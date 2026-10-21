17 மாவட்டங்களுக்கு நாளை ஆரஞ்சு அலர்ட்- சென்னையில் மழை உண்டா?
சென்னை நகரின் சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 5:03 PM IST
சென்னை: தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 17 மாவட்டங்களில் நாளை (அக்.22) மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், இந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று (அக்.21) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகி அதே பகுதிகளில் நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இன்று (அக்.21) தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும்.
நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், நாமக்கல், கரூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, மதுரை, விருதுநகர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழ்நாட்டில் அநேக இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நாளை (அக்.22) தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். திருச்சி, ஈரோடு, அரியலூர், பெரம்பலூர், கடலூர், நாமக்கல், விழுப்புரம், திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னையில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு
இன்றும் (அக்.21), நாளையும் (அக்.22) சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்; நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
இன்று (அக்.21) தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
அதேபோல், இன்றும் (அக்.21), நாளையும் (அக்.22) கேரள கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவுப் பகுதிகளில் சூறாவளிக் காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
பதிவான மழை அளவு
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக எம்ஜிஆர் நகர் (சென்னை) 15 செ.மீ., வடபழனி (சென்னை) 14 செ.மீ., சைதாப்பேட்டை (சென்னை), சென்னை விமான நிலையம் (சென்னை), ஆலந்தூர் (சென்னை), கொளப்பாக்கம் (காஞ்சிபுரம்), ஆகிய பகுதிகளில் தலா 13 செ.மீ., மீனம்பாக்கம் (சென்னை), டிஜிபி அலுவலகம் (சென்னை), குளச்சல் (கன்னியாகுமரி), மடிப்பாக்கம் (சென்னை), வளசரவாக்கம் (சென்னை), மதுரவாயல் (சென்னை) ஆகிய பகுதிகளில் தலா 12 செ.மீ. மழைப் பதிவாகியுள்ளது." இவ்வாறு வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பேட்டி
இதனிடையே, சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் துரை இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "சென்னையில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மிதமான மழையே பெய்யும்; அக்.25- ஆம் தேதி சென்னையில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வடகிழக்குப் பருவமழையைப் பொறுத்தவரை, கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பருவமழை தீவிரமடைந்து, பல இடங்களில் மிதமானது முதல் கனமழை பதிவாகியுள்ளது.
வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி வலுக்குறைவாக உள்ளது. எனவே, சிவப்பு நிற எச்சரிக்கை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகவே உள்ளது. ஆனாலும் மிக கனமழை தொடர்ந்து பெய்யும் போது, மூன்றாவது நாள் சிவப்பு நிற எச்சரிக்கை கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. நவம்பர் மாதத்தை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் இயல்பைவிட அதிகமாக மழை பதிவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று நாட்களுக்கு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தல் கொடுத்துள்ளோம். அரபிக்கடல் பகுதியில் கடற்கரை மேற்பரப்பில் இயல்பைவிட வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும்போது வடகிழக்கு காற்றும் அதிகமாக இருப்பதால் டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை அதிகமாகப் பெய்கிறது. வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் அக்டோபர் மாதத்தைவிட நவம்பர் மாதம் அதிகம் குறைந்தத் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகும்" என்றார்.