தமிழ்நாடு தேர்தல் பரப்புரை: அரசியல் தலைவர்களின் இன்றைய சுற்றுப்பயண விவரம்

மொடக்குறிச்சியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும், தென்காசியில் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கும் இன்று பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 11:09 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி இன்றைய தினம் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஆகியோர் பரப்புரை மேற்கொள்கின்றனர்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான தேர்தல் பரப்புரை வரும் ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதி மாலை 5 மணியுடன் நிறைவடைகிறது. இதனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் பொதுமக்களை சந்தித்து இறுதிக்கட்ட பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் இன்று (ஏப்ரல் 19) ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ஓசூரிலும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, மொடக்குறிச்சியிலும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், திருச்சி கிழக்கிலும் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

எந்தெந்த கட்சித் தலைவர்கள் எங்கெல்லாம் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

  • முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்: இன்று மாலை 5 மணிக்கு ஓசூரில் நடைபெறும் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர், ஊத்தங்கரை, பர்கூர், தளி, வேப்பனஹள்ளி ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
  • மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா: காலை 10.30 மணிக்கு மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் ரோடு ஷோ செல்கிறார். மாலை 4 மணிக்கு மயிலாப்பூரில் உள்ள அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்கிறார். மாலை 4.30 மணிக்கு மயிலாப்பூர் வடக்கு மாட வீதியில் பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜனை ஆதரித்து ரோடு ஷோ செல்கிறார்.
  • அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி: இன்று நாமக்கல், ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
  • திராவிட கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி: கீழ்வேளூர், நாகப்பட்டினம், நன்னிலம் ஆகிய இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
  • மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ: திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை ஆகிய இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
  • மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம்: பெரம்பலூர், குன்னம், உளுந்தூர்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
  • இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன்: விழுப்புரம், திண்டிவனத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
  • அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன்: மடத்துக்குளம், உடுமலைப்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
  • பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி: நன்னிலம் (குடவாசல்), வேதாரண்யம் (செம்போடை), கீழ்வேளூர் (பிராதாமபுரம்), மயிலாடுதுறை, பூம்புகார் (செம்பொனார்கோவில்) ஆகிய இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
  • மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் எம்.பி : அவிநாசி, கோவை தெற்கு ஆகிய தொகுதிகளில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
  • பாஜகவின் தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினர் சரத்குமார்: திருச்செந்தூர், ராதாபுரம், அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய தொகுதிகளில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
  • நடிகர் சத்யராஜ்: மாதவரம், கும்மிடிப்பூண்டி, ஆவடி, பூந்தமல்லி, அம்பத்தூர், மதுரவாயல் ஆகிய தொகுதிகளில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
  • மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்: தென்காசி மற்றும் ராதாபுரம் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.

மேற்கண்ட தொகுதிகளில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இன்று பரப்புரை மேற்கொள்வதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தில் அனுமதி பெற்றுள்ளனர். மேலும், இந்த இடங்களில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் காவல்துறையால் செய்யப்பட்டுள்ளது.

