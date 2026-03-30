தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தேர்தலில் 81% வாக்குப்பதிவு
பார் கவுன்சில் தேர்தலில், திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், பாஜக தேசிய மகளிர் அணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் வாக்களித்தனர்.
Published : March 30, 2026 at 8:18 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தலில் 81 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல், இன்று (மார்ச் 30) காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி, மாலை 5 மணி வரை நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தமாக 1 லட்சத்து 540 வழக்கறிஞர்கள் வாக்களிக்க தகுதியானவர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. வழக்கமாக 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் இந்த தேர்தல், 2018-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு 7 ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது நடைபெற்று முடிந்தது.
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி, தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியாக இமாச்சல பிரதேச உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ராஜீவ் ஷக்தர், சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே.என்.பாட்ஷா, மூத்த வழக்கறிஞர் ஓம் பிரகாஷ் ஆகியோரைக் கொண்ட குழு வாக்குப்பதிவை நடத்தி உள்ளது.
தேர்தலுக்காக தமிழகம் முழுவதும் 166 வாக்குச்சாவடிகள், புதுச்சேரியில் 2 வாக்குச்சாவடிகள் என மொத்தம் 168 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள நீதிமன்ற வளாகங்களில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
மொத்தம் 23 உறுப்பினர்கள் பதவிக்காக வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. தேர்வு செய்யப்படும் மொத்த உறுப்பினர்களில் குறைந்தது 5 பேர் பெண்களாக இருக்க வேண்டும். 2 பெண்கள் நியமன உறுப்பினர்களாகவும் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். முன்னுரிமை அடிப்படையில் 1,2,3 என்ற எண்கள் அடிப்படையில் வழக்கறிஞர்கள் தங்கள் வாக்குகளை செலுத்தலாம்.
தமிழகத்திலேயே அதிகமான வாக்காளர்களை கொண்ட சென்னை மாவட்டத்தில் 30 ஆயிரம் வழக்கறிஞர்களும், அதற்கு அடுத்ததாக மதுரையில் 9,294 வழக்கறிஞர்களும் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனர். வாக்குப்பதிவை கண்காணிக்க உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற 10 நீதிபதிகள், கண்காணிப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
வாக்குப்பதிவு தொடங்கியதும், வழக்கறிஞர்களுக்கான கியூஆர் கோடு கடிதத்தை சரிபார்ப்பு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, பிறகு வாக்களிக்க அனுமதித்தனர். இந்த தேர்தலில், திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி, பாஜக தேசிய மகளிர் அணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களும் வாக்களித்தனர்.
மாற்றுத்திறனாளிகள், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், பெண்கள் ஆகியோர் எளிதாக வாக்களிக்க தனியாக வாக்கு சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனர். மாலை 5 மணிக்கு முடிந்த வாக்குப்பதிவில் 81 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. பதிவான வாக்குகள், ஏப்ரல் 3-ம் தேதி எண்ணப்படுகின்றன.