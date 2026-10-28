தனுஷ் கொடுத்த காமாட்சி விளக்கில் தாமரை சின்னம்; தடாலடி பதிலளித்த தமிழிசை
முதல்வர் விஜய் தேர்தல் அரசியலில் வெற்றி பெற்றதால் அதை தொடர்ந்து திரையில் இருப்பவர்கள் அரசியலுக்கு வருவதாக தமிழிசை தெரிவித்தார்.
Published : October 28, 2026 at 8:49 PM IST
வேலூர்: தனுஷ் கொடுத்த காமாட்சியம்மன் விளக்கில் தாமரை சின்னம் இடம்பெற்றிருந்தது தொடர்பான கேள்விக்கு பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை விளக்கமளித்துள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அடுத்த காக்கா தோப்பு பகுதியில் உள்ள அத்தி இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கலந்துகொண்டார்.
"சிங்கப்பெண்களை காக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்"
அப்போது பேசிய அவர், "மக்களின் பணத்தை எப்படியெல்லாம் திமுக அரசு சுரண்டியது என்பதற்கு உதாரணம் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் கைது. திமுக ஆட்சியில் எதற்கெடுத்தாலும் புதிய கல்விக் கொள்கை, மும்மொழிக் கொள்கையை எதிர்த்து பேசியே மக்களை திசை திருப்பி வருகிறார்கள். அவர் மட்டும் அல்ல, யாரெல்லாம் தவறு செய்துள்ளார்களோ அவர்களையும் கைது செய்ய வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் குழந்தை காணாமல் போவது அதிகரித்துள்ளது. முதல்வரை மாமா என அன்போடு அழைத்த குழந்தைகள் இன்று காணாமல் போவது வருத்தம். சிங்கப்பெண் படை என்ன செய்துகொண்டு உள்ளது. வருங்காலத்தில் சிங்கப்பெண்களை காக்க முதல்வர் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உச்சபட்ச திரில் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ளது. முதல்வரின் திரைபடத்தில் வருவது போல 17 சிறைவாசிகள் தப்பியுள்ளனர். இது ஏதோ திட்டமிட்ட சதியாக தெரிகிறது. அதேபோல மின் கட்டணமும் அதிகமாக உள்ளது. தமிழக மக்களை கைவிடாமல் மின் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
"மோடியின் ஆட்சியை இருண்ட காலம் என்பதா?"
காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாக்கூர் மோடியின் ஆட்சியை இருண்ட காலம் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆனால், மக்கள் விரும்பும் ஆட்சியாக மோடி அரசு உள்ளது. கேஸ் பிரச்னை இல்லாத ஒரே நாடு இந்தியா மட்டுமே.
உள்ளாட்சி தேர்லில் பாஜக போட்டியிட்டு, பல இடங்களில் வெற்றிபெறும். ஆவின் பொருட்களின் விலை தீபாவளிக்குள் குறைக்க வேண்டும்.
"தனுஷ் கொடுத்த விளக்கில் தாமரை சின்னம்"
முதல்வர் விஜய் தேர்தல் அரசியலில் வெற்றி பெற்றதால் அதை தொடர்ந்து திரையில் இருப்பவர்கள் அரசியலுக்கு வருகிறார்கள். யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வர உரிமை உள்ளது. யார் வந்தாலும் பாஜக இயக்குகிறது என கூறுகிறார்கள். பொய்யான குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகிறார்கள்.
தனுஷ் நிர்வாகிகளுக்கு கொடுத்த விளக்கில் தாமரை சின்னம் இருந்ததாக கூறுகிறார்கள், எதையும் எங்களுக்கு ஒளித்து தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எதை தருவதாக இருந்தாலும் நேரடியாக தருவோம். தமிழகத்தில் யார் வந்தாலும் பாஜக இயக்குகிறது, பாஜக உள்ளது என கூறுகிறார்கள். இத்தனை நாள் பாஜக எங்கிருக்கிறது என கேட்டவர்கள், இன்று எங்கு பார்த்தாலும் பாஜக உள்ளது என கூறுகிறார்கள். யார் வந்தாரும் பாஜகவை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. கரப்பான்பூச்சி தேய்ந்து கட்டெரும்பாக மாறிவிட்டது. அதுவும் தேய்ந்து கொசுவாக மாறும்" என்றார்.