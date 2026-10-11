தமிழ்நாட்டில் 11 மாவட்டங்களில் நாளை மழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலை ஆய்வு மையம்
தமிழக கடலோரப் பகுதிகள், வங்கக்கடல் பகுதிகள், அரபிக்கடல் பகுதிகளில் மீன்வர்களுக்கான எச்சரிக்கை எதுவும் விடுக்கப்படவில்லை.
Published : October 11, 2026 at 3:55 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு உள்பட 11 மாவட்டங்களில் நாளை (அக்.12) இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. லட்சத்தீவுப் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இன்று (அக்.11) நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். ஏனைய தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
நாளை (அக்.12) நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, மதுரை, சிவகங்கை, சேலம் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்பு
இன்றும் (அக்.11), நாளையும் (அக்.12) சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இன்று லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகள், வங்கக்கடல் பகுதிகள், அரபிக்கடல் பகுதிகளில் மீன்வர்களுக்கான எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை.
தமிழ்நாட்டில் பதிவான மழை அளவு
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக திருப்பத்தூர் (சிவகங்கை) 5 செ.மீ. மழைப் பதிவாகியுள்ளது. நம்பியாறு அணை (திருநெல்வேலி), கெத்தை (நீலகிரி) தலா 4 செ.மீ., சிறுவாணி அடிவாரம் (கோயம்புத்தூர்), ராதாபுரம் (திருநெல்வேலி) தலா 3 செ.மீ., காக்காச்சி (திருநெல்வேலி), வாலிநோக்கம் (ராமநாதபுரம்), வைப்பாறு (தூத்துக்குடி) தலா 2 செ.மீ. மழைப் பதிவாகியுள்ளது.