக மறுநாள் காலை 05.55 மணிக்கு ஹனாய் விமான நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
‘மறுமார்க்கத்தில், நாள்தோறும் காலை 06.55 மணிக்கு ஹனாயில் இருந்து புறப்படும் விமானம், அன்று மாலை 04.00 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தை வந்தடையும்.
இதுமட்டுமின்றி மதுரை- ஹனாய்- மதுரை, திருச்சி- ஹனாய்- திருச்சி, புதுச்சேரி- ஹனாய்- புதுச்சேரி ஆகிய வழித்தடங்களிலும் தினசரி விமான சேவையை இண்டிகோ நிறுவனம் வழங்கவுள்ளது.
சுற்றுலா, தொழில், வர்த்தகம் ஆகியவற்றுக்காக வியட்நாம் நாட்டிற்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து செல்லும் பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் சூழலில், இந்த விமான சேவை அறிவிப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகின்றது.
எனினும், மேற்கண்ட விமான சேவைகள் அனைத்தும் பெங்களூரு வழியாக இயக்கப்படவுள்ளதால் பயணம் நேரம் ஒன்பது மணி நேரமாக உள்ளது. இந்த நிலையில், சென்னை- ஹனாய்- சென்னை இடையே இடைநில்லா, அதாவது, நேரடி விமான சேவையை இண்டிகோ நிறுவனம் தொடங்க வேண்டும் என்பதே விமான பயணிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.