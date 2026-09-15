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பார் கவுன்சில் வரலாற்றில் முதன்முறை - தலைவர், துணைத் தலைவர் போட்டியின்றி தேர்வு

பார் கவுன்சில் வரலாற்றிலேயே நிர்வாகிகள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டது இதுவே முதல்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்ட பார் கவுன்சில் புதிய நிர்வாகிகள்
போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்ட பார் கவுன்சில் புதிய நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 6:13 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தலைவராக கதிரவன் மற்றும் துணைத் தலைவராக பாலமுருகன் ஆகியோர் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு 7 ஆண்டுகள் கழித்து 2026 மார்ச் 30 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தமாக 1 லட்சத்து 540 வழக்கறிஞர்கள் வாக்களிக்க தகுதியானவர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது.

தேர்தலுக்காக மொத்தமாக 168 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டன. அதில் தமிழகத்தில் 166 மையங்களும், புதுச்சேரியில் 2 மையங்களும் அமைக்கப்பட்டன. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள நீதிமன்ற வளாகங்களில் காலை 10 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 5 மணி வரை நடைபெற்றது.

மொத்தம் 23 உறுப்பினர்கள் பதவிக்காக வாக்குச்சீட்டு முறையில் நடத்தப்பட்ட இந்த தேர்தலில் தேர்வு செய்யப்படும் மொத்த உறுப்பினர்களில் குறைந்தது 5 பேர் பெண்களாக இருக்க வேண்டும். 2 பெண் உறுப்பினர்கள் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியால் நியமன உறுப்பினர்களாகவும் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது.

வாக்குப்பதிவை கண்காணிக்க உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற 10 நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

வாக்குப்பதிவு மார்ச் 30 அன்று முடிந்த நிலையில் ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி ஜூலை 27 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. அதில் முதலில் 3 ஆயிரம் வாக்குகளை பெற்ற வேட்பாளர்கள் உறுப்பினர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி, 23 உறுப்பினர்கள் வாக்குப்பதிவின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். 2 நியமன பெண் உறுப்பினர்களையும் தலைமை நீதிபதி அறிவித்தார்.

இந்த நிலையில், பார் கவுன்சில் தலைவர் மற்றும் துணை தலைவருக்கான தேர்தல் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி நடத்தப்பட்டு, செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி முடிவுகள் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், நிர்வாகிகளுக்கான தேர்தல் இன்று நடத்தப்பட இருந்த நிலையில் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தலைவராக கதிரவன் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. துணைத் தலைவராக பாலமுருகன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

கடந்த முறை தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தலைவராக இருந்த அமல்ராஜ், அகில இந்திய பார் கவுன்சில் உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதன் மூலம், பார் கவுன்சில் வரலாற்றில் நிர்வாகிகள் போட்டியின்றி ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டது இதுவே முதல்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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BAR COUNCIL PRESIDENT
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