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முதல்வராக விஜய் பணியாற்றுகிறாரா? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கேள்வி

அண்ணாமலை புதிய கட்சி தொடங்குவதாக வெளியான தகவல் குறித்த கேள்விக்கு, தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில் கூறாமல் புறக்கணித்தார்.

தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
தமிழிசை சௌந்தரராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 9:06 AM IST

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சென்னை: விஜய் அதிகாரத்திற்கு வந்த பிறகு, முதலமைச்சராக பணியாற்றுகிறாரா என்று தெரியவில்லை என பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில், மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்களுக்கான சிறப்பு முகாமை தொடங்கி வைத்த பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன், செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், “மயிலாப்பூர் மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காக மூன்று நாட்கள் முகாம் நடைபெற்று வருகிறது. கை கூப்பி நன்றி சொல்வதை விட, அவர்களை கை தூக்கி விடலாம் என்று மத்திய அரசு அதிகாரிகளுடன் பேசி இந்த முகாம் நடத்துகிறோம். மயிலாப்பூர் தொகுதியில் வாக்களித்தவர்கள், வாக்களிக்காதவர்கள் என அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த முகாம் நடைபெறுகிறது.

சிலிண்டர் சரியான நேரத்தில் பதிவு செய்தால் கியாஸ் தட்டுப்பாடு இல்லை. போர் சூழல் இருக்கும் போது, மற்ற நாடுகளில் 10 சதவீதம் பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏறிவிட்டது. இந்நிலையில் போர் பதற்றம் தீர்ந்தவுடன் பெட்ரோல் டீசல் விலைக்கு தீர்வு காணப்படும். தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் பாதுகாப்பு என்பது அச்சுறுத்தக் கூடிய வகையில் இருக்கிறது. இதனை இரும்புக்கரம் கொண்டு டிஜிபி அடக்குவார் என நினைக்கிறேன். முதலமைச்சர் அறிவித்த சிங்கப்பெண் படை எப்போது பணியாற்ற தொடங்கும், அவர்களுக்கான பணிகள் குறித்து எந்த தெளிவும் இல்லை.

முதலமைச்சர் இல்லத்திற்கு எதிரே மின்வெட்டை கண்டித்து பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியுள்ளனர். தலைமைச் செயலகம் வெளியே குடும்பத்துடன் தீ குளிக்கும் முயற்சி செய்துள்ளார். மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்போடு வந்த தவெக ஆட்சி, பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். அனைத்து இடங்களிலும் முன்னாள் முதலமைச்சர்களின் படங்கள் நீக்கப்பட்டு, முதலமைச்சரின் படம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. நூலகத்தில் அனைத்து முதலமைச்சர்களின் புகைப்படங்களும் இருக்க வேண்டும். எல்லோருக்கும் இந்த அரசு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும்.

விஜய் அதிகாரத்திற்கு வந்த பிறகு, முதலமைச்சராக பணியாற்றுகிறாரா? என்று தெரியவில்லை. நீங்கள் முதலமைச்சர் ஆகிவிட்டீர்கள், முதலமைச்சராக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல வேண்டியுள்ளது. முதலமைச்சரான பிறகு உடல் மொழியை மாற்ற வேண்டும்.

மேலும் அதிகாரிகளுக்கு எவ்வளவு வசூல் செய்யலாம்? எவ்வளவு லஞ்சம் பெறலாம் என்பதில் தான் எண்ணம் இருக்கிறது என்று உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. அதிகாரிகள் விஷயத்தில் தமிழ்நாடு அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும், முந்தைய அரசு போல் செயல்படாமல் இருக்க வேண்டும்” என கூறினார்.

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தேர்தலில் பாஜக தோல்வி குறித்து பேசிய தமிழிசை, “இந்தப் பின்னடைவு சிறிது பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம், ஆனால் எந்த விதத்திலும் கட்சியை பாதிக்காது. கட்சியில் உள்ள தொண்டர்கள், கட்சியை வளர்ப்பதற்கு உறுதியாக இருக்கின்றனர். அவர்கள் கொள்கை பிடிப்பில் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் என்பதை தெளிவாக சொல்கிறோம், நிச்சயமாக கட்சி மீண்டெழும்” என கூறினார்.

நிறைவாக, அண்ணாமலை புதிய கட்சி தொடங்குவதாக வெளியான தகவல் குறித்த கேள்விக்கு, தமிழிசை பதில் கூறாமல் புறக்கணித்தார்.

TAGGED:

தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
முதல்வர் விஜய்
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