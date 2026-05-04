தமிழிசை செளந்தரராஜன் களம் காணும் மயிலாப்பூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில்

தமிழிசை செளந்தரராஜன் களம் காணும் மயிலாப்பூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில்
மயிலாப்பூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் தா. வேலு, பாஜக சார்பில் தமிழிசை செளந்தரராஜன், தவெக சார்பில் வெங்கட்ரமணன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அருண் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : May 4, 2026 at 7:09 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், மயிலாப்பூர் தொகுதி கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
தலைநகர் சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் முக்கியமானது மயிலாப்பூர். இது மயிலாப்பூர், ஆழ்வார்பேட்டை, ராஜா அண்ணாமலைபுரம், பட்டினப்பாக்கம் மற்றும் சந்தோம் போன்ற முக்கிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.
நாடு குடியரசு ஆன பிறகு நடைபெற்ற முதல் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியும் அதனை எதிர்த்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் களம் கண்டன. இதில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட சி.ஆர்.ராமசாமி வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து, 1957-ல் நடைபெற்ற தேர்தலிலும் அவரே வெற்றி பெற்றார்.
சென்னையில் மீனவ மக்களும், பிராமண சமூகத்தினரும் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதியாக மயிலாப்பூர் உள்ளது. பிற சமூகத்தினரும் இங்கு கணிசமாக வசிக்கின்றனர். முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திரையுலக பிரபலங்களான ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், அரவிந்த் சுவாமி, த்ரிஷா உள்ளிட்ட பிரபலங்களை வாக்காளர்களாக கொண்டது மயிலாப்பூர் சட்டப் பேரவை தொகுதி.
மயிலாப்பூர் தொகுதியில் இதுவரை திமுக மற்றும் அதிமுக தலா 6 முறையும், 2 முறை காங்கிரஸும், 1 முறை ஸ்தாபன காங்கிரஸும், 1 முறை பாஜகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இங்கு ஆண்கள் 93,017 பேர், பெண்கள் 1,01,691 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 23 பேர் என மொத்தம் 1,94,731 வாக்களர்கள் உள்ளனர். தற்போதைய சட்டமன்றத் தேர்தலில் இவர்களில் 74.52 சதவீதம் பேர் வாக்களித்துள்ளனர்.
இத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் தா. வேலு, பாஜக சார்பில் தமிழிசை செளந்தரராஜன், தவெக சார்பில் வெங்கட்ரமணன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அருண் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர்.
தா. வேலு கடந்த முறையே மயிலாப்பூர் தொகுதியில் நின்று வெற்றி பெற்றவர் என்பதோடு, தொகுதியில் மக்கள் செல்வாக்கையும் அதிகம் பெற்றவர் ஆவார். எனவே இந்த முறையும் அவர் வெற்றிக் கனியை ருசிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதே சமயத்தில், பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் தமிழிசை செளந்தரராஜன் அவருக்கு கடும் நெருக்கடியை கொடுப்பார் எனக் கூறப்படுகிறது. பாஜகவுக்கு எப்போதுமே பிராமணர்களின் ஆதரவு உள்ள நிலையில், அந்த சமூகத்தினரின் வாக்குகளை கணிசமாக பிரித்துள்ளார் எனக் கூறப்படுகிறது.
ஆனால், முன்னெப்போதும் இல்லாத களமாக பெருமளவு இளைஞர்கள் பலத்துடன் தவெக களம் காண்பதால், அக்கட்சி வேட்பாளரும் வாக்குகளை கணிசமாக பிரிப்பார் எனத் தெரிகிறது. இவ்வாறு 4 முனை போட்டி நிலவுவதால் மயிலாப்பூரில் யாருக்கு வெற்றி பெறுவார் என்பதை அறிய இன்னும் சில மணிநேரங்கள் காத்திருக்க வேண்டும்.