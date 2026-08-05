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சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படைக்கு ரூ.354 கோடி - பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

சென்னையில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 7:31 PM IST

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சென்னை: பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ட சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படைக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ. 354 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் 2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று (ஆகஸ்ட் 05) சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.

சட்டம் ஒழுங்கு

நிதிநிலை அறிக்கையில், “பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் இல்லாத ஒரு சமூகக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதின் அடிப்படையில், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு “பூஜ்ஜிய சகிப்புத்தன்மை” என்ற உறுதியான கொள்கையை முதன்மையாக கொண்டு செயல்படும்.

பெண்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காக, பெண்கள் தலைமையிலான காவல் பணிகள், அவசரகால நடவடிக்கை மற்றும் குற்றத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்குத் தேவையான காவலர்கள், கட்டமைப்பு வசதிகள், உபகரணங்கள், பயிற்சி மற்றும் செயல்பாட்டுத் தேவைகளுக்காக 354 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும். மேலும், போதைப்பொருள் கடத்தலைத் தடுக்க, சட்டத்தை கடுமையாக அமல்படுத்துவதுடன், மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

தொடர்ந்து, மாநிலத்தில் போதைப்பொருள் தொடர்பான குற்றங்களைக் கண்டறிந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக, மாநிலத்தின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு அலகு வீதம் 37 அலகுகளும், நகர்ப்புறங்களில் 28 அலகுகளும் சேர்த்து மொத்தம் 65 போதைப்பொருள் தடுப்புப் பணிக்குழு அலகுகள் அமைக்கப்படும்.

போதைப்பொருட்களின் கடத்தல், விற்பனை மற்றும் தவறான பயன்பாடு தொடர்பாக, நிதி சார்ந்த விசாரணைகள் மேற்கொள்வதோடு, சொத்துகளை முடக்குதல் உள்ளிட்ட கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகளையும் இந்த அலகுகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும்.

போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழ்நாட்டை உறுதி செய்ய 70 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். போதைப்பொருள் மற்றும் போதைப் பழக்கத்திலிருந்து விடுபடவும், அதிலிருந்து மீண்டு வரவும், உதவி தேவைப்படும் நபர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிப்பதற்காகவே இந்நிதி பயன்படுத்தப்படும்.

மேலும், ஓர் புதிய சாலைப் பாதுகாப்புக் கொள்கை வகுக்கப்படும். இந்தக் கொள்கையானது, நிறுவன அமைப்புகள், சாலை வடிவமைப்பு மற்றும் பொறியியல், போக்குவரத்து, சட்ட அமலாக்கம், அவசரகால காய சிகிச்சை மற்றும் விழிப்புணர்வுக் கல்வி ஆகிய முக்கியத் தூண்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்படும்.

தொடர்ந்து, விபத்து நிவாரண நிதித் திட்டத்திற்காக 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் 200 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும். மேலும், 2026-27 ஆம் நிதியாண்டில் பல்வேறு சாலை பாதுகாப்பிற்கான பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக சாலைப் பாதுகாப்பு நிதியின் கீழ் 130 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

இதை தொடர்ந்து, சட்டம் ஒழுங்கை சிறப்பாகப் பராமரிப்பதற்கும், குற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதை திறம்பட நிர்வகிப்பதற்கும் மாவட்டங்களில் காவல் துறையினருக்கான குடியிருப்பு வளாகங்களைக் கட்டுவதற்காக 431 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் மூலம், மொத்தம் 5,000 காவலர் குடும்பங்கள் பயனடையும். இந்தத் திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறைக்கு 17,290 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்” என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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நீதி நிர்வாகம்

தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கையில், “மக்கள் அன்றாடம் அணுகும் நீதிமன்றங்களுக்கு நவீன உட்கட்டமைப்பை வழங்க வேண்டும். அதன்படி, சென்னை பிராட்வேயில் 1,375 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 160 நீதிமன்றங்களுடன் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தினை அமைக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.

இந்த ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்கத் தேவையான முன்நடவடிக்கைகளுக்கு 10 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. இந்தத் திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் நீதி நிர்வாகத் துறைக்கு 2,486 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்” என்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

LAW AND ORDER DEPARTMENT
JUDICIARY DEPARTMENT
TAMILNADU BUDGET
தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கை
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

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