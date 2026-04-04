ETV Bharat / state

பாஜகவின் வாக்கு சதவீதம் சரிந்துள்ளது - செங்கோட்டையன் விமர்சனம்

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு வாக்களிக்க மக்கள் தயாராகிவிட்டனர் என்று செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

செங்கோட்டையன் பேட்டி
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 4, 2026 at 4:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: பாஜகவின் வாக்கு 11 சதவீதத்தில் இருந்து 5% ஆக சரிந்துள்ளதாக தவெகவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் விமர்சித்துள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலத்தில் பவானிசாகர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் தவெக தேர்தல் அலுவலகத்தை இன்று (ஏப்ரல் 4) திறந்து வைத்த தவெகவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன், வேட்பாளர் தமிழ்ச்செல்வியை ஆதரித்துப் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த செங்கோட்டையன், "என்னை பொறுத்தவரை நான் மக்களை நம்புபவன். மற்றவர்களைப் போல் அல்ல. மற்றவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் பேசிவிட்டு செல்கிறார்கள். நான் அந்த நிலையில் இல்லை. மக்கள் நல்ல தீர்ப்பை வழங்குவார்கள் என்ற முழு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. என்னை டெபாசிட் இழக்க செய்து கோபிசெட்டிபாளையத்தில் தான் வெற்றி விழா கொண்டாட வேண்டும் என சிலர் பேசினார்கள். அவர்களை போன்றவர்கள், மக்கள் எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறது? மக்கள் என்னை ஆதரிக்கிறார்களா? என்பதை எடை போட்டு பார்க்க முடியாதவர்கள்.

பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அதிமுகவிற்கு சாதகமாக உள்ளார். அவர் அதிமுகவிலேயே இருந்திருக்க வேண்டும். பாஜகவின் வாக்கு சதவீதம் 11 சதவீதத்தில் இருந்து 5 சதவீதம் ஆக குறைந்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தோல்வி பயம் வந்துவிட்டது. எல்லோருக்கும் சீட் தருகிறேன் என்று சொன்னார்கள். எல்லோரையும் பணம் கட்ட சொன்னார்கள். கடைசியிலேயே திருப்பதிக்கு சென்று அந்த நாமத்தை கையிலே கொடுத்து விட்டார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுகவுக்கு எதிரான அலை வீசுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தான் தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டும் என்ற மனநிலை மக்களிடம் உள்ளது. இதற்காக வாக்களிப்பதற்கு அவர்கள் தயாராகி விட்டனர். யார் யாரை வேண்டுமானாலும் விமர்சனம் செய்யலாம். காய்க்கிற மரத்தில் தான் கல்லடி விழும்.

ஈரோடு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் செல்வராஜ் என்னை தெருவில் நிறுத்துவேன் என்று சொன்னார். ஆனால் அவருக்கே சட்டப் பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு அளிக்காமல் நடுத்தெருவில் நிற்க வைத்துவிட்டனர்" என்றார்.

செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களைச் சந்தித்து செங்கோட்டையன் தலைமையில் தவெகவினர் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

TAGGED:

செங்கோட்டையன்
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்
பவானிசாகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
ELECTION CAMPAIGN
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.