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பூம்புகார் நகரை தேடி கடலுக்குள் தொடங்கிய வேட்டை - சவால்களை தாண்டி வெளிவரப் போகும் தமிழர் நாகரீகம்!

கடலுக்குள் புதைந்திருப்பது ஒரு நகரமா? அல்லது ஒரு நாகரிகமா? என்ற தேடலுக்கு இந்த கடலடி அகழாய்வு பதிலளிக்கும் என நம்புவோம்.

பூம்புகார் நகரை தேடி கடலடி அகழாய்வு மேற்கொள்ள செல்லும் தொல்லியல் துறையினர்
பூம்புகார் நகரை தேடி கடலடி அகழாய்வு மேற்கொள்ள செல்லும் தொல்லியல் துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 9:12 AM IST

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-By இரா. சிவக்குமார்

மதுரை: கடலுக்குள் மூழ்கியதாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறும் காவிரிப் பூம்பட்டினம் என்கிற பூம்புகார் நகரம் குறித்து கடலடி ஆய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், அதுகுறித்து பல புதிய தகவல்கள் வெளிவரக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

பண்டைய சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் முக்கிய துறைமுக நகரங்களுள் ஒன்றாக விளங்கியது காவிரி பூம்பட்டினம் என்கிற பூம்புகார் நகரம். பூம்புகார் ஒரு நகரமாக மட்டுமன்றி கடல் வணிகம், நகர நாகரிகம், தொழில்கள், சமயம், கலை, பண்பாட்டுப் பரிமாற்றம் ஆகியவற்றின் முக்கிய மையமாகவும் திகழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது.

தொல்லியல் துறை ஆய்வாளர்களுடன் கடலுக்கு குதிக்க ஆயத்தமான அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
தொல்லியல் துறை ஆய்வாளர்களுடன் கடலுக்கு குதிக்க ஆயத்தமான அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்றைய மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள கடற்கரையில் இருந்து சில கி.மீ. தொலைவில் கடலுக்குள் புதைந்துள்ள இந்நகர், காவிரிப்பூம்பட்டினம், புகார், பூம்புகார், பட்டினம் என்ற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது.

பட்டினப்பாலை, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை போன்ற சங்க இலக்கியங்களிலும் பூம்புகார் நகரம் பற்றிய பல குறிப்புகள் உள்ளன. பூம்புகாரில் வந்திறங்கிய பல்வேறு வெளிநாட்டினரும், அங்கிருந்து மதுரைக்குப் பயணம் செய்ததும் தொல்லியல் மற்றும் வரலாற்று சான்றுகளாக உள்ளன. இந்த சூழலில்தான், மிகப்பெரிய ஆழிப்பேரலையால் இந்த பூம்புகார் நகரம் கடலுக்குள் மூழ்கியதாக வரலாற்றாசிரியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

பூம்புகார் அகழாய்வு

இந்த பூம்புகாரின் சுற்றுப்பகுதிகளில் கடந்த 1963 முதல் 1973-ஆம் ஆண்டு வரை இந்திய தொல்லியல் துறை (ASI) தொடர் அகழாய்வுகளை மேற்கொண்டது. இதன் முழுமையான ஆய்வறிக்கையை 'காவிரிப்பட்டினம் அகழாய்வு 1963-1973: தமிழக கடற்புற துறைமுக நகர்' என்ற பெயரில் 1994ஆம் ஆண்டு ஏஎஸ்ஐ வெளியிட்டது. இதேபோல், 1981-ஆம் ஆண்டு அங்கு கடல் சார் ஆய்வுகள் இந்திய தொல்லியல் துறையால் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

கடலுக்குள் அமைச்சர் ஆய்வு

பூம்புகார் சுற்றுப்பகுதிகளில் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை சார்பில் கடந்த பிப்ரவரி 2025-இல் ஆரம்பக்கட்ட அகழாய்வுப் பணிகள் துவங்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 2025இல் முதல் கட்டமாகவும், மார்ச் 2026இல் இரண்டாம் கட்டமாகவும் அங்கு அகழாய்வுப் பணிகள் நடைபெற்றன.

தொல்லியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுடன் செல்லும் கப்பல்
தொல்லியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுடன் செல்லும் கப்பல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பூம்புகார் கடலில் மூன்றாம் கட்ட ஆழ்கடல் அகழாய்வுப் பணிகள் கடந்த செப்டம்பர் 5-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டுள்ளன. தொல்லியல் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மற்றும் இயக்குநர் ஜெயசீலன் ஆகியோர் இப்பணிகளைத் தொடங்கி வைத்து, 'ஸ்கூபா டைவிங்' மூலம் கடலுக்கு அடியில் சென்று ஆய்வு செய்தனர்.

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பூம்புகார் கடற்கரையிலிருந்து சுமார் 2 கி.மீ முதல் 6 கி.மீ. தொலைவிலும், 10 மீட்டர் - 60 மீட்டர் ஆழம் வரை இந்த ஆய்வுகள் நடந்து வருகின்றன. இப்பணிகள் செப்டம்பர் 23-ம் தேதி வரை நடைபெற்றுள்ளன.

கடலுக்குள் சென்ற நவீன கருவிகள்

பேராசிரியர் ராஜன் தலைமையிலான 25 பேர் கொண்ட தொல்லியல் வல்லுநர்கள், ஸ்கூபா டைவர்ஸ் கொண்ட குழுவினர் இந்த அகழாய்வில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பூம்புகார் நகரின் பண்டைய பன்னாட்டு வணிகம், மக்களின் வாழ்க்கை முறை, கலாச்சாரம், கட்டட அமைப்புகள் ஆகியவற்றை உலகுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதே இந்த அகழாய்வின் நோக்கம் ஆகும். இதற்காக 'சைடு-ஸ்கேன் சோனார்', 'மல்டிபீம் ஸ்கேனர்கள்' போன்ற நவீன கருவிகளுடன் இந்த அகழாய்வுக் குழு கடலுக்குள் இறங்கியுள்ளது.

வணிக சாம்ராஜ்யம் நடத்திய பூம்புகார்

இதுகுறித்து, தமிழக தொல்லியல் துறையின் மூத்த ஆய்வாளர் வெ.வேதாச்சலத்தை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு சார்பில் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். அவர் கூறும்போது, "பண்டைய காலத்திலேயே கிழக்காசியா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளுடன் வணிகத் தொடர்பு கொண்டிருந்த நகரம் பூம்புகார்.

கடலுக்குள் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும் தொல்லியல் துறையினர்
கடலுக்குள் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும் தொல்லியல் துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசியல் மற்றும் சமய நகராகவும் பூம்புகார் திகழ்ந்துள்ளது. இங்கு நடைபெற்ற பல நில அகழாய்வுகளில் புத்த விகாரம், படகு கட்டும் துறை, சிறிய அணைக்கட்டு ஆகியவை கண்டறியப்பட்டன.

சீறும் கடல் - மிகப்பெரிய சவால்

இந்த கடலடி அகழாய்வைப் பொறுத்தவரை நாளொன்றுக்கு சுமார் ரூ.1 லட்சம் வரை செலவாகும் என்பதால் இந்த அகழாய்வை நீண்டகாலம் மேற்கொள்ள முடியாத நிலை உள்ளது. அதேபோல, இது கடல் சீற்றம் அதிகம் உள்ள பகுதி என்பதாலும் மிக கவனமாக அகழாய்வை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

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கடல் சீற்றம் அதிகம் இருந்தால், உடனடியாக ஆய்வுப்பணிகளை நிறைவு செய்துவிடுவார்கள். தற்போது மேற்கொள்ளப்படும் கடலடி அகழாய்வின் மூலமாக பல புதிய தகவல்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது" என அவர் கூறினார்.

கடலுக்குள் இருப்பது நகரமா? நாகரீகமா?

காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் இந்திர விழா முறையாக நடைபெறாததன் விளைவாகவே பூம்புகார் நகரத்தை கடல் விழுங்கியதாக மணிமேகலை கூறுகிறது. இது, மணிமேகலை காப்பியம் கூறும் முடிவாக இருந்தாலும், பல்வேறு காலகட்டங்களில் இங்கு கடல் நீர் உட்புகுந்து இந்நகர் அழிவை சந்தித்திருக்கக் கூடும் என வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

கடலுக்குள் புதைந்திருப்பது ஒரு நகரமா? அல்லது ஒரு நாகரிகமா? என்ற தேடலுக்கு இந்த கடலடி அகழாய்வு பதிலளிக்கும் என நம்புவோம்.

TAGGED:

பூம்புகார்
கடல்
அகழாய்வு
நாகரிகம்
POOMPUHAR

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