ETV Bharat / state

உற்சாகம் இருக்கலாம்; பயம் இருக்கக் கூடாது: பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு அன்பில் மகேஷ் வாழ்த்து

உற்சாகம் இருக்க வேண்டுமே தவிர, பயமோ, பதற்றமோ இருக்கக்கூடாது. காலாண்டு அரையாண்டுத் தேர்வுகளைப் போலவே இதுவும் ஒரு தேர்வுதான் என அமைச்சர் அன்பில் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி
அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி (@Anbil_Mahesh)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 11, 2026 at 10:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 10- ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, தவெக தலைவர் விஜய் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

10-ஆம் வகுப்புபொதுத்தேர்வு இன்று (மார்ச் 11) தொடங்கி ஏப்ரல் 6- ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இந்த பொதுத்தேர்வை 2,467 பள்ளிகளில் பயிலும் 8,82,806 மாணவ, மாணவிகள், 26,196 தனித்தேர்வர்கள் என மொத்தம் 9,09,002 பேர் தேர்வு எழுதுகின்றனர். 4,219 பள்ளிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தேர்வு மையங்களில் தேர்வு நடைபெற்று வருகிறது.

தேர்வுப் பணியில் சுமார் 49,542- க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களும், முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் வகையில் 4,954- க்கும் மேற்பட்ட பறக்கும் படையினரும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: தைலாபுரம் இல்லத்தில் ராமதாஸ் - சசிகலா சந்திப்பு; அனல் பறக்கும் அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில் பேச்சுவார்த்தை

இந்நிலையில், 10- ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, தவெக தலைவர் விஜய் ஆகியோர் சமூக வலைத்தளங்களில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தனது எக்ஸ் பதிவில், "10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவச் செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள்; முதல் பொதுத்தேர்வை எழுதவுள்ளீர்கள். அந்த உற்சாகம் இருக்க வேண்டுமே தவிர, பயமோ, பதற்றமோ இருக்கக்கூடாது. காலாண்டு அரையாண்டுத் தேர்வுகளைப் போலவே இதுவும் ஒரு தேர்வுதான் என்றெண்ணி மகிழ்ச்சியுடன் தேர்வறைக்குள் செல்லுங்கள். வாழ்த்துகள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதேபோல், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் பத்தாம் வகுப்புப் பொதுத்தேர்வு எழுதும் என் அன்பு தம்பிகளுக்கும் தங்கைகளுக்கும் வாழ்த்துகள். உயர்கல்விக்கு அடித்தளமாக அமையும் இத்தேர்வினைத் தன்னம்பிக்கையுடன் எதிர்கொண்டு, நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்றுச் சாதனை படைக்க வாழ்த்துகள்! நல்லதே நடக்கும்! வெற்றி நிச்சயம்!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தேர்வுக் கூடங்களுக்கு வந்த மாணவர்களுக்கு பள்ளி தலைமையாசிரியர்களும், ஆசிரியர்களும் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களுடன் வெற்றி பெற வாழ்த்துத் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

TAMILNADU 10TH PUBLIC EXAMS
தமிழ்நாடு
பொதுத்தேர்வு
SCHOOLS
10TH PUBLIC EXAMS STUDENTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.