இடியாப்ப சிக்கல் அல்ல இட்லி, தோசை மாதிரி பிச்சு அப்படியே சாப்பிடலாம்! எஸ்ஐஆர் குறித்து தமிழிசை பேச்சு!

திமுகவின் ஓனர் காங்கிரஸா? யாரு ஓட்டர் என்பதில் தான் கணக்கெடுப்பு நடக்கிறது. யார் ஓனர் என்பதில் இல்லை என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 7:17 PM IST

சென்னை: எஸ்ஐஆர் என்பது இடியாப்ப சிக்கல் அல்ல... இட்லி, தோசை மாதிரி பிச்சு அப்படியே சாப்பிடலாம் என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மேற்கு கே.கே. நகர் பகுதியில் நடைபெற்ற "மத்திய அரசின் நலத்திட்ட விளக்க சிறப்பு முகாமை" பாஜக மூத்த தலைவரும், முன்னாள் ஆளுநருமான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழிசை சௌந்தரராஜன், "இன்று என் வீடுக்கு BLO வந்தார். படிவம் கொடுத்ததும் பதிவு செய்தேன். பூர்த்தி செய்ய ஒரு சில நிமிடங்கள் தான் ஆனது. இலகுவாகதான் இருக்கிறது. தெளிவாக இருக்கிறது. ஒரு நிமிடத்திலேயே நான் பதிவு செய்து விட்டேன். படிவம் இலகுவாகதான் இருக்கிறது.

BLO-க்கள் இருக்கும் போதே அதை பூர்த்தி செய்து கொடுத்து விடுங்கள். அந்த படிவத்தை பூர்த்தி செய்யவே முடியாது என்பது போல் மாயத் தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள். SIR ஐ ஏதோ சுனாமி, புயல் பூதம் போல் பயந்து இருப்பதாக சொல்கிறார்கள். ஜனநாயக முறைப்படி நடக்கும் ஒரு நடவடிக்கையை மக்களிடையே ஊக்குவிப்பது தான் முதலமைச்சரின் கடமை. இது இடியாப்ப சிக்கல் என்கிறார்கள். இது இடியாப்ப சிக்கல் அல்ல இட்லி, தோசை மாதிரி பிச்சு அப்படியே சாப்பிடலாம். நான் தவறாக சொல்லி விட்டேன் என்று முதலமைச்சர் ஒரு காணொளியை வெளியிட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைக்கிறேன்.

திமுகவை அடக்குமுறைக்கு எதிரான கட்சி என்று ராகுல் காந்தி சொன்னாராம். அவசர காலத்தில் ஸ்டாலினை சிறையில் போட்டது ராகுல் காந்தியின் கட்சி. இலங்கை தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட போது ராகுல் காந்தி எங்கே சென்றார்? என்று தெரியவில்லை. தொடர்ந்து பாஜக மீது சேற்றை வாரி வீசுவதை விட்டு விட்டு. SIR விசியத்தில் மக்களுக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டும்" என்றார்.

அதிமுகவின் ஓனர் பாஜக என்று உதயநிதி பேசியது குறித்த கேள்விக்கு. "திமுகவின் ஓனர் காங்கிரஸா? யாரு ஓட்டர் என்பதில் தான் கணக்கெடுப்பு நடக்கிறது. யார் ஓனர் என்பதில் இல்லை. உதயநிதிக்கு என்ன அனுபவம் இருக்கிறது? உதயநிதி முதலில் பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.

மேலும், "அதிமுகவுக்கு பாஜகதான் Big boss. அவர்கள் சொல்வதை தான் அதிமுக கேட்கிறது" என்று முதல்வர் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு. உங்களின் பிக் பாஸ் யார்? ராகுல் காந்தியா? கூட்டணியில் இருக்கும் நட்பை கூட பிக் பாஸ் என்று பேசுகிறீர்களா? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

பேஸ்மெண்ட் இல்லாமல் அரசியலுக்கு வந்துள்ளார் என விஜய்யை உதயநிதி விமர்சனம் செய்தது குறித்த கேள்விக்கு. "உதயநிதிக்கு என்ன பேஸ் இருக்கிறது? கலைஞரின் பேரன் ஸ்டாலினின் மகன் என்ற பேஸ் தான் இருக்கிறது. ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம். நீங்கள் என்ன பேஸில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? உதயநிதியும் ஸ்டாலினும் ஆணவத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள். காவலர் குடியிருப்பில் புகுந்து ஒருவர் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டு இருக்கிறார். சட்ட ஒழுங்கு எங்கே இருக்கிறது. முதலில் சட்ட ஒழுங்கையும், மக்கள் பிரச்சனையையும் பாருங்கள் பிறகு SIR பற்றி பேசலாம்" என்றார்.

