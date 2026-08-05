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தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026-27: உணவு பொருள் விநியோகம், நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறைக்கு ரூ.14,830 கோடி ஒதுக்கீடு

தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் உணவு பொருள் விநியோகம், நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறைக்கு 14,830 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உணவு பொருள் விநியோகம், நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை பிரநிதித்துவ படம்
உணவு பொருள் விநியோகம், நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை பிரநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 5:38 PM IST

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சென்னை: மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் விளிம்பு நிலையில் வாழும் சமூகத்தினருக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்களை அவர்களது வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கும் திட்டத்திற்கு ரூபாய் 7.18 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கை இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அப்போது பேசிய அமைச்சர் மரிய வில்சன், “முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு, ஆட்சிக்கு வந்த 3 மாதங்களில் ஏராளமான நல்ல திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளது.

சொன்னதை மட்டுமின்றி, சொல்லாதவற்றையும் இந்த அரசு நிறைவேற்றியுள்ளது. தவெகவின் வெற்றி என்பது ஒரு கட்சிக்கான வெற்றியாக இல்லாமல், ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் வெற்றியாக உள்ளது. மேலும் இந்த தவெக அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கை உண்மையான தொலைநோக்கு திட்டத்தை வடிவமைத்துக் காட்டும்” என கூறினார். தொடர்ந்து உணவுப் பொருள் விநியோகம், நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை குறித்து நிதியமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்புகள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.

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உணவு பொருள் விநியோகம், நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை

  • மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் விளிம்பு நிலையில் வாழும் சமூகத்தினருக்கு, பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் அத்தியாவசியப் பொருட்களை முன்னுரிமை அடிப்படையில் அவர்களது வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கும் திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு விரிவுப்படுத்தி செயல்படுத்தும். இந்த திட்டத்திற்காக ரூபாய் 7.18 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
  • அத்தியாவசியப் பொருட்களை உரிய அளவிலும், தரமான முறையிலும் பயனாளிகளுக்கு சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் நோக்கில் இந்த ஆண்டில் பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் பொட்டலமிடப்பட்ட கோதுமை மாவு வழங்கும் முன்னொடி திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்தும். இந்த திட்டத்திற்காக 18 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

உணவு மானியத்திற்காக தமிழ்நாடு அரசு 14 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் திருத்த வரவு - செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஒதுக்கீடு செய்கிறது. இந்த திருத்த வரவு - செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறைக்கு 14,830 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் அறிவித்தார்.

TAGGED:

FOOD SUPPLIES AND CONSUMER
தமிழ்நாடு பட்ஜெட்
உணவு பொருள் விநியோகம்
TN BUDGET 2026
TAMILNADU BUDGET 2026

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