முதலமைச்சர் விஜய் உடனான சந்திப்பின்போது பார் கவுன்சில் நிர்வாகிகள் முன் வைத்த கோரிக்கைகள் என்னென்ன?
வழக்கறிஞர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு இறப்பு நிவாரணத் தொகையை ரூபாய் 10 லட்சத்தில் இருந்து ரூபாய் 25 லட்சமாக உயர்த்த வேண்டும் என்று பார் கவுன்சில் நிர்வாகிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : October 12, 2026 at 3:28 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் உடனான சந்திப்பின் போது தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் நிர்வாகிகள், 9 அம்ச கோரிக்கைகளை முன் வைத்தனர்.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலிற்கு புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் இன்று (அக்.12) சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் சட்டத்துறை மற்றும் எரிசக்தித்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்துப் பேசினர்.
முதலமைச்சருடனான சந்திப்பின் போது, வழக்கறிஞர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு இறப்பு நிவாரணத் தொகையை ரூபாய் 25 லட்சமாக உயர்த்த வேண்டும் உள்பட 9 அம்ச கோரிக்கைகளை முன் வைத்திருப்பதாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தலைவர் கதிரவன் தெரிவித்தார்.
இது குறித்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கதிரவன், "வழக்கறிஞர்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதிச் செய்யும் வகையில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை அரசிடம் முன் வைத்துள்ளோம். அதன்படி, தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர்கள் நல நிதித் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் இறப்பு நிவாரணத் தொகையை ரூபாய் 10 லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் 25 லட்சமாக உயர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், வழக்கறிஞர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிச் செய்யும் வகையில் தமிழ்நாட்டில் விரிவான வழக்கறிஞர்கள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும்.
புதிதாகப் பதிவு செய்யப்படும் இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர உதவித்தொகையை ரூபாய் 3,000- லிருந்து ரூபாய் 10,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும்.
தேவையுள்ள வழக்கறிஞர்களை முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம்.
மேலும், பொருளாதாரரீதியாகப் பின்தங்கியுள்ள வழக்கறிஞர்களுக்கு வீட்டு வசதித் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும், வழக்கறிஞர்களின் சட்ட அறிவை மேம்படுத்தவும், தொடர் சட்டக் கல்வியை வழங்கவும், தமிழ்நாடு மாநில சட்டக்கல்வி அகாடமியை நிறுவ வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழக்கறிஞர் சங்கங்களுக்கு டிஜிட்டல் நூலகங்கள் மற்றும் மின்னணு நீதிமன்ற வசதிகளை ஏற்படுத்த நிதியுதவி வழங்க வேண்டும். ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகங்களில் வழக்கறிஞர்களுக்கான அறைகளைக் கட்டித் தர வேண்டும். இதேபோல், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகங்களில் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் நீதிமன்றங்களுக்கு வருவோரின் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு மருந்தகங்கள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அரசிடம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.