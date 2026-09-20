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இடைத்தேர்தல்: செப்.24, 26-ல் மதுராந்தகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம்

தமிழ்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தலில் தவெக, திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, இடதுசாரிகள் என ஐந்துமுனை போட்டி நிலவுகிறது.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 10:24 PM IST

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சென்னை: இடைத்தேர்தலையொட்டி செப்.24, 26 ஆகிய தேதிகளில் மதுராந்தகம் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06- ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை அக்.09- ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது.

இடைத்தேர்தலில் தவெக, திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, இடதுசாரிகள் என ஐந்துமுனை போட்டி நிலவுகிறது. இதையடுத்து, வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அந்த வகையில் செப்.24, 26 ஆகிய தேதிகளில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக அக்கட்சித் தலைமை அதிகாரப்பூரவமாக அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக அதிமுக தலைமைக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகம் தொகுதியில் வரும் செப்.24, 26 ஆகிய தேதிகளில் அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத்தை ஆதரித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

செப்.24- ஆம் தேதி பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு மதுராந்தகம் தொகுதிக்குட்பட்ட மாமண்டூரிலும், மாலை 04.30 மணிக்கு பூதூரிலும், மாலை 06.00 மணிக்கு தேவத்தூரிலும், இரவு 07.00 மணிக்கு சரவம்பாக்கத்திலும், வரும் செப்.26- ஆம் தேதி பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு எல்.எண்டத்தூரிலும், மாலை 04.30 மணிக்கு ராமாபுரத்திலும், மாலை 06.00 மணிக்கு எலப்பாக்கத்திலும், இரவு 07.00 மணிக்கு ஒரத்தியிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ல் மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுக வெற்றி பெற்றிருந்தது. அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்றிருந்த மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா ஆகிய இருவரும் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். இதையடுத்து. இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. சத்தியபாமா, மரகதம் குமரவேல் ஆகிய இருவருமே மீண்டும் தவெக சார்பில் வேட்பாளர்களாகக் களத்தில் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

மதுராந்தகம் தொகுதி
இடைத்தேர்தல்
எடப்பாடி பழனிசாமி
ELECTION CAMPAIGN
TAMIL NADU BY ELECTION

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