தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏக்கள் விவரம்

தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்று மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகின.

சென்னை: தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவடைந்து புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் 17வது சட்டப்பேரவை இன்று கூறியது. புதிய எம்எல்ஏக்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், எந்த தொகுதியில், எவ்வளவு வாக்குகள் பெற்று, எத்தனை வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள் என்று விரிவாகப் பாப்போம்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்தெந்த கட்சிகள் எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளன என்ற விவரம்.

கட்சி வெற்றி பெற்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை
தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108
திமுக 59
அதிமுக47
காங்கிரஸ் 5
பாமக 4
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி 2
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2
தேமுதிக1
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் 2
அமமுக1
பாஜக 1

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றவர்கள் குறித்தும், எத்தனை வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்கள் என்பது குறித்து விரிவான தொகுப்பாகப் பார்க்கலாம்.

தொகுதி எண் தொகுதி வெற்றி வேட்பாளர்கட்சி மொத்த வாக்குகள் வாக்கு வித்தியாசம்
1கும்மிடிப்பூண்டிவிஜயகுமார் தவெக 94,32027,945
2பொன்னேரி ரவி தவெக 1,10,439 55,768
3திருத்தணி ஹரி அதிமுக 89,169 5,793
4திருவள்ளூர் அருண்குமார் தவெக 92,190 24,760
5பூந்தமல்லி பிரகாசம் தவெக1,61,309 72,740
6ஆவடி ரமேஷ் குமார் தவெக1,80,384 76,311
7மதுரவாயல் ரேவந்த் சரண் தவெக1,41,725 61,509
8அம்பத்தூர் பாலமுருகன் தவெக1,33,339 58,781
9மாதவரம் விஜய் பிரபு தவெக1,90,462 94,985
10திருவொற்றியூர் செந்தில் குமார் தவெக1,10,067 53,564
11டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் மரிய வில்சன் தவெக97,800 49,668
12பெரம்பூர் ஜோசப் விஜய் தவெக1,20,365 53,715
13கொளத்தூர் வி.எஸ்.பாபு தவெக82,997 8,795
14வில்லிவாக்கம் ஆதவ் அர்ஜுனா தவெக66,445 17,302
15திரு.வி.க. நகர் பல்லவி தவெக69,125 22,333
16எழும்பூர் ராஜ்மோகன் தவெக53,901 10,804
17ராயபுரம் விஜய் தாமு தவெக59,091 14,249
18துறைமுகம் சேகர்பாபு திமுக 45,254 11,750
19சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி உதயநிதி ஸ்டாலின் திமுக62,992 7,140
20ஆயிரம் விளக்கு ஜெ.சி.டி.பிரபாகர் தவெக58,965 15,141
21அண்ணா நகர் வி.கே.ராம்குமார் தவெக71,375 21,363
22விருகம்பாக்கம் சபரிநாதன் தவெக76,092 27,086
23சைதாப்பேட்டை அருள் பிரகாசம் தவெக81,205 28,514
24தியாகராய நகர் என்.ஆனந்த் தவெக51,632 13,027
25மயிலாப்பூர் வெங்கடரமணன் தவெக70,070 28,972
26வேளச்சேரி குமார் தவெக80,430 33,305
27சோழிங்கநல்லூர் ஈசிஆர் பி.சரவணன் தவெக2,20,382 96,780
28ஆலந்தூர் ஹரிஷ் தவெக1,12,205 29,609
29ஸ்ரீபெரும்புதூர் தென்னரசு தவெக1,47,611 54,246
30பல்லாவரம் காமாட்சி தவெக1,33,611 54,693
31தாம்பரம் சரத்குமார் தவெக1,18,967 35,621
32செங்கல்பட்டு தியாகராஜன் தவெக1,37,136 35,641
33திருப்போரூர் விஜயராஜ் தவெக1,10,095 39,351
34செய்யூர் ராஜசேகர் அதிமுக 63,809 5,668
35மதுராந்தகம் மரகதம் குமரவேல் அதிமுக 69,284 7,194
36உத்திரமேரூர் ஜே.முனிரத்தினம் தவெக84,917 14,223
37காஞ்சிபுரம் ஆர்.வி.ரஞ்சித்குமார் தவெக91,350 15,488
38அரக்கோணம் காந்திராஜ் தவெக73,776 23,121
39சோளிங்கர் ஜி.கபில் தவெக84,506 5,686
40காட்பாடி எம்.சுதாகர் தவெக69,868 5,870
41ராணிப்பேட்டை தாஹிராதவெக91,149 5,787
42ஆற்காடு எஸ்.எம்.சுகுமார் அதிமுக 1,05,608 42,720
43வேலூர் வினோத் கண்ணன் தவெக73,032 6,777
44அணைக்கட்டு வேலழகன் அதிமுக 76,302 7,081
45கீழவைத்தியனான்குப்பம் தென்றல் குமார் தவெக74,305 20,255
46குடியாத்தம் சிந்து தவெக82,858 10,097
47வாணியம்பாடி சையது ஃபரூக் பாஷா இ.யூ.மு.லீ 73,181 2,982
48ஆம்பூர் வில்வநாதன் திமுக 74,102 7,131
49ஜோலார்பேட்டை கே.சி.வீரமணி அதிமுக 78,633 16,083
50திருப்பத்தூர் சீனிவாச திருப்பதி தவெக 1,05,098 1
51ஊத்தங்கரை இளையராஜா தவெக 70,201 5,198
52பர்கூர் கோவிந்தராசன் அதிமுக 71,240 4,241
53கிருஷ்ணகிரி முகுந்தன் தவெக 89,374 18,844
54வேப்பனப்பள்ளி ஸ்ரீனிவாசன் திமுக 74,691 138
55ஓசூர் பாலகிருஷ்ணாரெட்டி அதிமுக 1,09,867 27,803
56தளி ராமச்சந்திரன் சிபிஐ 78,283 5,240
57பாலக்கோடு கே.பி.அன்பழகன் அதிமுக 1,02,807 39,042
58பென்னாகரம் கஜேந்திரன் தவெக 81,240 3,165
59தருமபுரி சௌமியா அன்புமணி பாமக 93,713 20,896
60பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மரகதம் வெற்றிவேல் அதிமுக 1,01,829 33,114
61அரூர் சம்பத்குமார் அதிமுக 75,523 3,329
62செங்கம் வேலு அதிமுக 87,802 13,278
63திருவண்ணாமலை எ.வ.வேலு திமுக 88,273 2,455
64கீழ் பென்னாத்தூர் எஸ்.ராமச்சந்திரன் அதிமுக 90,503 30,465
65கலசப்பாக்கம் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி அதிமுக 89,629 26,740
66போளூர் அபிஷேக் தவெக 67,961 227
67ஆரணி ஜெயசுதா அதிமுக 76,735 5,631
68செய்யாறு முக்கூர் சுப்பிரமணியன் அதிமுக 86,680 21,081
69வந்தவாசி அம்பேத்குமார் திமுக 63,805 3,333
70செஞ்சி கணேஷ் குமார் பாமக 78,201 12,645
71மைலம்சி.வி.சண்முகம்அதிமுக82,353 30,041
72திண்டிவனம் (SC)வன்னி அரசுவிசிக 63,833 734
73வானூர் (SC)கௌதம்திமுக 68,873 7,034
74விழுப்புரம்லட்சுமணன்.ஆர்திமுக 72,9824,119
75விக்கிரவாண்டிசிவக்குமார்.சி.பாமக69,727 9,910
76திருக்கோவிலூர்பழனிசாமி.எஸ்.அதிமுக 73,033 285
77உளுந்தூர்பேட்டைவசந்தவேல்.ஜி.ஆர்.திமுக98,471 2,277
78ரிஷிவந்தியம்கார்த்திகேயன்.கேதிமுக 89,711 4,862
79சங்கராபுரம்ராகேஷ்அதிமுக 80,250 3,440
80.கள்ளக்குறிச்சி (SC)அருள் விக்னேஷ்தவெக 81,132 798
81கெங்கவல்லிநல்லதம்பி.ஏஅதிமுக 73,167 14,404
82ஆத்தூர்ஜெயசங்கரன் ஏ.பிஅதிமுக 80,843 15,318
83ஏற்காடு (SC)உஷாராணி.பி.அதிமுக 87,772 21,89
84ஓமலூர்ஆர்.மணிஅதிமுக 1,12,246 14,539
85மேட்டூர்வெங்கடாசலம்.ஜிஅதிமுக 86,498 19,105
86எடப்பாடி எடப்பாடி கே.பழனிசாமிஅதிமுக 1,48,933 98,110
87சங்ககிரி எஸ்.வெற்றிவேல்அதிமுக 87,342 9,517
88சேலம் மேற்கு லக்‌ஷ்மணன்.எஸ்.தவெக 1,20,407 74,867
89சேலம் வடக்குசிவக்குமார்.கே.தவெக 85,710 14,034
90சேலம் தெற்கு விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்.ஏ.தவெக 91,371 33,369
91வீரபாண்டிபழனிவேல்.எம்.எஸ்.தவெக 79,907 4,071
92ராசிபுரம் (SC)லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்தவெக 74,808 14,511
93சேந்தமங்கலம்(SC)பி.சந்திரசேகர்தவெக 68,815 2,655
94நாமக்கல்திலீப்.சி.எஸ். தவெக 79,744 11,008
95பரமத்தி வேலூர்சேகர்.எஸ்.அதிமுக 61,349 308
96திருச்செங்கோடுஅருண்ராஜ்.கே.ஜி.தவெக 79,500 28,172
97குமாரபாளையம்சி.விஜயலட்சுமிதவெக 81,179 7,696
98ஈரோடு கிழக்குஎம்.விஜய் பாலாஜிதவெக 69,747 23,966
99ஈரோடு மேற்குஆனந்த் மோகன்.கே.கேதவெக 96,836 22,250
100மொடக்குறிச்சிடி.சண்முகன்தவெக 60,715 2,430
101தாராபுரம் (SC)சத்யபாமா.பி.அதிமுக 81,100 16,727
102காங்கேயம்என்.எஸ்.என்.நடராஜ்அதிமுக 71,122 8,133
103பெருந்துறைஜெயக்குமார்.எஸ்.அதிமுக 70,302 9,693
104பவானி கே.சி.பெரிய கருப்பண்ணன்அதிமுக 75,577 7,396
105அந்தியூர்ஹரிபாஸ்கர்.பி.அதிமுக 60,042 1,260
106கோபிச் செட்டிபாயைளம்கே.ஏ.செங்கோட்டையன்தவெக 82,612 16,620
107பவானிசாகர்(SC)வி.பி.தமிழ்செல்விதவெக 72,391 4,569
108உதகமண்டலம்போஜராஜன்.எம்.பாஜக 48,488 976
109கூடலூர் (SC)திராவிடமணி.எம். திமுக 65,590 22,833
110குன்னூர் எம்.ராஜுதிமுக 50,470 8,099
111மேட்டுப்பாளையம்சுனில் ஆனந்த்தவெக 75,664 7,768
112அவிநாசி(SC)கமலி.எஸ்.தவெக 84,209 15,373
113திருப்பூர் வடக்குவி.சத்யபாமாதவெக 1,31,401 69,992
114திருப்பூர் தெற்குபாலமுருகன்.எஸ்.தவெக 73,793 12,901
115பல்லடம்கே.ராம்குமார்தவெக 1,21,297 37,897
116சூலூர்என்.எம்.சுகுமார்தவெக 90,531 4,790
117கவுண்டம்பாளையம்கனிமொழி சந்தோஷ்தவெக 1,46,466 42,140
118கோவை வடக்குவி.சம்பத்குமார்தவெக 92,500 21,992
119தொண்டாமுத்தூர்எஸ்.பி.வேலுமணிஅதிமுக 93,316 14,725
120கோவை தெற்கு வி.செந்தில் பாலாஜிதிமுக 59,724 2,271
121சிங்கநல்லூர்கே.எஸ்.ஶ்ரீகிரி பிரசாத்தவெக 84,163 19,139
122கிணத்துக்கடவுவிக்னேஷ்.கே.தவெக 99,950 11,710
123பொள்ளாச்சிகே.நித்தியானந்தன்திமுக 62,013 4,627
124வால்பாறை (SC)குட்டி (எ) சுதாகர்திமுக 54,671 9,371
125உடுமலைப்பேட்டைஜெயக்குமார்.எம்.திமுக 68,549 2,882
126மடத்துக்குளம்ஜெயராமகிருஷ்ணன்திமுக 70,458 15,968
127பழனிரவிமனோகரன்.கே.அதிமுக 66,986 693
128ஒட்டன்சத்திரம்சக்கரபாணி.ஆர்.திமுக 93,099 43,249
129ஆத்தூர்ஐ.பெரியசாமிதிமுக 1,06,240 22,368
130நிலக்கோட்டை (SC)அய்யனார்.ஆர்.தவெக 68,580 2,925
131நத்தம்நத்தம் விஸ்வநாதன்அதிமுக 85,708 11,869
132திண்டுக்கல் செந்தில்குமார்.ஐ.பி.திமுக 74,489 1,131
133வேடசந்தூர்சாமிநாதன்.டி.திமுக 84,948 10,063
134அரவக்குறிச்சிஇளங்கோ.ஆர்.திமுக 70,827 19,382
135கரூர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்அதிமுக 71,542 1,821
136கிருஷ்ணராயபுரம் (SC)சத்யா.எம்தவெக 62,378 3,503
137குளித்தலைசூரியனூர் ஏ.சந்திரன்திமுக 68,138 579
138மணப்பாறைஆர்.கதிரவன்தவெக 83,041 1,426
139ஶ்ரீரங்கம்ரமேஷ்தவெக 1,03,235 33,590
140திருச்சி மேற்கு கே.என்.நேருதிமுக 88,235 4,786
141திருச்சி கிழக்குசி.ஜோசப் விஜய்தவெக 91,381 27,416
142திருவெறும்பூர்நவல்பட்டு எஸ்.விஜிதவெக 89,837 8,705
143லால்குடிலீமாரோஸ் மார்டின்அதிமுக 60,795 2,739
144மண்ணச்சநல்லூர்கதிரவன்.எஸ்.திமுக 81,447 12,364
145முசிறிஎம்.விக்னேஷ்தவெக 71,281 17,442
146துறையூர் (SC)ரவிசங்கர்.எம்.தவெக 66,263 9,614
147பெரம்பலூர் (SC)சிவக்குமார்.கே. தவெக 90,882 14,393
148குன்னம்எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர்திமுக 87,23715,557
149அரியலூர்ராஜேந்திரன்.எஸ்.அதிமுக 95,219 24,498
150ஜெயங்கொண்டம்வைத்திலிங்கம்.ஜி.பாமக 88,992 18,490
151திட்டக்குடி (SC) சி.வி.கணேசன் திமுக 63,106 2,629
152விருத்தாசலம்பிரேமலதா விஜயகாந்த்தேமுதிக 69,351 2,387
153நெய்வேலிராஜேந்திரன்.ஆர்.அதிமுக 63,731 10,962
154பண்ருட்டிமோகன்.கே.அதிமுக 78,398 10,663
155கடலூர்பி.ராஜ்குமார்தவெக 70,856 15,519
156குறிஞ்சிப்பாடிஎம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் திமுக 76,695 7,589
157புவனகிரிஅருண்மொழித்தேவன்.ஏ.அதிமுக 75,707 2,487
158சிதம்பரம்தமிமுன் அன்சாரி.எம்.திமுக 69,739 5,747
159ாட்டுமன்னார்கோயில்(SC)எல்.இ.ஜோதிமணிவிசிக 85,179 33,063
160 சீர்காழி (SC)செந்தில்செல்வன்.ஆர்திமுக 71,449 11,417
161மயிலாடுதுறைஜமால் முகது யூனூஸ்.ஒய்.என்.காங்கிரஸ் 68,011 10,845
162பூம்புகார்நிவேதா எம்.முருகன்திமுக 81,096 8,260
163நாகப்பட்டினம்எம்.ஹெச்.ஜவாஹிருல்லாதிமுக 56,305 9,781
164கீழ்வேளூர் (SC)லதா.டிசிபிஎம் 56,108 2,278
165வேதாரண்யம்ஓ.எஸ்.மணியன்அதிமுக 59,172 7,331
166திருத்துறைப்பூண்டி(SC)மாரிமுத்து.கே.சிபிஐ 74,062 12,922
167மன்னார்குடிகாமராஜ்.எஸ்அமமுக 68,416 1,566
168திருவாரூர்பூண்டி கே.கலைவாணன்திமுக 93,408 18,148
169நன்னிலம்காமராஜ்.ஆர்.அதிமுக 10,3462 41,724
170திருவிடைமருதூர் (SC)கோவி செழியன்திமுக 79,951 14,116
171கும்பகோணம்வினோத்தவெக 78,650 679
172பாபநாசம்ஏ.எம்.ஷாஜகான்ஐயுஎம்எல் 69,284 1,065
173திருவையாறுதுரை.சந்திரசேகரன்திமுக 80,425 8,555
174தஞ்சாவூர்ஆர்.விஜய் சரவணன்தவெக 87,705 16,955
175ஒரத்தநாடுஆர்.வைத்திலிங்கம்திமுக 86,759 35,028
176பட்டுக்கோட்டைஅண்ணாதுரை.கேதிமுக 65,963 13,754
177பேராவூரணிஅசோக்குமார்.என்.திமுக 60,919 3,162
178கந்தவர்க்கோட்டைஎன்.சுப்பிரமணியன்தவெக 58,795 11,039
179விராலிமலைவிஜயபாஸ்கர்.சி.அதிமுக 1,05,773 62,073
180புதுக்கோட்டைவி.முத்துராஜாதிமுக 66,825 1,867
181திருமயம்ரகுபதி.எஸ்.திமுக 58,201 1,492
182ஆலங்குடிசிவ.வி.மெய்யநாதன்திமுக 64,929 12,977
183அறந்தாங்கிமுகமது பர்வாஸ்.ஜே. தவெக 73,244 10,062
184காரைக்குடிபிரபு.டி.கே.தவெக 1,01,358 46,074
185திருப்பத்தூர்சீனிவாச திருப்பதி.என்தவெக 1,05,098 48,263
186சிவகங்கைகுழந்தை ராணி.ஏதவெக 73,737 15,081
187மன்னார்குடிஇளங்கோவன்.டி.தவெக 69,971 1,208
188மேலூர்பி.விஸ்வநாதன்காங்கிரஸ் 60,080 2,724
189மதுரை கிழக்குஎஸ்.கார்த்திகேயன்தவெக 1,18,777 16,547
190சோழவந்தான்எம்.வி.கருப்பையாதவெக 63,907 2,678
191மதுரை வடக்குஏ.கல்லணைதவெக 72,853 18,038
192மதுரை தெற்குஎம்.எம்.கோபிசன்தவெக 62,415 21,529
193மதுரை மத்திமதூர் பதூர்தீன்தவெக 63,414 19,128
194மதுரை மேற்கு தங்கபாண்டி.எஸ்.ஆர்தவெக 88,25011,931
195திருப்பங்குன்றம்நிர்மல்குமார்.ஆர்.தவெக 1,14,316 41,553
196திருமங்கலம்மணிமாறன்.எம்.திமுக 88,291 23,807
197உசிலம்பட்டி விஜய்.எம்தவெக 65,743 1,805
198ஆண்டிப்பட்டிமகாராஜன்திமுக 74,324 9,554
199பெரியகுளம்சபரி ஐயங்கரன்தவெக 85,656 19,321
200போடிநாயக்கனூர்பன்னீர்செல்வம்.ஓதிமுக 85,206 6,805
201கம்பம்ஜெகநாத் மிஸ்ரா பிஎல்ஏதவெக 85,394 751
202ராஜபாளையம்ஜகதீஸ்வரி.கேதவெக 65,548 10,605
203ஶ்ரீவல்லிபுத்தூர்கார்த்திக்.ஏதவெக 65,653 8,581
204சாத்தூர்கடற்கரைராஜ்.ஏ.திமுக 62,060 5,989
205சிவகாசிகீர்த்தனா.எஸ்.தவெக 68,709 11,670
206விருதுநகர்செல்வம்.பிதவெக 63,653 9,391
207அருப்புக்கோட்டைகே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன்திமுக 65,104 4,943
208திருச்சுழிதங்கம் தென்னரசுதிமுக 75,085 13,485
209பரமக்குடிகதிரவன்.கே.கே.திமுக 59,161 3,548
210திருவாடானைராஜீவ்தவெக 69,551 2,513
211ராமநாதபுரம்காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம்திமுக 89,137 12,459
212முதுகுளத்தூர்ஆர்.எஸ்.ராஜகண்ணப்பன்திமுக 68,00316,598
213விளாத்திகுளம்மார்க்கண்டேயன்.ஜி.வி.திமுக 58,395 8,228
214தூத்துக்குடிஶ்ரீநாத்தவெக 1,00,536 37,731
215திருச்செந்தூர்அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்திமுக 72,723 5,872
216ஶ்ரீவைகுண்டம்சரவணன்.ஜிதவெக 58,814 1,186
217ஒட்டப்பிடாரம்பி.மதன்ராஜாதவெக 81,625 29,083
218கோவில்பட்டிகருணாநிதி.கேதிமுக 61,643 843
219சங்கரன்கோவில்திலிபன் ஜெய்சங்கர்அதிமுக 64,865 6,489
220வாசுதேவநல்லூர்இ.ராஜாதிமுக 63,045 6,583
221கடையநல்லூர்ராஜேந்திரன் டி.எம்.திமுக 79,832 6,253
222தென்காசிகலை கதிரவன்திமுக 79,699 10,299
223ஆலங்குளம்பி.மனோஜ் பாண்டியன்திமுக 69,170 7,798
224திருநெல்வேலிமுருகன்.ஆர்.எஸ்.தவெக 75,840 11,414
225அம்பாசமுத்திரம்இசக்கி சுப்பையாஅதிமுக 65,589 10,245
226பாளையங்கோட்டைஎம்.அப்துல் வகாப்திமுக 79,74413,805
227நாங்குநேரிரெட்டியார்பட்டி வி. நாராயணன்தவெக 74,95216,419
228ராதாபுரம்சதீஷ் கிறிஸ்டோபர்தவெக 69,94712,313
229கன்னியாகுமரிதளவாய் சுந்தரம்அதிமுக 75,045214
230நாகர்கோயில் ஆஸ்டின்திமுக 69,8807,570
231குளச்சல்தாரகை கத்பர்ட்காங்கிரஸ் 66,207 2,833
232பத்மநாபபுரம்செல்லசாமி.ஆர்சிபிஎம் 68,93815,569
233விளவங்கோடுபிரவீண்காங்கிரஸ் 70,75520,970
234கிள்ளியூர்ராஜேஷ்குமார்.எஸ்.காங்கிரஸ் 66,4341,311

