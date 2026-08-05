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தமிழ்நாடு முழுவதும் மின்சார பேருந்துகள் - சென்னையில் புதிதாக இரு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ சேவை

பூந்தமல்லி முதல் போரூர் வரையிலான மெட்ரோ ரயில் திட்டம் விரைவில் செயல்பட்டிற்கு வரும் என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மெட்ரோ மற்றும் போக்குவரத்துத்துறை
மெட்ரோ மற்றும் போக்குவரத்துத்துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 4:19 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் விரைவில் மின்சார பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் த.வெ.க. அரசு பொறுபேற்ற பிறகு இன்று (ஆகஸ்ட் 05) முதல் முறையாக 2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை சட்டப் பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை அமைச்சர் மரியவில்சன் தாக்கல் செய்தார்.

போக்குவரத்துத் துறை

தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் போக்குவரத்துத்துறைக்கான அறிவிப்புகளில், “தமிழ்நாடு மாநில போக்குவரத்துக் கழகங்களின் வாகனத் தொகுப்பை நவீனமயமாக்கும் நோக்கில், மொத்தச் செலவு ஒப்பந்த முறையின் (Gross Cost Contract) கீழ் தமிழ்நாடு முழுவதும் மின்சாரப் பேருந்துகளை இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், நடப்பு நிதியாண்டில் சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகத்திற்கு குளிர்சாதன வசதிகளைக் கொண்ட 1,000 புதிய மின்சாரப் பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்யப்படும். பேருந்துப் பணிமனைகளில் மின்சாரப் பேருந்துகளுக்கான மின்சாரம் மற்றும் இயந்திரவியல் சார்ந்த வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்காக, திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் 500 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

தொடர்ந்து, போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு மானியமாக 7,675 கோடி ரூபாயும், செயல்திறன் இடைவெளி நிதியுதவியாக 2,650 கோடி ரூபாயும், பங்கு மூலதன உதவியாக 1,005 கோடி ரூபாயும் திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். இந்தத் திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் போக்குவரத்துத் துறைக்கு 13,561 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும்” என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள்

மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் குறித்து வெளியான அறிவிப்புகளில், “சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் 118.9 கி.மீ. நீளத்திலான மூன்று வழித்தடங்களைக் கொண்ட இரண்டாம் கட்ட பணிகள் 63,246 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது.

பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை முதல் போரூர் சந்திப்பு வரையிலான தடத்தை, ஏற்கனவே உள்ள வடபழனி மெட்ரோ நிலையத்துடன் இணைக்கும் வகையில் 14.64 கி.மீ. நீளத்திலான, 11 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களை கொண்ட இரண்டாம் கட்டத்தின் முதல் பகுதி, விரைவில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்படும்.

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மேலும், சென்னை விமான நிலையம் முதல் கிளாம்பாக்கம் வரையிலான மெட்ரோ ரயில் திட்டம், ஆவடி வழியாக கோயம்பேடு முதல் பட்டாபிராம் வரையிலான மெட்ரோ ரயில் திட்டம் மற்றும் திருப்பெரும்புதூர் வழியாக பூந்தமல்லி முதல் சுங்குவார்சத்திரம் வரையிலான மெட்ரோ ரயில் திட்டம் ஆகியவை மாநில அரசால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு மத்திய அரசின் தீவிர பரிசீலனையில் உள்ளன.

இந்த கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத் திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு விரைவான ஒப்புதல் வழங்குவதற்குத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் இருந்து கர்நாடகா மாநிலம் பொம்மசந்திரா வரையிலான மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கு மத்திய அரசு மற்றும் கர்நாடக அரசுகளுடன் இணைந்து தமிழ்நாடு அரசு முயன்று வருகிறது” என நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TRANSPORT DEPARTMENT
CHENNAI METRO
TAMILNADU BUDGET
தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கை
TRANSPORT DEPARTMENT AND METRO

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