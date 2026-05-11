தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏக்கள் விவரம்
தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்று மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகின.
Published : May 11, 2026 at 8:00 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவடைந்து புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் 17வது சட்டப்பேரவை இன்று கூறியது. புதிய எம்எல்ஏக்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், எந்த தொகுதியில், எவ்வளவு வாக்குகள் பெற்று, எத்தனை வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள் என்று விரிவாகப் பாப்போம்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்தெந்த கட்சிகள் எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளன என்ற விவரம்.
|கட்சி
|வெற்றி பெற்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|108
|திமுக
|59
|அதிமுக
|47
|காங்கிரஸ்
|5
|பாமக
|4
|விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி
|2
|இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
|2
|மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
|2
|தேமுதிக
|1
|இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்
|2
|அமமுக
|1
|பாஜக
|1
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றவர்கள் குறித்தும், எத்தனை வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்கள் என்பது குறித்து விரிவான தொகுப்பாகப் பார்க்கலாம்.
|தொகுதி எண்
|தொகுதி
|வெற்றி வேட்பாளர்
|கட்சி
|மொத்த வாக்குகள்
|வாக்கு வித்தியாசம்
|1
|கும்மிடிப்பூண்டி
|விஜயகுமார்
|தவெக
|94,320
|27,945
|2
|பொன்னேரி
|ரவி
|தவெக
|1,10,439
|55,768
|3
|திருத்தணி
|ஹரி
|அதிமுக
|89,169
|5,793
|4
|திருவள்ளூர்
|அருண்குமார்
|தவெக
|92,190
|24,760
|5
|பூந்தமல்லி
|பிரகாசம்
|தவெக
|1,61,309
|72,740
|6
|ஆவடி
|ரமேஷ் குமார்
|தவெக
|1,80,384
|76,311
|7
|மதுரவாயல்
|ரேவந்த் சரண்
|தவெக
|1,41,725
|61,509
|8
|அம்பத்தூர்
|பாலமுருகன்
|தவெக
|1,33,339
|58,781
|9
|மாதவரம்
|விஜய் பிரபு
|தவெக
|1,90,462
|94,985
|10
|திருவொற்றியூர்
|செந்தில் குமார்
|தவெக
|1,10,067
|53,564
|11
|டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர்
|மரிய வில்சன்
|தவெக
|97,800
|49,668
|12
|பெரம்பூர்
|ஜோசப் விஜய்
|தவெக
|1,20,365
|53,715
|13
|கொளத்தூர்
|வி.எஸ்.பாபு
|தவெக
|82,997
|8,795
|14
|வில்லிவாக்கம்
|ஆதவ் அர்ஜுனா
|தவெக
|66,445
|17,302
|15
|திரு.வி.க. நகர்
|பல்லவி
|தவெக
|69,125
|22,333
|16
|எழும்பூர்
|ராஜ்மோகன்
|தவெக
|53,901
|10,804
|17
|ராயபுரம்
|விஜய் தாமு
|தவெக
|59,091
|14,249
|18
|துறைமுகம்
|சேகர்பாபு
|திமுக
|45,254
|11,750
|19
|சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி
|உதயநிதி ஸ்டாலின்
|திமுக
|62,992
|7,140
|20
|ஆயிரம் விளக்கு
|ஜெ.சி.டி.பிரபாகர்
|தவெக
|58,965
|15,141
|21
|அண்ணா நகர்
|வி.கே.ராம்குமார்
|தவெக
|71,375
|21,363
|22
|விருகம்பாக்கம்
|சபரிநாதன்
|தவெக
|76,092
|27,086
|23
|சைதாப்பேட்டை
|அருள் பிரகாசம்
|தவெக
|81,205
|28,514
|24
|தியாகராய நகர்
|என்.ஆனந்த்
|தவெக
|51,632
|13,027
|25
|மயிலாப்பூர்
|வெங்கடரமணன்
|தவெக
|70,070
|28,972
|26
|வேளச்சேரி
|குமார்
|தவெக
|80,430
|33,305
|27
|சோழிங்கநல்லூர்
|ஈசிஆர் பி.சரவணன்
|தவெக
|2,20,382
|96,780
|28
|ஆலந்தூர்
|ஹரிஷ்
|தவெக
|1,12,205
|29,609
|29
|ஸ்ரீபெரும்புதூர்
|தென்னரசு
|தவெக
|1,47,611
|54,246
|30
|பல்லாவரம்
|காமாட்சி
|தவெக
|1,33,611
|54,693
|31
|தாம்பரம்
|சரத்குமார்
|தவெக
|1,18,967
|35,621
|32
|செங்கல்பட்டு
|தியாகராஜன்
|தவெக
|1,37,136
|35,641
|33
|திருப்போரூர்
|விஜயராஜ்
|தவெக
|1,10,095
|39,351
|34
|செய்யூர்
|ராஜசேகர்
|அதிமுக
|63,809
|5,668
|35
|மதுராந்தகம்
|மரகதம் குமரவேல்
|அதிமுக
|69,284
|7,194
|36
|உத்திரமேரூர்
|ஜே.முனிரத்தினம்
|தவெக
|84,917
|14,223
|37
|காஞ்சிபுரம்
|ஆர்.வி.ரஞ்சித்குமார்
|தவெக
|91,350
|15,488
|38
|அரக்கோணம்
|காந்திராஜ்
|தவெக
|73,776
|23,121
|39
|சோளிங்கர்
|ஜி.கபில்
|தவெக
|84,506
|5,686
|40
|காட்பாடி
|எம்.சுதாகர்
|தவெக
|69,868
|5,870
|41
|ராணிப்பேட்டை
|தாஹிரா
|தவெக
|91,149
|5,787
|42
|ஆற்காடு
|எஸ்.எம்.சுகுமார்
|அதிமுக
|1,05,608
|42,720
|43
|வேலூர்
|வினோத் கண்ணன்
|தவெக
|73,032
|6,777
|44
|அணைக்கட்டு
|வேலழகன்
|அதிமுக
|76,302
|7,081
|45
|கீழவைத்தியனான்குப்பம்
|தென்றல் குமார்
|தவெக
|74,305
|20,255
|46
|குடியாத்தம்
|சிந்து
|தவெக
|82,858
|10,097
|47
|வாணியம்பாடி
|சையது ஃபரூக் பாஷா
|இ.யூ.மு.லீ
|73,181
|2,982
|48
|ஆம்பூர்
|வில்வநாதன்
|திமுக
|74,102
|7,131
|49
|ஜோலார்பேட்டை
|கே.சி.வீரமணி
|அதிமுக
|78,633
|16,083
|50
|திருப்பத்தூர்
|சீனிவாச திருப்பதி
|தவெக
|1,05,098
|1
|51
|ஊத்தங்கரை
|இளையராஜா
|தவெக
|70,201
|5,198
|52
|பர்கூர்
|கோவிந்தராசன்
|அதிமுக
|71,240
|4,241
|53
|கிருஷ்ணகிரி
|முகுந்தன்
|தவெக
|89,374
|18,844
|54
|வேப்பனப்பள்ளி
|ஸ்ரீனிவாசன்
|திமுக
|74,691
|138
|55
|ஓசூர்
|பாலகிருஷ்ணாரெட்டி
|அதிமுக
|1,09,867
|27,803
|56
|தளி
|ராமச்சந்திரன்
|சிபிஐ
|78,283
|5,240
|57
|பாலக்கோடு
|கே.பி.அன்பழகன்
|அதிமுக
|1,02,807
|39,042
|58
|பென்னாகரம்
|கஜேந்திரன்
|தவெக
|81,240
|3,165
|59
|தருமபுரி
|சௌமியா அன்புமணி
|பாமக
|93,713
|20,896
|60
|பாப்பிரெட்டிப்பட்டி
|மரகதம் வெற்றிவேல்
|அதிமுக
|1,01,829
|33,114
|61
|அரூர்
|சம்பத்குமார்
|அதிமுக
|75,523
|3,329
|62
|செங்கம்
|வேலு
|அதிமுக
|87,802
|13,278
|63
|திருவண்ணாமலை
|எ.வ.வேலு
|திமுக
|88,273
|2,455
|64
|கீழ் பென்னாத்தூர்
|எஸ்.ராமச்சந்திரன்
|அதிமுக
|90,503
|30,465
|65
|கலசப்பாக்கம்
|அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
|அதிமுக
|89,629
|26,740
|66
|போளூர்
|அபிஷேக்
|தவெக
|67,961
|227
|67
|ஆரணி
|ஜெயசுதா
|அதிமுக
|76,735
|5,631
|68
|செய்யாறு
|முக்கூர் சுப்பிரமணியன்
|அதிமுக
|86,680
|21,081
|69
|வந்தவாசி
|அம்பேத்குமார்
|திமுக
|63,805
|3,333
|70
|செஞ்சி
|கணேஷ் குமார்
|பாமக
|78,201
|12,645
|71
|மைலம்
|சி.வி.சண்முகம்
|அதிமுக
|82,353
|30,041
|72
|திண்டிவனம் (SC)
|வன்னி அரசு
|விசிக
|63,833
|734
|73
|வானூர் (SC)
|கௌதம்
|திமுக
|68,873
|7,034
|74
|விழுப்புரம்
|லட்சுமணன்.ஆர்
|திமுக
|72,982
|4,119
|75
|விக்கிரவாண்டி
|சிவக்குமார்.சி.
|பாமக
|69,727
|9,910
|76
|திருக்கோவிலூர்
|பழனிசாமி.எஸ்.
|அதிமுக
|73,033
|285
|77
|உளுந்தூர்பேட்டை
|வசந்தவேல்.ஜி.ஆர்.
|திமுக
|98,471
|2,277
|78
|ரிஷிவந்தியம்
|கார்த்திகேயன்.கே
|திமுக
|89,711
|4,862
|79
|சங்கராபுரம்
|ராகேஷ்
|அதிமுக
|80,250
|3,440
|80.
|கள்ளக்குறிச்சி (SC)
|அருள் விக்னேஷ்
|தவெக
|81,132
|798
|81
|கெங்கவல்லி
|நல்லதம்பி.ஏ
|அதிமுக
|73,167
|14,404
|82
|ஆத்தூர்
|ஜெயசங்கரன் ஏ.பி
|அதிமுக
|80,843
|15,318
|83
|ஏற்காடு (SC)
|உஷாராணி.பி.
|அதிமுக
|87,772
|21,89
|84
|ஓமலூர்
|ஆர்.மணி
|அதிமுக
|1,12,246
|14,539
|85
|மேட்டூர்
|வெங்கடாசலம்.ஜி
|அதிமுக
|86,498
|19,105
|86
|எடப்பாடி
|எடப்பாடி கே.பழனிசாமி
|அதிமுக
|1,48,933
|98,110
|87
|சங்ககிரி
|எஸ்.வெற்றிவேல்
|அதிமுக
|87,342
|9,517
|88
|சேலம் மேற்கு
|லக்ஷ்மணன்.எஸ்.
|தவெக
|1,20,407
|74,867
|89
|சேலம் வடக்கு
|சிவக்குமார்.கே.
|தவெக
|85,710
|14,034
|90
|சேலம் தெற்கு
|விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்.ஏ.
|தவெக
|91,371
|33,369
|91
|வீரபாண்டி
|பழனிவேல்.எம்.எஸ்.
|தவெக
|79,907
|4,071
|92
|ராசிபுரம் (SC)
|லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்
|தவெக
|74,808
|14,511
|93
|சேந்தமங்கலம்(SC)
|பி.சந்திரசேகர்
|தவெக
|68,815
|2,655
|94
|நாமக்கல்
|திலீப்.சி.எஸ்.
|தவெக
|79,744
|11,008
|95
|பரமத்தி வேலூர்
|சேகர்.எஸ்.
|அதிமுக
|61,349
|308
|96
|திருச்செங்கோடு
|அருண்ராஜ்.கே.ஜி.
|தவெக
|79,500
|28,172
|97
|குமாரபாளையம்
|சி.விஜயலட்சுமி
|தவெக
|81,179
|7,696
|98
|ஈரோடு கிழக்கு
|எம்.விஜய் பாலாஜி
|தவெக
|69,747
|23,966
|99
|ஈரோடு மேற்கு
|ஆனந்த் மோகன்.கே.கே
|தவெக
|96,836
|22,250
|100
|மொடக்குறிச்சி
|டி.சண்முகன்
|தவெக
|60,715
|2,430
|101
|தாராபுரம் (SC)
|சத்யபாமா.பி.
|அதிமுக
|81,100
|16,727
|102
|காங்கேயம்
|என்.எஸ்.என்.நடராஜ்
|அதிமுக
|71,122
|8,133
|103
|பெருந்துறை
|ஜெயக்குமார்.எஸ்.
|அதிமுக
|70,302
|9,693
|104
|பவானி
|கே.சி.பெரிய கருப்பண்ணன்
|அதிமுக
|75,577
|7,396
|105
|அந்தியூர்
|ஹரிபாஸ்கர்.பி.
|அதிமுக
|60,042
|1,260
|106
|கோபிச் செட்டிபாயைளம்
|கே.ஏ.செங்கோட்டையன்
|தவெக
|82,612
|16,620
|107
|பவானிசாகர்(SC)
|வி.பி.தமிழ்செல்வி
|தவெக
|72,391
|4,569
|108
|உதகமண்டலம்
|போஜராஜன்.எம்.
|பாஜக
|48,488
|976
|109
|கூடலூர் (SC)
|திராவிடமணி.எம்.
|திமுக
|65,590
|22,833
|110
|குன்னூர்
|எம்.ராஜு
|திமுக
|50,470
|8,099
|111
|மேட்டுப்பாளையம்
|சுனில் ஆனந்த்
|தவெக
|75,664
|7,768
|112
|அவிநாசி(SC)
|கமலி.எஸ்.
|தவெக
|84,209
|15,373
|113
|திருப்பூர் வடக்கு
|வி.சத்யபாமா
|தவெக
|1,31,401
|69,992
|114
|திருப்பூர் தெற்கு
|பாலமுருகன்.எஸ்.
|தவெக
|73,793
|12,901
|115
|பல்லடம்
|கே.ராம்குமார்
|தவெக
|1,21,297
|37,897
|116
|சூலூர்
|என்.எம்.சுகுமார்
|தவெக
|90,531
|4,790
|117
|கவுண்டம்பாளையம்
|கனிமொழி சந்தோஷ்
|தவெக
|1,46,466
|42,140
|118
|கோவை வடக்கு
|வி.சம்பத்குமார்
|தவெக
|92,500
|21,992
|119
|தொண்டாமுத்தூர்
|எஸ்.பி.வேலுமணி
|அதிமுக
|93,316
|14,725
|120
|கோவை தெற்கு
|வி.செந்தில் பாலாஜி
|திமுக
|59,724
|2,271
|121
|சிங்கநல்லூர்
|கே.எஸ்.ஶ்ரீகிரி பிரசாத்
|தவெக
|84,163
|19,139
|122
|கிணத்துக்கடவு
|விக்னேஷ்.கே.
|தவெக
|99,950
|11,710
|123
|பொள்ளாச்சி
|கே.நித்தியானந்தன்
|திமுக
|62,013
|4,627
|124
|வால்பாறை (SC)
|குட்டி (எ) சுதாகர்
|திமுக
|54,671
|9,371
|125
|உடுமலைப்பேட்டை
|ஜெயக்குமார்.எம்.
|திமுக
|68,549
|2,882
|126
|மடத்துக்குளம்
|ஜெயராமகிருஷ்ணன்
|திமுக
|70,458
|15,968
|127
|பழனி
|ரவிமனோகரன்.கே.
|அதிமுக
|66,986
|693
|128
|ஒட்டன்சத்திரம்
|சக்கரபாணி.ஆர்.
|திமுக
|93,099
|43,249
|129
|ஆத்தூர்
|ஐ.பெரியசாமி
|திமுக
|1,06,240
|22,368
|130
|நிலக்கோட்டை (SC)
|அய்யனார்.ஆர்.
|தவெக
|68,580
|2,925
|131
|நத்தம்
|நத்தம் விஸ்வநாதன்
|அதிமுக
|85,708
|11,869
|132
|திண்டுக்கல்
|செந்தில்குமார்.ஐ.பி.
|திமுக
|74,489
|1,131
|133
|வேடசந்தூர்
|சாமிநாதன்.டி.
|திமுக
|84,948
|10,063
|134
|அரவக்குறிச்சி
|இளங்கோ.ஆர்.
|திமுக
|70,827
|19,382
|135
|கரூர்
|எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
|அதிமுக
|71,542
|1,821
|136
|கிருஷ்ணராயபுரம் (SC)
|சத்யா.எம்
|தவெக
|62,378
|3,503
|137
|குளித்தலை
|சூரியனூர் ஏ.சந்திரன்
|திமுக
|68,138
|579
|138
|மணப்பாறை
|ஆர்.கதிரவன்
|தவெக
|83,041
|1,426
|139
|ஶ்ரீரங்கம்
|ரமேஷ்
|தவெக
|1,03,235
|33,590
|140
|திருச்சி மேற்கு
|கே.என்.நேரு
|திமுக
|88,235
|4,786
|141
|திருச்சி கிழக்கு
|சி.ஜோசப் விஜய்
|தவெக
|91,381
|27,416
|142
|திருவெறும்பூர்
|நவல்பட்டு எஸ்.விஜி
|தவெக
|89,837
|8,705
|143
|லால்குடி
|லீமாரோஸ் மார்டின்
|அதிமுக
|60,795
|2,739
|144
|மண்ணச்சநல்லூர்
|கதிரவன்.எஸ்.
|திமுக
|81,447
|12,364
|145
|முசிறி
|எம்.விக்னேஷ்
|தவெக
|71,281
|17,442
|146
|துறையூர் (SC)
|ரவிசங்கர்.எம்.
|தவெக
|66,263
|9,614
|147
|பெரம்பலூர் (SC)
|சிவக்குமார்.கே.
|தவெக
|90,882
|14,393
|148
|குன்னம்
|எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர்
|திமுக
|87,237
|15,557
|149
|அரியலூர்
|ராஜேந்திரன்.எஸ்.
|அதிமுக
|95,219
|24,498
|150
|ஜெயங்கொண்டம்
|வைத்திலிங்கம்.ஜி.
|பாமக
|88,992
|18,490
|151
|திட்டக்குடி (SC)
|சி.வி.கணேசன்
|திமுக
|63,106
|2,629
|152
|விருத்தாசலம்
|பிரேமலதா விஜயகாந்த்
|தேமுதிக
|69,351
|2,387
|153
|நெய்வேலி
|ராஜேந்திரன்.ஆர்.
|அதிமுக
|63,731
|10,962
|154
|பண்ருட்டி
|மோகன்.கே.
|அதிமுக
|78,398
|10,663
|155
|கடலூர்
|பி.ராஜ்குமார்
|தவெக
|70,856
|15,519
|156
|குறிஞ்சிப்பாடி
|எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்
|திமுக
|76,695
|7,589
|157
|புவனகிரி
|அருண்மொழித்தேவன்.ஏ.
|அதிமுக
|75,707
|2,487
|158
|சிதம்பரம்
|தமிமுன் அன்சாரி.எம்.
|திமுக
|69,739
|5,747
|159
|ாட்டுமன்னார்கோயில்(SC)
|எல்.இ.ஜோதிமணி
|விசிக
|85,179
|33,063
|160
|சீர்காழி (SC)
|செந்தில்செல்வன்.ஆர்
|திமுக
|71,449
|11,417
|161
|மயிலாடுதுறை
|ஜமால் முகது யூனூஸ்.ஒய்.என்.
|காங்கிரஸ்
|68,011
|10,845
|162
|பூம்புகார்
|நிவேதா எம்.முருகன்
|திமுக
|81,096
|8,260
|163
|நாகப்பட்டினம்
|எம்.ஹெச்.ஜவாஹிருல்லா
|திமுக
|56,305
|9,781
|164
|கீழ்வேளூர் (SC)
|லதா.டி
|சிபிஎம்
|56,108
|2,278
|165
|வேதாரண்யம்
|ஓ.எஸ்.மணியன்
|அதிமுக
|59,172
|7,331
|166
|திருத்துறைப்பூண்டி(SC)
|மாரிமுத்து.கே.
|சிபிஐ
|74,062
|12,922
|167
|மன்னார்குடி
|காமராஜ்.எஸ்
|அமமுக
|68,416
|1,566
|168
|திருவாரூர்
|பூண்டி கே.கலைவாணன்
|திமுக
|93,408
|18,148
|169
|நன்னிலம்
|காமராஜ்.ஆர்.
|அதிமுக
|10,3462
|41,724
|170
|திருவிடைமருதூர் (SC)
|கோவி செழியன்
|திமுக
|79,951
|14,116
|171
|கும்பகோணம்
|வினோத்
|தவெக
|78,650
|679
|172
|பாபநாசம்
|ஏ.எம்.ஷாஜகான்
|ஐயுஎம்எல்
|69,284
|1,065
|173
|திருவையாறு
|துரை.சந்திரசேகரன்
|திமுக
|80,425
|8,555
|174
|தஞ்சாவூர்
|ஆர்.விஜய் சரவணன்
|தவெக
|87,705
|16,955
|175
|ஒரத்தநாடு
|ஆர்.வைத்திலிங்கம்
|திமுக
|86,759
|35,028
|176
|பட்டுக்கோட்டை
|அண்ணாதுரை.கே
|திமுக
|65,963
|13,754
|177
|பேராவூரணி
|அசோக்குமார்.என்.
|திமுக
|60,919
|3,162
|178
|கந்தவர்க்கோட்டை
|என்.சுப்பிரமணியன்
|தவெக
|58,795
|11,039
|179
|விராலிமலை
|விஜயபாஸ்கர்.சி.
|அதிமுக
|1,05,773
|62,073
|180
|புதுக்கோட்டை
|வி.முத்துராஜா
|திமுக
|66,825
|1,867
|181
|திருமயம்
|ரகுபதி.எஸ்.
|திமுக
|58,201
|1,492
|182
|ஆலங்குடி
|சிவ.வி.மெய்யநாதன்
|திமுக
|64,929
|12,977
|183
|அறந்தாங்கி
|முகமது பர்வாஸ்.ஜே.
|தவெக
|73,244
|10,062
|184
|காரைக்குடி
|பிரபு.டி.கே.
|தவெக
|1,01,358
|46,074
|185
|திருப்பத்தூர்
|சீனிவாச திருப்பதி.என்
|தவெக
|1,05,098
|48,263
|186
|சிவகங்கை
|குழந்தை ராணி.ஏ
|தவெக
|73,737
|15,081
|187
|மன்னார்குடி
|இளங்கோவன்.டி.
|தவெக
|69,971
|1,208
|188
|மேலூர்
|பி.விஸ்வநாதன்
|காங்கிரஸ்
|60,080
|2,724
|189
|மதுரை கிழக்கு
|எஸ்.கார்த்திகேயன்
|தவெக
|1,18,777
|16,547
|190
|சோழவந்தான்
|எம்.வி.கருப்பையா
|தவெக
|63,907
|2,678
|191
|மதுரை வடக்கு
|ஏ.கல்லணை
|தவெக
|72,853
|18,038
|192
|மதுரை தெற்கு
|எம்.எம்.கோபிசன்
|தவெக
|62,415
|21,529
|193
|மதுரை மத்தி
|மதூர் பதூர்தீன்
|தவெக
|63,414
|19,128
|194
|மதுரை மேற்கு
|தங்கபாண்டி.எஸ்.ஆர்
|தவெக
|88,250
|11,931
|195
|திருப்பங்குன்றம்
|நிர்மல்குமார்.ஆர்.
|தவெக
|1,14,316
|41,553
|196
|திருமங்கலம்
|மணிமாறன்.எம்.
|திமுக
|88,291
|23,807
|197
|உசிலம்பட்டி
|விஜய்.எம்
|தவெக
|65,743
|1,805
|198
|ஆண்டிப்பட்டி
|மகாராஜன்
|திமுக
|74,324
|9,554
|199
|பெரியகுளம்
|சபரி ஐயங்கரன்
|தவெக
|85,656
|19,321
|200
|போடிநாயக்கனூர்
|பன்னீர்செல்வம்.ஓ
|திமுக
|85,206
|6,805
|201
|கம்பம்
|ஜெகநாத் மிஸ்ரா பிஎல்ஏ
|தவெக
|85,394
|751
|202
|ராஜபாளையம்
|ஜகதீஸ்வரி.கே
|தவெக
|65,548
|10,605
|203
|ஶ்ரீவல்லிபுத்தூர்
|கார்த்திக்.ஏ
|தவெக
|65,653
|8,581
|204
|சாத்தூர்
|கடற்கரைராஜ்.ஏ.
|திமுக
|62,060
|5,989
|205
|சிவகாசி
|கீர்த்தனா.எஸ்.
|தவெக
|68,709
|11,670
|206
|விருதுநகர்
|செல்வம்.பி
|தவெக
|63,653
|9,391
|207
|அருப்புக்கோட்டை
|கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன்
|திமுக
|65,104
|4,943
|208
|திருச்சுழி
|தங்கம் தென்னரசு
|திமுக
|75,085
|13,485
|209
|பரமக்குடி
|கதிரவன்.கே.கே.
|திமுக
|59,161
|3,548
|210
|திருவாடானை
|ராஜீவ்
|தவெக
|69,551
|2,513
|211
|ராமநாதபுரம்
|காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம்
|திமுக
|89,137
|12,459
|212
|முதுகுளத்தூர்
|ஆர்.எஸ்.ராஜகண்ணப்பன்
|திமுக
|68,003
|16,598
|213
|விளாத்திகுளம்
|மார்க்கண்டேயன்.ஜி.வி.
|திமுக
|58,395
|8,228
|214
|தூத்துக்குடி
|ஶ்ரீநாத்
|தவெக
|1,00,536
|37,731
|215
|திருச்செந்தூர்
|அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
|திமுக
|72,723
|5,872
|216
|ஶ்ரீவைகுண்டம்
|சரவணன்.ஜி
|தவெக
|58,814
|1,186
|217
|ஒட்டப்பிடாரம்
|பி.மதன்ராஜா
|தவெக
|81,625
|29,083
|218
|கோவில்பட்டி
|கருணாநிதி.கே
|திமுக
|61,643
|843
|219
|சங்கரன்கோவில்
|திலிபன் ஜெய்சங்கர்
|அதிமுக
|64,865
|6,489
|220
|வாசுதேவநல்லூர்
|இ.ராஜா
|திமுக
|63,045
|6,583
|221
|கடையநல்லூர்
|ராஜேந்திரன் டி.எம்.
|திமுக
|79,832
|6,253
|222
|தென்காசி
|கலை கதிரவன்
|திமுக
|79,699
|10,299
|223
|ஆலங்குளம்
|பி.மனோஜ் பாண்டியன்
|திமுக
|69,170
|7,798
|224
|திருநெல்வேலி
|முருகன்.ஆர்.எஸ்.
|தவெக
|75,840
|11,414
|225
|அம்பாசமுத்திரம்
|இசக்கி சுப்பையா
|அதிமுக
|65,589
|10,245
|226
|பாளையங்கோட்டை
|எம்.அப்துல் வகாப்
|திமுக
|79,744
|13,805
|227
|நாங்குநேரி
|ரெட்டியார்பட்டி வி. நாராயணன்
|தவெக
|74,952
|16,419
|228
|ராதாபுரம்
|சதீஷ் கிறிஸ்டோபர்
|தவெக
|69,947
|12,313
|229
|கன்னியாகுமரி
|தளவாய் சுந்தரம்
|அதிமுக
|75,045
|214
|230
|நாகர்கோயில்
|ஆஸ்டின்
|திமுக
|69,880
|7,570
|231
|குளச்சல்
|தாரகை கத்பர்ட்
|காங்கிரஸ்
|66,207
|2,833
|232
|பத்மநாபபுரம்
|செல்லசாமி.ஆர்
|சிபிஎம்
|68,938
|15,569
|233
|விளவங்கோடு
|பிரவீண்
|காங்கிரஸ்
|70,755
|20,970
|234
|கிள்ளியூர்
|ராஜேஷ்குமார்.எஸ்.
|காங்கிரஸ்
|66,434
|1,311