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மேகதாது விவகாரம்: தமிழக எல்லையில் கன்னட அமைப்பினர் சாலை மறியல் - போக்குவரத்து ஸ்தம்பிப்பு

கன்னட அமைப்பினரின் போராட்டத்தால் தமிழக பேருந்துகளை பெங்களூருக்குள் இயக்க வேண்டாம் என தர்மபுரி மண்டல தமிழ்நாடு அரசுபோக்குவரத்துக் கழகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தமிழக எல்லையான ஒசூரில் வரிசையாக நிற்கும் தமிழக அரசு பேருந்துகள்
தமிழக எல்லையான ஒசூரில் வரிசையாக நிற்கும் தமிழக அரசு பேருந்துகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 9:29 AM IST

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ஒசூர்: மேகதாது அணையை கட்ட அனுமதி மறுக்கும் தமிழக அரசை கண்டித்து தமிழ்நாடு -கர்நாடகா எல்லையில் கன்னட அமைப்பினர் போராட்டம் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் தமிழக பேருந்து ஒசூரிலேயே முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பயணிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

காவரி ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள மேகதாது பகுதியில் அணை கட்ட கர்நாடகா அரசு முயற்சித்து வருகிறது. ஆனால், காவிரி ஆற்றில் எந்தவொரு கட்டுமானமும் கட்டப்படக்கூடாது என உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு உள்ளது. எனினும், இதை மீறி மேகதாது அணையை கட்டியே தீருவது என்ற முடிவுடன் கர்நாடகா அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.

மேகதாதுவில் கர்நாடகா அணை கட்டும்பட்சத்தில், அது லட்சக்கணக்கான தமிழக விவசாயிகளை பாதிக்கும் என்பதால் இதனை தமிழ்நாடு அரசு இதனை கடுமையாக எதிர்த்து வருகிறது. இதனால் கன்னட அமைப்பினர் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

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அந்த வகையில், பெங்களூரு - ஒசூர் எல்லையில் "கன்னட ஜாக்கிருதி வேதிகே" என்ற அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் இன்று சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் அதிகாலை 4 மணி முதலே தமிழகத்தில் இருந்து பெங்களூரு நோக்கி செல்லும் அனைத்து தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக (TNSTC) பேருந்துகளை ஒசூரிலேயே போலீசார் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர்.

அசம்பாவிதங்களை தடுக்கும் வகையில், கிருஷ்ணகிரி காவல்துறை உத்தரவின் பேரில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. மேலும், தர்மபுரி மண்டல தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகமும் ஒசூரை தாண்டி பெங்களூருக்கு பேருந்துகள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இதனால் மறு உத்தரவு வரும் வரை பெங்களூருவுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படாது என கிருஷ்ணகிரி காவல்துறை அறிவித்துள்ளது. நிலைமை முற்றிலும் சீரான பிறகே, தமிழகப் பேருந்துகள் எல்லையைத் தாண்டிச் செல்லும் என போக்குவரத்துத் துறை வட்டாரங்களும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளன.

இந்த மறியல் போராட்டத்தால் தமிழகத்தை சேர்ந்த பேருந்துகள் ஒசூரிலேயே முடங்கிக் கிடக்கின்றன. இதனால் பயணிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர். மேலும், பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் ஒசூரில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்துள்ளது.

வன்முறை சம்பவங்களை தடுப்பதற்காக, தமிழக - கர்நாடக எல்லையான ஜூஜூவாடி மற்றும் அத்திப்பள்ளி பகுதிகளில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டு தீவிர பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகப் பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டாலும், கர்நாடக மாநில அரசுப் பேருந்துகளும் (KSRTC), தனியார் பேருந்துகளும் வழக்கம் போல எல்லையைக் கடந்து தமிழகத்துக்குள் வருகின்றன. தமிழகப் பயணிகளின் சிரமத்தைக் குறைக்கும் வகையில், கூட்ட நெரிசல் மற்றும் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற்போல் ஓசூர் மாநகரப் பேருந்துகளின் சேவையை அதிகரிக்க போக்குவரத்துத் துறை திட்டமிட்டுள்ளது.

அத்திப்பள்ளி வரை இயக்கப்படும் 16 மாநகர பேருந்துகள் வழக்கம் போல் இயங்கி வருகிறது. எல்லையில் தொடர்ந்து பதற்றம் நீடிப்பதால், பெங்களூரு செல்லும் பயணிகள் மாற்றுப் பேருந்துகளை நாடிச் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

அதே சமயத்தில், தனியார் பேருந்துகளும், கர்நாடகா பேருந்துகளும் தொடர்ந்து இயக்கப்படுவதால் தமிழக பயணிகள் அவற்றில் ஏறி பெங்களூரு செல்கின்றனர். எல்லைப் பகுதிகளில் இரு மாநில போலீசாரும் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

தமிழக பேருந்துகள்
பெங்களூர்
மேகதாது விவகாரம்
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