தமிழநாட்டில் 75,032 வாக்குச்சாவடிகள்- இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் தகவல்
வெள்ளிமலையில் 5 வாக்காளர்களுக்காக ஒரு வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 15, 2026 at 5:13 PM IST
டெல்லி: தமிழ்நாட்டில் 75,032 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
டெல்லியில் இன்று (மார்ச் 15) மாலை 04.00 மணிக்கு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார், "ஐந்து மாநிலங்களில் உள்ள மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் போது நியமிக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். தேர்தல் நடைபெறும் 5 மாநிலங்களும் கலாச்சாரத்தில் சிறந்து விளங்குபவை. கலாச்சாரம் மட்டுமின்றி ஜனநாயகத்திலும் 5 மாநிலங்களும் சிறந்து விளங்குகின்றன.
5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 17.4 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர். 5 மாநிலங்களில் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது; 25 லட்சம் அலுவலர்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடவுள்ளனர். தேர்தல் நடக்கவுள்ள 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 824 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. 5 மாநிலங்களில் உள்ள அனைத்து வாக்காளர்களும் தவறாமல் வாக்களிக்க வேண்டும். முதல்முறையாக வாக்களிக்க உள்ளவர்கள் வரவேற்கிறோம். ஒவ்வொரு வாக்காளர்களுக்கும் தேவையான வசதிகளை செய்துக் கொடுக்க தயாராக உள்ளோம்.
5.67 கோடி வாக்காளர்கள்:
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் 5.67 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 2,77,38,925 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 2,89,60,838 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 7,617 பேரும் அடங்குவர். தமிழ்நாட்டில் முதல்முறை வாக்காளர்கள் 12.51 லட்சம் பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர்.
75,032 வாக்குச்சாவடிகள்:
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 தொகுதிகளில் மொத்தம் 75,032 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன. இதில் நகர்ப்புறங்களில் 30,967 வாக்குச்சாவடிகளும், கிராமப்புறங்களில் 44,065 வாக்குச்சாவடிகளும் உள்ளன. வெள்ளிமலையில் 5 வாக்காளர்களுக்காக ஒரு வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்குச்சாவடி மையங்கள் வெப் கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிப்பு:
தமிழ்நாட்டில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்கள் 100% வெப் கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும். மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்க ஏதுவாக தரைத்தளத்திலேயே வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெண்கள் கையாளும் வாக்குச்சாவடி மையங்கள்:
வாக்குச்சாவடி மையங்களில் செல்போன்களைப் பத்திரமாக வைக்க சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. 258 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் பெண்களால் கையாளக் கூடிய வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 47 வாக்குச்சாவடிகள்
தமிழ்நாட்டில் எப்போது வாக்குப்பதிவு:
தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை 04- ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது. வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் மார்ச் 30- ஆம் தேதி தொடங்குகிறது." இவ்வாறு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.