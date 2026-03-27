நான் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறேன்; நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு
மத்திய அரசு செய்தது போல் பெட்ரோல், டீசல் மீதான வரியை தமிழ்நாடு அரசும் ரத்துச் செய்ய வேண்டும் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : March 27, 2026 at 6:07 PM IST
விருதுநகர்: சாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடவுள்ளதாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அறிவித்துள்ளார்.
கன்னியாகுமரியில் உள்ள பிரசித்திப் பெற்ற பகவதி அம்மன் திருக்கோயிலில் பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "போர் சூழல் நேரத்திலும்கூட மத்திய அரசு பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை ரத்து செய்துள்ளது. இதேபோல் தமிழ்நாடு அரசும் வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும். பெண்களை இழிவாகப் பேசுவது இது முதல்முறை அல்ல; நிறைய பேர் அதிக முறை பெண்களை அவதூறாகவும், இழிவாகவும் பேசியுள்ளனர். ஆகவே அப்படி பேசும் திமுகவினர் மீது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அண்ணாமலை நிற்பது தொடர்பாக பாஜக தலைமை முடிவு செய்யும்; தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கண்டிப்பாக வெற்றி பெறும் என தேர்தல் கருத்துக் கணிப்புகள் மூலம் வெளி வருகிறது அதன் அடிப்படையில் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவோம். தேர்தலில் தொகுதி ஒதுக்கீடு என்பது பரஸ்பரம் பேசி முடிவு செய்யப்பட்ட ஒன்று; சில இடங்களில் அவர்களுக்கு அதிகமாக கொடுத்துள்ளோம்; சில இடங்களில் எங்களுக்கு அதிகமாக கிடைத்துள்ளது. அதிமுக தொகுதிகளை பாஜக பெற்றுள்ளது என்பது அவதூறு பிரச்சாரம்; வதந்திகளை பொதுமக்கள் நம்ப வேண்டாம்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மட்டும் தொகுதிகளைக் கேட்டு வாங்கிவிட்டோம் என கூறுவது சரி இல்லை; வெற்றி பெற்றாலும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான்; தற்போது இருக்கும் முதலமைச்சர் மக்களைப் பற்றி கவலை கொள்ளாமல் ஐந்து ஆண்டுகளாக குடும்பப் பிரச்சனையை மட்டுமே பார்த்துக் கொண்டு வந்தார். ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என்பதே அடிப்படை; வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் நான் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறேன்" என்று கூறினார்.
அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவுக்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சியின் தேசிய தலைமை ஓரிரு நாட்களில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர்களின் பட்டியலை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அதிமுக-பாஜக கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பொதுமக்களைச் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.