சட்டப்பேரவையில் யார் நுழையும்போது உறுப்பினர்கள் எழுந்து நிற்க வேண்டும்? சட்டமன்ற உறுப்பினர் கையேடு சொல்வது என்ன?
சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அவையில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும்; யார் வரும் பொழுது எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்பது தொடர்பான விதிகள் உறுப்பினர்களுக்கான கையேட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன.
Published : August 18, 2026 at 9:00 AM IST
- BY எஸ். உசேன்
தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஆகஸ்ட் 17 அன்று மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக எம்எல்ஏவுமான ஓ.பன்னீர்செல்வம், சட்டப்பேரவையில் கண்ணியமாக நடந்து கொள்வது பற்றி பேசினார்.
இதற்கு பதிலளித்து பேசிய இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், "அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களுக்கு ஒரு சிறிய வேண்டுகோள். நீங்கள் எவ்வாறு கடமை, கண்ணியம் குறித்து விளக்கினீர்களோ, அதையே எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கும் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்கள்.
8 கோடி மக்களின் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய முதல்வர் பேரவைக்கு வரும்பொழுது, அவையில் எழுந்திருக்காமல் அமர்ந்திருக்கும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு (உதயநிதி ஸ்டாலின்) கண்ணியத்தை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.
இது சட்டப்பேரவையில் நீண்ட விவாதத்துக்கு வித்திட்டது. ஓபிஎஸ் பேசுகையில், "முதல்வர் வரும் பொழுது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எழுந்து நிற்க வேண்டுமென்றால், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வரும் பொழுது முதல்வர் எழுந்து நிற்பாரா?" எனக் கேள்வியெழுப்பினார்.
இவ்வாறு பல உறுப்பினர்கள் இந்த விவாதத்தின் போது தங்கள் தரப்பு கருத்தை தெரிவித்த நிலையில், இறுதியாக பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், முதல்வர் வரும் பொழுது எதிர்க்கட்சி தலைவர் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்பது கட்டாயம் அல்ல. இதுகுறித்து நான் யாரையும் கட்டாயப்படுத்துவும் முடியாது. அதனை அவை உறுப்பினர்களிடமே விட்டு விடுகிறேன்" எனக் கூறினார்.
இந்நிலையில், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அவையில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும்; யார் வரும் பொழுது எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்பது தொடர்பான விதிகள் உறுப்பினர்களுக்கான கையேட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன. அதில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள்:
பேரவைக் கூட்டம் தொடங்கும்போது, பேரவைக்குத் தலைமை வகிப்பவர் (சபாநாயகர்) பேரவைக்குள் நுழையும்போது அனைத்து உறுப்பினர்களும் எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்த வேண்டும். பேரவைத் தலைவர் தனது இருக்கையில் அமர்ந்த பிறகே மற்றவர்கள் தங்கள் இருக்கைகளில் அமர்வது மரபு.
பேரவைத் தலைவர் உரையாற்றும்போது உறுப்பினர்கள் எழுந்து நிற்கவோ, பேரவையை விட்டு வெளியேறவோ கூடாது. பேரவைத் தலைவரின் அனுமதி பெற்று ஓர் உறுப்பினர் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது, வேறு யாரும் கூச்சலிடவோ அல்லது இடைமறிக்கவோ கூடாது.
பேரவையின் அலுவல் தொடர்பான விஷயங்களை தவிர, உறுப்பினர்கள் செய்தித்தாள்கள், இதழ்கள் அல்லது நூல்களை படிக்கக் கூடாது. அவையின் புறத் தாழ்வாரங்களில் இருக்கும் உறுப்பினர்களும், பேரவை நடவடிக்கைகளுக்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில் உரக்கப் பேசவோ, சிரிக்கவோ கூடாது. தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது அபாயகரமான பொருட்களை அவைக்குள் கொண்டு வரக்கூடாது.
பேரவைத் தலைவரின் முன் அனுமதியின்றி எந்தப் பொருளையும் காட்சிப் பொருளாக அவையில் காண்பிக்கக் கூடாது. பேரவை நடவடிக்கைகளை தடுக்கவோ, வேறு வகையான ஒலிகள் அல்லது செயல்கள் மூலம் இடைமறிக்கவோ கூடாது. பேரவையின் விவாதங்கள் நடைபெறும் போது நேர்முக வர்ணனை செய்யவும் கூடாது.
எந்த உறுப்பினர் உரையாற்றினாலும், பேரவை தலைவரை பார்த்து தான் பேச வேண்டும் பேரவையில் உரையாற்றும்போது பார்வையாளர் மாடங்களில் இருக்கும் வெளியாட்களை பற்றி குறிப்பிடக்கூடாது.
உறுப்பினர்களை எவ்வாறு குறிப்பிட வேண்டும்?
சட்டப்பேரவையில் உறுப்பினர்கள் உரையாற்றும்போது, முதலில் பேரவைக்குத் தலைமை வகிப்பவரை, மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே அல்லது பொருத்தமான பதவிப் பெயரைக் குறிப்பிட்டு உரையைத் தொடங்குவது முறையாகும்.
விவாதத்தின்போது மரியாதையான, பண்புமிக்க, செம்மையான சொற்களைப் பயன்படுத்துவது அவசியம். பேரவைத் தலைவர் மட்டுமே உறுப்பினர்களை அவர்களது பெயரைக் கொண்டு அழைக்கலாம். மற்ற உறுப்பினர்கள், ஏனைய உறுப்பினர்களை மாண்புமிகு உறுப்பினர் என்றோ, அவர் வகிக்கும் பதவிப் பெயரைக் கொண்டோ அல்லது அவர் எந்தத் தொகுதியின் உறுப்பினர் என்பதை குறிப்பிட்டோ அழைக்க வேண்டும்.
எந்த உறுப்பினரையும் நீங்கள் என்று நேரடியாக சுட்டி அழைக்கக் கூடாது. நாடாளுமன்ற முறைப்படி நீங்கள் என்ற சொல், பேரவைக்குத் தலைமை வகிப்பவரை மட்டுமே குறிக்கும் என்பதால் இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது.
மேலும், மாற்றுக்கட்சியைச் சேர்ந்த உறுப்பினரை மாண்புமிகு உறுப்பினர் என்றும், தமது கட்சியைச் சேர்ந்த உறுப்பினரை மாண்புமிகு நண்பர் என்றும் குறிப்பிடுவது மரபாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
சட்டப்பேரவையில் விவாதம் என்பது கருத்து வேறுபாடுகளுக்கான இடமாக இருந்தாலும், அந்த விவாதம் விதிகள், மரபுகள் மற்றும் அவையின் கண்ணியத்துக்கு உட்பட்டே நடைபெற வேண்டும் என சட்டப்பேரவை கையேட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.