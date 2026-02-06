'திமுக செய்த மிகப்பெரிய தவறு கமல்ஹாசனை பாராளுமன்றம் அனுப்பியது' - தமிழிசை
கமல்ஹாசன் நாடாளுமன்றத்தில் என்ன பேசினார்? எந்த மொழியில் பேசினார்? என்பதே விளங்கவில்லை என தமிழிசை விமர்சித்துள்ளார்.
Published : February 6, 2026 at 4:29 PM IST
சென்னை: கமல்ஹாசனை பாராளுமன்றத்திற்கு அனுப்பியது திமுக செய்த மிகப்பெரிய தவறு என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் விதமாக தமிழக பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தலைமையில் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சென்னை வடசென்னைக்கு உட்பட்ட ராயபுரம் பகுதியில் உள்ள சிறு, குறு வியாபாரிகளிடம் கோரிக்கைகளை கேட்கும் பணியில் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் உள்ளிட்ட குழுவினர் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம் அப்பகுதியை சேர்ந்த வியாபாரிகள் தங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர்.
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறுகையில், ''வடசென்னை மிட்டாய் வியாபாரிகள் சங்கம், சென்னை மிட்டாய் வியாபாரிகள் சங்கங்கள் எங்களிடம் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளனர். மக்களுக்காக மக்களிடம் இருந்து என்பதற்கு ஏற்ப பாஜக தேர்தல் அறிக்கையில் இடம் பெற வேண்டியவை குறித்து அவர்கள் இடத்திற்கே சென்று கோரிக்கைகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறோம். இதற்கடுத்து காஞ்சிபுரம் நெசவாளர்களை சந்தித்து கேட்க உள்ளோம்.
வணிகர்கள் ஜிஎஸ்டி வரியை குறைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். ஜிஎஸ்டி வரியை பொறுத்தவரைக்கும் நேரடியாக மத்திய அரசு விதிப்பது கிடையாது. இங்கு இருக்கக்கூடிய, மாநில அரசு கொடுக்கக்கூடிய பரிந்துரைகளின் அடிப்படையிலேயே நிர்ணயம் செய்கிறார்கள் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
பேக்கிங் செய்வதற்கு 18 சதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரி உள்ளது. அதை குறைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக மத்திய அரசிடம் கொண்டு செல்வோம். ஜிஎஸ்டியை பொறுத்தவரை அந்த 18 சதவீதத்தில் இருந்து சரியான பங்கு மாநில அரசுக்கு வருகிறது. மாநில அரசு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்றால் அதற்கு ஜிஎஸ்டி பங்கு முக்கிய பங்காற்றுகிறது" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "வறுமைக்கோட்டில் உள்ள மக்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஆகிவிட்டது என எதிர்க்கட்சிகள் சண்டை போடுகிறார்கள். ஆனால் மோடி ஆட்சிக்கு பிறகு 50 கோடி மக்களுக்கு வறுமைக்கோட்டிற்கு மேல் வந்துள்ளார்கள் என்பது தான் உண்மை. இங்கிருந்து செல்பவர்கள் சண்டை மட்டுமே போட வேண்டும் என்ற இலக்கோடு சென்று இருக்கிறார்கள்.
இங்கே சிலர் இன்ஜின் பற்றி பேசுகிறார்கள். டபுள் இஞ்சின் அரசாக இருக்கும் பொழுது தான் டாப்பில் செல்ல முடியும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். பிரதமர் யாரை கண்டும் பயப்படவில்லை. ஏன் பாகிஸ்தானை கண்டு பயப்படாதவர் நம்முடைய பிரதமர். எதிர்க்கட்சிகளுடைய நடவடிக்கை மனதிற்கு வேதனையாக உள்ளது. அங்கு இருக்கக்கூடிய சபாநாயகர் இங்க இருக்கும் அப்பாவு போல் இல்லை.
எதுவாக இருந்தாலும் தெள்ளத் தெளிவாக பார்த்து கூறக்கூடியவர். ஆனால் இங்கு இருக்கும் அண்ணன் அப்பாவு ஆளுநர் வரும்போது மைக்கை ஆப் செய்பவர். அப்படிப்பட்டவர் அல்ல நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கும் சபாநாயகர். அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது. எவ்வளவு பெரிய ராஜதந்திரமான விஷயத்தை பிரதமர் மோடி செய்திருக்கிறார். ஆனால் இங்கு இருப்பவர்களுக்கு தந்திரம் மட்டுமே செய்ய தெரியும்" என்றார்.
கமல் தொடர்பாக பேசிய அவர், "கமலஹாசன் கட்சி தொடங்கிய உடனே அவர் பேசும் மொழிக்கு கோனார் உரை தேவைப்படும் என்று தெரிவித்தேன். அவர் நாடாளுமன்றத்தில் என்ன பேசினார்? எந்த மொழியில் பேசினார்? என்பதே விளங்கவில்லை. அதே நேரத்தில் பெரியார் சொல்லியதை தான் நிர்மலா சீதாராமன் சொன்னார். அதைக் கூட தெரியாமல் கமலஹாசன் தமிழ் பிச்சை வாங்கும் மொழி இல்லை என்று பெரியாருக்கு பதில் சொல்லியுள்ளார். அதை கூட தெரியாத இங்குள்ள பெரியார் பக்தர்கள் கைதட்டி சூப்பர் என்று ரசிக்கிறார்கள்.
அதே போல யாரும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அதிக நாட்கள் இருக்க முடியாது என கமலஹாசன் கூறுகிறார். யாரை கூறுகிறார் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் இங்கு தான் நடைபெற உள்ளது. திமுக மன்னிக்க முடியாத பல தவறுகளை செய்வார்கள். அதிலும் கமலஹாசனை பாராளுமன்றத்திற்கு அனுப்பியது திமுக செய்த மிகப்பெரிய தவறு. சினிமாவில் டயலாக் பேசிக் கொண்டு இருந்தவர் தற்பொழுது பாராளுமன்றத்தில் என்னவென்றே தெரியாமல் தவறாக டயலாக்குகளை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இதனால் தமிழ்நாடு தலைகுனிந்து கொண்டிருக்கிறது'' என்றார்.