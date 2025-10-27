முதல்வர் ஒருநாள் இந்த சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணிக்க வேண்டும் - தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விருப்பம்!

ETV Bharat / state

செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழிசை சௌந்தரராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 27, 2025 at 10:49 PM IST

சென்னை: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒருநாள் கண்ணகி நகர் சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் அமர்ந்து வர வேண்டும். அந்தளவுக்கு சாலைகள் மோசமாக உள்ளதாக தமிழிசை சௌந்தரராஜன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பஹ்ரைனில் சமீபத்தில் 3 ஆவது ஆசிய இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் மகளிர் கபடி போட்டியில் இந்திய அணி இறுதிச் சுற்றில் ஈரானை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்தது.

இந்த வெற்றிக்கு, இந்திய மகளிர் கபடி அணியின் துணை கேப்டனாக செயல்பட்ட சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகா முக்கியப் பங்காற்றினார். 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவியான இவர், ரெய்டிங் எனப்படும் தொடு தாக்குதலில் தனது மின்னல் வேகத்தால் 'கார்த்திகா எக்ஸ்பிரஸ்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.

சர்வதேச அளவில் தனது முதல் போட்டியிலேயே இந்திய அணிக்குத் தங்கம் வென்று கொடுத்த கார்த்திகா, சென்னை திரும்பியவுடன் அவருக்கு பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, அவர் வசிக்கும் கண்ணகி நகர் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஒன்றிணைந்து மேளதாளங்கள் முழங்க, மலர் தூவி, உற்சாக முழக்கங்களுடன் அவருக்குப் பெருமைமிகு வரவேற்பு அளித்தனர்.

முன்னதாக கார்த்திகாவின் இந்த சாதனைக்காக, தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவரை நேரில் அழைத்து பாராட்டி, ரூ. 25 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கினார். அதேபோல, கபடி வீரர் திருவாரூர் அபினேஷ் மோகன்தாஸுக்கும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஊக்கத்தொகை வழங்கினார்.

இந்த நிலையில், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் சென்னை, கண்ணகி நகர் பகுதியில் உள்ள கார்த்திகாவின் வீட்டிற்கு இன்று சென்று, ஆசிய இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்றதற்காக வாழ்த்துகள் தெரிவித்தார்.

அதன் பிறகு அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "ஆசிய அளவில் கபடி போட்டியில் வெற்றி பெற்ற கார்த்திகா பிரதமரை நேரில் சந்திக்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தருவேன். பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் இந்தியாவில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

சாதிய வேறுபாடுகள் தமிழகத்தில் இருப்பதாக செல்வப்பெருந்தகை போன்றோர் கூறும் அளவுக்கு இருக்கிறது. தெருக்களில் இருக்கின்ற சாதிய தலைவர்கள் பெயரை எடுப்பது, சேரி பெயரை ஒழிப்பதால் மட்டும் சாதி ஒழிந்து விடாது" என்று தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து கண்ணகி நகர் பகுதியில் உள்ள சாலைகளை தமிழிசை சௌந்தரராஜன் ஆய்வு செய்தார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையுில், "சென்னை கண்ணகி நகர் - எழில் நகரை இணைக்கும் சாலை, கோகிலாம்பாள் நகர் பிரதான சாலை மிகவும் மோசமான நிலையில் குண்டும் குழியுமாய் காணப்படுகிறது. கண்ணகி நகரில் உள்ள சுமார் 45,000 குடும்பங்கள் இந்த சாலைகள் வழியாக தான் பயணிக்க வேண்டும். கண்ணகி நகர் சாலை மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது.

முதல்வர் ஒருநாள் இந்த சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து பயணிக்க வேண்டும். அப்போது தான் சாலை எப்படி இருக்கு? மழைநீர் வடிகால்வாய்கள் எப்படி உள்ளன? மக்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள்? என்று ஆட்சியாளர்களுக்கு தெரியவரும்" என்று தமிழிசை வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

