தலைமைச் செயலகத்தில் திடீரென ஒலித்த அலாரம் - பதறி ஓடிய ஊழியர்கள்
தொடர் விடுமுறையால் தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள ஆவணப் பிரிவில் ஆயுதபூஜை வெகுசிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
Published : October 16, 2026 at 10:46 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகத்தில் ஆயுதபூஜைக்காக கற்பூரம் கொளுத்தியபோது தீ எச்சரிக்கைக்கான அலாரம் திடீரென ஒலித்தது. இதனால் ஊழியர்கள் அச்சமடைந்து பதறியடித்து ஓடினர்.
வரும் அக்.19- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆயுதபூஜை கொண்டாடப்படவுள்ளது. ஆயுதபூஜை தினத்தன்று மக்கள் தங்களது வீடுகள், அலுவலகங்கள், தொழிற்சாலைகள் என தங்களது தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் மற்றும் வளாகங்களைத் தூய்மைப்படுத்திப் பூஜை செய்து வழிபடுவார்கள். அதேபோல், பேருந்துகள், கார்கள், ஆட்டோக்கள் என அனைத்து வகையான வாகனங்களையும் தூய்மைப்படுத்திப் பூஜை செய்து வழிபாடு நடத்துவர்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களைப் பொறுத்தவரை ஆயுதபூஜை அன்று அரசு விடுமுறை தினம் என்பதால் முந்தைய வேலை நாட்களில் அதிகாரிகள் முதல் ஊழியர்கள் வரை அனைவரும் இணைந்து அலுவலகங்களை அலங்காரம் செய்து பூஜை செய்வர். பின்னர், ஊழியர்களுக்கு பொரி, பழங்கள் போன்றவை பிரசாதமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
அந்த வகையில், அக்.17, 18, 19 ஆகிய தேதிகளில் அரசு அலுவலகங்களுக்கு தொடர் விடுமுறை ஆகும். எனவே, மின்சாரத்துறை உள்ளிட்ட அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் ஆயுதபூஜை வெகு சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. அந்த வகையில், சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள ஆவணப் பிரிவில் ஆயுதபூஜை இன்று (அக்.16) கொண்டாடப்பட்டது.
அப்போது, கற்பூரம் ஏற்றி வழிபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. கற்பூரத்தின் புகையால் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் ஒலிக்கும் தீ எச்சரிக்கைக்கான அலாரம் ஒலித்ததால் ஊழியர்கள் கடும் அச்சமடைந்து பதறியபடி ஓடினர். ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மேலாக அலாரம் ஒலித்துள்ளது. ஊழியர்கள் அனைவரும் தலைமைச் செயலகத்தை விட்டு வெளியேறினர். பின்னர், அந்த எச்சரிக்கை ஒலியை அணைத்தனர். இதனால் தலைமைச் செயலகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது குறித்த காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக வைரலாகி வருகிறது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆயுதபூஜை கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டியுள்ள நிலையில், பொரி, நிலக்கடலை, கடலை மிட்டாய், பழங்கள், வாழை மரங்கள், பூக்கள், பூஜைப் பொருட்கள் விற்பனை அமோக நடைபெற்றது. ஆயுதபூஜை, விஜயதசமியை முன்னிட்டு பூக்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.