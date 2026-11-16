முதல்வர் விஜய் தனி விமானத்தில் டெல்லி புறப்பட்டார்
டெல்லி பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு முதலமைச்சர் விஜய், இன்று இரவே விமானம் மூலம் சென்னை திரும்புகிறார்.
Published : November 16, 2026 at 4:49 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தனி விமானம் மூலம் இன்று டெல்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றார். அங்கு அவர் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியின் நூல் வெளியிட்டு விழாவில் பங்கேற்கவுள்ளார்.
அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை நூலான "Belonging: A Journey of Love" வெளியீட்டு விழா இன்று (நவ.16) மாலை டெல்லியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடைபெறவுள்ளது. விழாவில், காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆளும் மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள், கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.
இந்த விழாவில் பங்கேற்பதற்காக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய் இன்று (நவ.16) பிற்பகல் 03.00 மணியளவில் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் டெல்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றார். முதலமைச்சருடன் அமைச்சர் ஆனந்தும் டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார்.
அங்கு தமிழ்நாடு இல்லத்தில் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கும் முதலமைச்சர், சோனியா காந்தியின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் கலந்துக் கொள்கிறார். கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமாரும் விழாவில் பங்கேற்கவுள்ளதால் மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து இரு மாநில முதலமைச்சர்களும் சந்தித்துப் பேச வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதைத் தொடர்ந்து, டெல்லி பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு முதலமைச்சர் விஜய், இன்று இரவே விமானம் மூலம் சென்னை திரும்புகிறார். ஏற்கனவே, அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன் ஆகியோர் டெல்லியில் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.